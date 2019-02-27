«Ахмат» устроит бесплатный проход на матч «Арсенал» — ЦСКА

Президент «Ахмата» Магомед Даудов заявил о намерении организовать бесплатный проход для болельщиков на матч 18-го тура РПЛ «Арсенал» – ЦСКА, который пройдёт 2 марта на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.
Мы с удовольствием примем в своём городе «Арсенал» и ЦСКА, организуем матч на самом высоком уровне. У нас дружеские отношения и с «Арсеналом», и с ЦСКА, команды не раз играли в Грозном, знают о хорошей организации игр и обеспечении безопасности здесь.
Уверен, поддержать команды и посмотреть футбол в исполнении «Арсенала» и ЦСКА придёт много болельщиков. Любители футбола за зиму соскучились по народной игре, они не упустят возможности увидеть такой матч. В свою очередь мы обеспечим бесплатный проход на стадион болельщикам «Арсенала» и ЦСКА, а также всем любителям футбола, кто в этот субботний день придёт на «Ахмат-Арену».
Спектакль .... Кони привередливые по Василию Шукшину .
Вот так совпадение .
Спектакль .... Кони привередливые по Василию Шукшину .
Вот так совпадение .
даже на ваш спорт зала ходит 3 тыщи от силы,а тут прям придут на зулусов и индейцев смотреть(((( ахахахах
людей не смеши
даже на ваш спорт зала ходит 3 тыщи от силы,а тут прям придут на зулусов и индейцев смотреть(((( ахахахах
людей не смеши
хахахахахха
хахахахахха