«Манчестер Сити» добыл трудовую победу над «Вест Хэмом»

28 февраля 2019, 00:51

«Манчестер Сити» на своем поле с трудом обыграл «Вест Хэм» в матче 28-го тура АПЛ .

Благодаря победе «горожане» продолжают борьбу за чемпионство и по-прежнему отстают от «Ливерпуля» на одно очко. «Молотобойцы» идут десятыми.

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» - «Вест Хэм» 1:0 (0:0)

Гол: Агуэро 59 (пенальти)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Компани, Отаменди, Зинченко, Де Брюйне, Гюндоган, Давид Сильва, Марез (Стерлинг 55), Агуэро (Фоден 84), Сане (Бернарду Силва 57)

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Мба Обьянг, Райс, Антонио, Насри (Лансини 46), Андерсон (Дианьяна 76), Кэрролл, Джонсон

Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.

Предупреждения: Фредерикс 41, Атнонио 87

Судья: Атвелл Стюарт.

В другом матче тура «Арсенал» разгромил «Борнмут».