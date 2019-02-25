В. Шевченко: «Не нужно заранее петь дифирамбы Мусаеву»

Бывший тренер «Торпедо» Виталий Шевченко оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

Не нужно заранее петь дифирамбы. Пусть доработает сезон. Посмотрим результаты в чемпионате и Лиге Европы. Он местный парень. Вроде бы со дня основания клуба. Всё время хочет продвигать какие-то идеи. С руководством, скорее всего, у него хороший контакт. Его карьера идет по нарастающей. Авторитет нужно зарабатывать. Плюс - поддержка президента Сергея Галицкого, без нее Мусаева просто не было бы у руля «Краснодара».