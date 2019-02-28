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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда -:- Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
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Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
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00:45 44’ Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 2:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
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Лукаку принес МЮ победу над «Кристал Пэлас»

сегодня, 00:52
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура АПЛ.

После этой встречи манкунианцы идут на пятом месте в турнирной таблице (55 очков), отставая от «Арсенала» всего на один пункт. «Стекольщики» - четырнадцатые.

Лондон, стадион «Селхарст Парк»

«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед» 1:3 (0:1)
Голы: Уорд 66 - Лукаку 33, Лукаку 52, Янг 84

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Томкинс, Келли, ван Анхольт (Куяте 83), МакАртур (Майер 61), Миливоевич, Шлупп, Таунсенд, Батшуайи (Бентеке 78), Заха
Главный тренер: Ходжсон Рой.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот (Байи 77), Линделеф, Смоллинг, Шоу, Фред (Гарнер 90), МакТоминэй, Погба, Санчес (Рэшфорд 77), Лукаку, Янг
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Келли 41, Санчес 69, Шоу 81, Заха 90+1, Лукаку 90+5

Судья: Аткинсон Мартин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Арсенал» разгромил «Борнмут».

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Apsny
   139 / 884
сегодня в 01:29
А че не Янг, тут же так любят заголовки иногда писать))
Ну так кто победный гол забил тому и слава, но это ведь не Черышев и Головин чтобы о нем про (Янга) писать!!!
Apsny
Apsny
   47 / 884
сегодня в 01:19
А че не Янг, тут же так любят заголовки иногда писать))
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Виталик ManUtd Rus
   139 / 884
сегодня в 01:18
Санчес и Фред должны играть НАМНОГО лучше , разочаровывают потихоньку .
Санчес получает больше всех и разочаровывает больше всех!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   139 / 884
сегодня в 01:15
Горилла тащит МЮ)
Он умеет, он могет!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
   139 / 884
сегодня в 01:13
GGMU!!! Легкой прогулкой сегодня не обошлось! МЮ радует потери есть, качество игры не падает, первый гол напомнил мне чем-то гол Попова в эти выходные в матче с Краснодаром, не идентичный, но схожий! Жаль на поле Чонг не вышел, атак додавили и лишили МЮ валидольной концовки!!!
allemz
allemz
   63 / 884
сегодня в 01:12
Горилла тащит МЮ)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   189 / 884
сегодня в 01:11
Санчес и Фред должны играть НАМНОГО лучше , разочаровывают потихоньку .
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   264 / 884
сегодня в 01:07
Лукаку-
посадил Орлов на 76у!!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   264 / 884
сегодня в 01:06
ЛУККАКУ , видать хочет подписать новый контракт,на выгодных условиях,для себя.
anyway
anyway
   88 / 884
сегодня в 01:00
Без валидола сегодня не обошлось, но учитывая кадровую ситуацию, результат отличный. Лукаку сегодня молодцом, довно не видел такой качественный матч от него, и по реализованным моментам, о по его комбинационной игре с партнерами, наконец нашлось применение его пасу, мактоминей играл сегодня так как будто уже года 3 играет в с основой МЮ, даже странно что у него так мало игровой практики, и в игре в отборе и в игре вперед очень хорошо смотрелся, Витя и смоллинг вместе очень надежно смотрелись, похоже это лучшая связка цз у нас на данный момент...
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 00:59
Лукаку надо разыграться! Отлично добытые три очка!
Заратустра
Заратустра
   126 / 884
сегодня в 00:59
Уверенно. На классе. Лукаку прорвало наконец-то. Продолжаем в том же духе.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   87 / 884
сегодня в 00:58
МЮ с победой!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   189 / 884
сегодня в 00:57
Интересный матч , заслуженная победа !
SpartakАдекват
SpartakАдекват
   240 / 884
сегодня в 00:56
Непростым выдался поединок для МЮ. Во втором тайме команда Ходжсона оказывала достойное сопротивление.
С победой МЮ и всех его болельщиков! Рад за Лукаку, который впервые с сентября прошлого года отметился дублем в рамках АПЛ!
Evilhuman
Evilhuman
   38 / 884
сегодня в 00:56
Всех с победой, борьба за четверку разворачивается не шуточная
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