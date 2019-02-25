Президент «Ростова»: «Спасибо „Краснодару“ за отличную игру»

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал игру своей команды в 1/4 финала Кубка России против «Краснодара».

Поздравляю всех наших болельщиков с первой победой в новом году, это была хорошая игра, в которой дебютировали и отлично себя показали многие наши новички. Хочу от лица всего клуба поблагодарить болельщиков «Ростова», которые в этот холодный день пришли на стадион и поддержали нас. Вместе мы одна команда. Также спасибо «Краснодару» за отличную игру, у нас хорошие отношения с нашими соседями, и мы желаем им удачного выступления в Лиге Европы.