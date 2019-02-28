«Манчестер Сити» добыл трудовую победу над «Вест Хэмом»

«Манчестер Сити» на своем поле с трудом обыграл «Вест Хэм» в матче 28-го тура АПЛ.
Благодаря победе «горожане» продолжают борьбу за чемпионство и по-прежнему отстают от «Ливерпуля» на одно очко. «Молотобойцы» идут десятыми.
Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм» 1:0 (0:0)
Гол: Агуэро 59 (пенальти)
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Компани, Отаменди, Зинченко, Де Брюйне, Гюндоган, Давид Сильва, Марез (Стерлинг 55), Агуэро (Фоден 84), Сане (Бернарду Силва 57)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Вест Хэм»: Фабьянски, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Мба Обьянг, Райс, Антонио, Насри (Лансини 46), Андерсон (Дианьяна 76), Кэрролл, Джонсон
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.
Предупреждения: Фредерикс 41, Атнонио 87
Судья: Атвелл Стюарт.
В другом матче тура «Арсенал» разгромил «Борнмут».
С победой горожане
С победой горожане
Игра Мареза просто ни о чем, еще не адаптировался к философии Пепса. Что касается игры команды, подвела реализация, а так добыли 3 очка - самое главное. Радует только игра Зины, место в старте завоевал заслуженно, есть понимание игры у этого парня. Едем дальше.
Игра Мареза просто ни о чем, еще не адаптировался к философии Пепса. Что касается игры команды, подвела реализация, а так добыли 3 очка - самое главное. Радует только игра Зины, место в старте завоевал заслуженно, есть понимание игры у этого парня. Едем дальше.
я игру не смотрел но судя по статистике там чуть ли ВХ не насиловали))
Сити с победой,лучший клуб АПЛ еще борется за этот титул.
я игру не смотрел но судя по статистике там чуть ли ВХ не насиловали))
Сити с победой,лучший клуб АПЛ еще борется за этот титул.