Мусаев: «Наша проблема – реализация»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка России с «Ростовом» (0:1).

Наша проблема – реализация. У нас не было много моментов, но их было достаточно для того, чтобы побеждать. Проблема эта была и в первом матче. Вместо 2:2 счёт должен был быть 3:1, 4:1. Винить можем только себя, надо было реализовывать то, что у нас было.

В каждом турнире играем на победу, состав был самый боевой, приоритетов не было, хотели пройти как можно дальше.