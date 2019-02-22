Дивеев: «Играть за ЦСКА - огромный вызов для меня»

Защитник «Уфы» Игорь Дивеев прокомментировал свой переход в ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона.

Хочу поблагодарить болельщиков за то, что нас поддерживали. Хочу поблагодарить руководство клуба и тренерский состав, а также игроков, которые меня поддерживали, когда я первый раз пришел на тренировку. Играть за ЦСКА - огромный вызов для меня. Наша республика - наша команда.