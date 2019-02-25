Селюк: «С „Валенсией“ „Краснодару“ будет тяжко»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассуждает о противостоянии «Краснодара» и «Валенсии» в Лиге Европы.

Лучше бы им было избежать встречи с испанским клубом. Но досталась «Валенсия». А вот приобретения «Краснодара» - пока не уровня Лиги чемпионов. Уверен, что клуб точно будет в тройке призеров чемпионата России, а значит, он уже через несколько месяцев сыграет в главном еврокубке. А потому по усилению этого клуба есть вопросы. Даже в 1/8 финала Лиги Европы лучше бы краснодарцам досталось загребское «Динамо», потому что с «Валенсией» будет тяжко.