Левитин поздравил оргкомитет ЧМ-2018 с успешным проведением турнира

Помощник президента РФ Игорь Левитин поздравил сотрудников оргкомитета ЧМ-2018 с проведением турнира.
Об этом он сообщил на церемонии награждения государственными наградами сотрудников оргкомитета «Россия-2018» перед заседанием наблюдательного совета оргкомитета.
Хотел бы поздравить вас с блестяще проведенным чемпионатом мира по футболу. Несколько дней назад это подтвердил президент ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. На протяжении долгого времени вы как никто другой знали, что это было на самом деле. Очень важно, что президент отметил вас наградами.