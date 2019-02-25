В. Шевченко: «Если Барриос гуляка, то у него будут проблемы в России»

Бывший главный тренер «Торпедо» Виталий Шевченко рассуждает об адаптации полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в России.
Не вижу особых проблем. Все привыкают. Если Барриос себя нормально вел и нормально тренировался, то он и в России будет вести себя так же. Если же он гуляка или любитель женщин, то проблемы перенесутся и сюда. В этом плане все футболисты одинаковые (смеется). В принципе, для Барриоса переезд в Петербург - повышение уровня жизни, после Колумбии и Аргентины… Они знают на что идут.
рассуждает о Барриосе? Свой бывший клуб уже не интересен?
рассуждает о Барриосе? Свой бывший клуб уже не интересен?
Зачем ???
Почему не продолжил.....???
Если умеет кататься на велосипеде то будет кататься....
Если умеет плавать будет плавать...
Если не умеет кататься на коньках,будут проблемы с хоккеем...
...и почему именно про Барриоса ???
у некоторых праздники чтоль затянулись ???...лепят в интервью всё подряд....
Зачем ???
Почему не продолжил.....???
Если умеет кататься на велосипеде то будет кататься....
Если умеет плавать будет плавать...
Если не умеет кататься на коньках,будут проблемы с хоккеем...
...и почему именно про Барриоса ???
у некоторых праздники чтоль затянулись ???...лепят в интервью всё подряд....