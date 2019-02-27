Левитин поздравил оргкомитет ЧМ-2018 с успешным проведением турнира

Помощник президента РФ Игорь Левитин поздравил сотрудников оргкомитета ЧМ -2018 с проведением турнира.

Об этом он сообщил на церемонии награждения государственными наградами сотрудников оргкомитета «Россия-2018» перед заседанием наблюдательного совета оргкомитета.