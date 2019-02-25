В. Шевченко: «Если Барриос гуляка, то у него будут проблемы в России»

Бывший главный тренер «Торпедо» Виталий Шевченко рассуждает об адаптации полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в России.

Не вижу особых проблем. Все привыкают. Если Барриос себя нормально вел и нормально тренировался, то он и в России будет вести себя так же. Если же он гуляка или любитель женщин, то проблемы перенесутся и сюда. В этом плане все футболисты одинаковые (смеется). В принципе, для Барриоса переезд в Петербург - повышение уровня жизни, после Колумбии и Аргентины… Они знают на что идут.