«Ахмат» устроит бесплатный проход на матч «Арсенал» — ЦСКА

Президент «Ахмата» Магомед Даудов заявил о намерении организовать бесплатный проход для болельщиков на матч 18-го тура РПЛ «Арсенал» – ЦСКА , который пройдёт 2 марта на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

Мы с удовольствием примем в своём городе «Арсенал» и ЦСКА , организуем матч на самом высоком уровне. У нас дружеские отношения и с «Арсеналом», и с ЦСКА , команды не раз играли в Грозном, знают о хорошей организации игр и обеспечении безопасности здесь.



Уверен, поддержать команды и посмотреть футбол в исполнении «Арсенала» и ЦСКА придёт много болельщиков. Любители футбола за зиму соскучились по народной игре, они не упустят возможности увидеть такой матч. В свою очередь мы обеспечим бесплатный проход на стадион болельщикам «Арсенала» и ЦСКА , а также всем любителям футбола, кто в этот субботний день придёт на «Ахмат-Арену».