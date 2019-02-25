Кварацхелия: «Играть в „Локомотиве“ - мечта»

Новичок «Локомотива» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

«Локомотив» – чемпион России! Это очень круто. Когда узнал о предложении «Локомотива» – не думал ни секунды. Играть в таком клубе – мечта.