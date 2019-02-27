Будунов: «Не знаю, какого года рождения Шапи»

Председатель Федерации футбола Дагестана Будун Будунов рассказал, что он ничего не слышал о том, что вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может быть старше своего официального возраста.

В первый раз такое слышу. Я не знаю, какого он года рождения, пусть органы этим занимаются. Не думаю, что ему был смысл подделать документ. Для чего? Чтобы пробиться в профессионалы? Он же уже пробился. Тогда для чего ему менять возраст? Я смысла не вижу подделывать документы в футболе. Это же не единоборства, чтобы медали завоевывать по молодости.

Поверьте мне, я не владею информацией.