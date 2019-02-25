В. Шевченко: «Дзюба просто еще не набрал форму»

Бывший главный тренер «Торпедо» Виталий Шевченко поддержал форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

На мой взгляд, Артем просто не набрал кондиции по сравнению с прошлым годом. Меньше стал двигаться, недостаточно хорошо бежит. Был момент, когда Дзюба попытался ускориться, но его как-то очень легко догнали. В желании, умении, самоотдаче на поле Артема не упрекнуть. В перспективе вижу их связку с Азмуном. Разноплановые нападающие - то, что нужно!