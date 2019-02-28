Лукаку принес МЮ победу над «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура АПЛ.
После этой встречи манкунианцы идут на пятом месте в турнирной таблице (55 очков), отставая от «Арсенала» всего на один пункт. «Стекольщики» - четырнадцатые.
Лондон, стадион «Селхарст Парк»
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед» 1:3 (0:1)
Голы: Уорд 66 - Лукаку 33, Лукаку 52, Янг 84
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Томкинс, Келли, ван Анхольт (Куяте 83), МакАртур (Майер 61), Миливоевич, Шлупп, Таунсенд, Батшуайи (Бентеке 78), Заха
Главный тренер: Ходжсон Рой.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот (Байи 77), Линделеф, Смоллинг, Шоу, Фред (Гарнер 90), МакТоминэй, Погба, Санчес (Рэшфорд 77), Лукаку, Янг
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Келли 41, Санчес 69, Шоу 81, Заха 90+1, Лукаку 90+5
Судья: Аткинсон Мартин.
«Соккер.ру» вел
В другом матче тура «Арсенал» разгромил «Борнмут».
посадил Орлов на 76у!!!!
посадил Орлов на 76у!!!!
С победой МЮ и всех его болельщиков! Рад за Лукаку, который впервые с сентября прошлого года отметился дублем в рамках АПЛ!
С победой МЮ и всех его болельщиков! Рад за Лукаку, который впервые с сентября прошлого года отметился дублем в рамках АПЛ!