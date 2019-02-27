Количество правонарушений на матчах РПЛ уменьшилось

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что количество правонарушений во время посещения матчей российского чемпионата по сравнению с прошлым сезоном снизилось.

Проведя анализ прошедших 24 матчей, были выявлены нарушения: использование пиротехники, выбегание на поле, нецензурная брать, выбрасывание посторонних предметов. Пиротехника - 8%, в прошлом сезоне - 21%, оскорбления - 49%, было - 57%, посторонние предметы - три случая, вывешивание оскорбительных плакатов - 2%, было - 7%, сжигание атрибутики - 6%, было - 8%, снижается общий уровень правонарушений. Снизилось количество задержанных - в прошлом сезоне 95 человек, в нынешнем - 24. Массовых драк с полицией не зафиксировано.