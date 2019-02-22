Дивеев: «Играть за ЦСКА - огромный вызов для меня»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 30’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 44’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 19’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 27’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 19’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 27’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 72’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 29’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 29’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 75’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 13’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Дивеев: «Играть за ЦСКА - огромный вызов для меня»

22 февраля 2019, 18:05

Защитник «Уфы» Игорь Дивеев прокомментировал свой переход в ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона.

Хочу поблагодарить болельщиков за то, что нас поддерживали. Хочу поблагодарить руководство клуба и тренерский состав, а также игроков, которые меня поддерживали, когда я первый раз пришел на тренировку. Играть за ЦСКА - огромный вызов для меня. Наша республика - наша команда.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   86 / 887
22 февраля в 23:06
Старайся парень. Не каждому так везет. Попал в команду,которая и с Реалами не церемонится..А будешь шланговать- в ФНЛ попадешь или еще хуже в пищевик..
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   77 / 887
22 февраля в 21:39
На самом деле почему-то верю в этого парня. Да, молодой, нет опыта, но его интервью посмотрел - уверенный в себе парень, а это дорогого стоит. Вот для сравнения посмотрите интервью Чернова - детский сад, младшая группа...))) А у этого парня есть стержень, хребет, значит всё остальное можно нарастить... Вспомним Ахметова, сколько он матчей играл за основу и где он проводил время до перехода в ЦСКА. Вспомним Бекао, который тоже не был звездой... Но у них есть, кроме природных качеств, ещё характер, без чего добиться успеха в большом спорте невозможно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Serg_Diamond
   148 / 887
22 февраля в 21:07
Бездари у свиней в основном кучкуются, там даже перечислять бездарей нет смысла, ткни в любого пальцем - не ошибешься!)))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Ваня лучший
       148 / 887
    22 февраля в 21:06
    Поучтивее можно лишь с теми, кто не забыл, что на этом сайте обсуждают футбол, а не состязаются в поливании грязью соперников. Поскольку в хлеву, где обитают хряки, изобилие грязи, то мне понятна склонность сторонников Спартак вылить пару ведер на клуб конкурент. Хотя о каком конкуренте идет речь. За 17 лет ЦСКА выиграл 21 титул. включая ЧР , КР , СК, КУЕФА, при том , что Спартак всего один раз порадовал Симоняна на юбилей. Конкурент ЦСКА - это Зенит, а хряки - так. Так что уважаемый, если тебя футбол интересует , я могу много тебе интересного поведать про Спартак, начиная с бромантана и кончая сагой о Глушакове. Всего 23 скандала - целая летопись.
    Ой-йо-йой !!! Детский сад , штаны на лямках ! Началась сравнительная характеристика у кого толще и длиннее ! Сравнивайте свои ....! О Вас ,сэр, был более высокого мнения ! Лечите свою манию величия ! ))
    mangoх12
    mangoх12 ответил Serg_Diamond
       17 / 887
    22 февраля в 20:10
    Некорректное сравнение. Обляков - полузащитник, иногда играющий на фланге обороны, а Дивеев - центральный защитник.
    а я и не сранивал позиции совсем, а игрок как вписался и заиграл ли на уровне
    SHMEL
    SHMEL ответил Serg_Diamond
       43 / 887
    22 февраля в 20:05
    "и уж тем более Ахметов" будет вызван в сборную России на следующие сборы! Можешь заскринить! Так же, как и Чалов. А куда будут вызваны Рассказовы, Максименки, Глушенковы и прочие Мелкадзы? Правильно, никуда! Вот и всё!)))
    Да не спорь с этими,им только и нужна агрессивная реакция на их тупые речи.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       97 / 887
    22 февраля в 19:48
    Добро пожаловать в ЦСКА, Игорь! Успехов тебе и больших побед вместе с армейцами Москвы)
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Алексей Коротеев
       77 / 887
    22 февраля в 19:39
    Бездарный Обляков уже доит коней и ты присоединяйся ! ))
    Бездарный Глушаков давно доит свиней, а теперь к нему присоединился его сын Глушенков?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Алексей Коротеев
       77 / 887
    22 февраля в 19:38
    Бездарный Обляков уже доит коней и ты присоединяйся ! ))
    Бездари у свиней в основном кучкуются, там даже перечислять бездарей нет смысла, ткни в любого пальцем - не ошибешься!)))
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Алексей Коротеев
       30 / 887
    22 февраля в 19:35
    Не стоит передёргивать ,но для ЦСКА Обляков - это скорее минус ,чем + ! Иногда и самому не вредно глазки приоткрыть и посмотреть трезвым взглядом ! Это касается и Чалова и уж тем более Ахметова ! А про перечисленных тобой Комбаровых и ...., никто их и не возвышает над другими , что выросло ,то выросло ,ничего не попишешь ! И поучтивее ,пожалуйста ,сэр ! ))
    Поучтивее можно лишь с теми, кто не забыл, что на этом сайте обсуждают футбол, а не состязаются в поливании грязью соперников. Поскольку в хлеву, где обитают хряки, изобилие грязи, то мне понятна склонность сторонников Спартак вылить пару ведер на клуб конкурент. Хотя о каком конкуренте идет речь. За 17 лет ЦСКА выиграл 21 титул. включая ЧР , КР , СК, КУЕФА, при том , что Спартак всего один раз порадовал Симоняна на юбилей. Конкурент ЦСКА - это Зенит, а хряки - так. Так что уважаемый, если тебя футбол интересует , я могу много тебе интересного поведать про Спартак, начиная с бромантана и кончая сагой о Глушакове. Всего 23 скандала - целая летопись.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил mangoх12
       77 / 887
    22 февраля в 19:34
    Ему оказано огромное доверие, хорошие защитники нам нужны , надеемся что заиграешь лучше чем Обляков
    Некорректное сравнение. Обляков - полузащитник, иногда играющий на фланге обороны, а Дивеев - центральный защитник.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Алексей Коротеев
       77 / 887
    22 февраля в 19:31
    Не стоит передёргивать ,но для ЦСКА Обляков - это скорее минус ,чем + ! Иногда и самому не вредно глазки приоткрыть и посмотреть трезвым взглядом ! Это касается и Чалова и уж тем более Ахметова ! А про перечисленных тобой Комбаровых и ...., никто их и не возвышает над другими , что выросло ,то выросло ,ничего не попишешь ! И поучтивее ,пожалуйста ,сэр ! ))
    "и уж тем более Ахметов" будет вызван в сборную России на следующие сборы! Можешь заскринить! Так же, как и Чалов. А куда будут вызваны Рассказовы, Максименки, Глушенковы и прочие Мелкадзы? Правильно, никуда! Вот и всё!)))
    SHMEL
    SHMEL ответил Алексей Коротеев
       43 / 887
    22 февраля в 19:27
    Приятного аппетита ! ))))
    Ну спасибо.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил SHMEL
       148 / 887
    22 февраля в 19:27
    Из свиней её везде делают,не только в Башкирии.
    Приятного аппетита ! ))))
    VIPded
    VIPded
       108 / 887
    22 февраля в 19:26
    Удачи с ЦСКА! И в дорастании до уровня основы.
    SHMEL
    SHMEL ответил LOpp
       43 / 887
    22 февраля в 19:25
    В Башкирии обычно из коней колбасу делают))
    Из свиней её везде делают,не только в Башкирии.
    SHMEL
    SHMEL
       43 / 887
    22 февраля в 19:24
    Пусть попробует,возможно и будет толк.
    LOpp
    LOpp ответил Алексей Коротеев
       5 / 887
    22 февраля в 19:07
    В Башкирии обычно из коней колбасу делают))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Ваня лучший
       148 / 887
    22 февраля в 18:57
    Если бы ты в футболе немного разбирался и глазки у тебя были бы побольше, чем у хряков, я бы тебе пояснил, что Иван Обляков , как и Ильзат Ахметов и Федор Чалов - это основа нашей сборной уже в этом году. Но пояснять что либо хряком - только время тратить. Для них суперзвезды это Камбаров, Ещенко и несравненный Глушаков. Мне просто жаль тебя.
    Не стоит передёргивать ,но для ЦСКА Обляков - это скорее минус ,чем + ! Иногда и самому не вредно глазки приоткрыть и посмотреть трезвым взглядом ! Это касается и Чалова и уж тем более Ахметова ! А про перечисленных тобой Комбаровых и ...., никто их и не возвышает над другими , что выросло ,то выросло ,ничего не попишешь ! И поучтивее ,пожалуйста ,сэр ! ))
    mangoх12
    mangoх12
       17 / 887
    22 февраля в 18:54
    Ему оказано огромное доверие, хорошие защитники нам нужны , надеемся что заиграешь лучше чем Обляков
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Алексей Коротеев
       30 / 887
    22 февраля в 18:48
    Бездарный Обляков уже доит коней и ты присоединяйся ! ))
    Если бы ты в футболе немного разбирался и глазки у тебя были бы побольше, чем у хряков, я бы тебе пояснил, что Иван Обляков , как и Ильзат Ахметов и Федор Чалов - это основа нашей сборной уже в этом году. Но пояснять что либо хряком - только время тратить. Для них суперзвезды это Камбаров, Ещенко и несравненный Глушаков. Мне просто жаль тебя.
    Великолепный
    Великолепный
       158 / 887
    22 февраля в 18:28
    Дивеев, добро пожаловать в ЦСКА
    Удачно проявить себя за армейцев
    что бы ЦСКА воспользовался опцией
    выкупа
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил LOpp
       148 / 887
    22 февраля в 18:22
    Наша республика - наша команда. В конце это он к чему сказал?
    Идёт глобальная башкеризация конюшни ! ))))))))))))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       148 / 887
    22 февраля в 18:20
    Бездарный Обляков уже доит коней и ты присоединяйся ! ))
    КЭТиК
    КЭТиК
       242 / 887
    22 февраля в 18:16
    Усилился скамейку запасных всего-то.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 887
    22 февраля в 18:08
    Ты пришел в лучший клуб России! Удачи!
    LOpp
    LOpp
       5 / 887
    22 февраля в 18:07
    Наша республика - наша команда.

    В конце это он к чему сказал?
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