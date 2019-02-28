«Арсенал» разбил «Борнмут» при результативной игре Мхитаряна

Лондонский «Арсенал» одержал уверенную победу над «Борнмутом» в матче 28-го тура АПЛ. Полузащитник хозяев Генрих Мхитарян забил гол и сделал две результативные передачи.
«Канониры» удерживают 4-е место в турнирной таблице, «Борнмут» же идет 12-м.
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» - «Борнмут» 5:1 (2:1)
Голы: Озил 4, Мхитарян 27, Косьельни 47, Обамеянг 59, Ляказетт 78 - Муссе 30
«Арсенал»: Лено, Косьельни, Начо Монреаль, Папастатопулос, Гендузи, Лукас Торрейра, Колашинац (Ивоби 57), Дженкинсон, Обамеянг (Суарес 71), Мхитарян (Ляказетт 64), Озил
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Борнмут»: Боруц, Аке, Мепхэм, Смит (Рико 70), Клайн, Сурман, Гослинг, Фрэйзер (Сарридж 80), Айб (Дэниелс 56), Муссе, Кинг
Главный тренер: Хоу Эдди.
Предупреждения: Кинг 32, Папастатопулос 36, Лукас Торрейра 69, Дэниелс 77
Судья: Кавана Крис.
В предыдущем туре «канониры» обыграли «Саутгемптон».
Молодец Генрих
Молодец Генрих