Глебов: «Еременко и Попов отлично вписались в коллектив»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал об адаптации в команде новичков Романа Еременко и Ивелина Попова.

Мне сложно отвечать за других, ведь я сам пришел в «Ростов» зимой. Но, по-моему, Еременко и Попов отлично вписались в коллектив. Им легко общаться как с русскими ребятами, так и с легионерами. Ведь оба – полиглоты, знают по 4-5 языков.

После «Краснодара» команда поздравила Попова с первым официальным голом за «Ростов». Забил Ивелин очень красиво. А Валерий Георгиевич поблагодарил всех ребят. Готовимся дальше.