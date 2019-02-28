«Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде и вышла в финал Кубка Испании

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в Эль Класико, которое состоялось в рамках ответной встречи 1/2 финала Кубка Испании. Первый матч завершился со счетом 1:1, а это значит, что дальше идут каталонцы.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» - «Барселона» 0:3 (0:0)
Голы: Суарес 51, Варан 70 (автогол), Суарес 73 (пенальти)
«Реал»: Навас, Регилон, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио 82), Бензема, Лукас (Бэйл 69)
Главный тренер: Солари Сантьяго.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Нелсон Семеду, Ракитич, Бускетс (Артур 86), Роберто, Дембеле (Коутиньо 75), Суарес (Видаль 79), Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Лукас 59, Бускетс 65, Каземиро 72, Нелсон Семеду 81
Судья: Санчес Хосе.
«Соккер.ру» вел
В другой полуфинальной паре 28 февраля сразятся «Валенсия» и «Бетис».
«Безусловно, я бы посоветовал Месси перейти в «Ювентус». Это сложный чемпионат, особенно в плане защиты. Не знаю, забивали ли бы Месси и Криштиану Роналду меньше голов здесь. Было бы интересно посмотреть. Серия А – сложный чемпионат. Здесь я значительно прибавил», – цитирует Игуаина Marca.
«Безусловно, я бы посоветовал Месси перейти в «Ювентус». Это сложный чемпионат, особенно в плане защиты. Не знаю, забивали ли бы Месси и Криштиану Роналду меньше голов здесь. Было бы интересно посмотреть. Серия А – сложный чемпионат. Здесь я значительно прибавил», – цитирует Игуаина Marca.
смешно так оправдываться..
аха-ха)
смешно так оправдываться..
аха-ха)
Гол Месськи Мадриду был когда у Реала удалили защитника и конечно он обыграл уставший играющий в меншинстве Реал а где он до этого был? А насчет Баварии там от нее было одно названее. Полосновы у них тогда травмировано было и тренер физрук который праздновал гол гнома и болел за Барселону в том матче. А где был гном когда Бавария их 7-0 выносила с норм тренером и составом? Рон Атлетику с Годином и Хименесом кучу голов наклепал и посмотрим еще в Турине может им забьет. Роналду лучший бомбаридр ЛЧ! Что по твоему все они забиты с пенальти?
У Рона сборная намного слабее гномовской. У Аргентины один из силнейших составов мира с супер атакой но гном все губит потому что возомнил себя тренером и сам выберает состав, кого взять кого не взять, как играть. Куда это годится? Рон, хоть и лучший игрок мира, и то себе такого не позволяет и всегда слушается тренера. Конечно Рон Португалию тащит! Там больше нет игрока такого уровня даже близко. О чем тут можно говорить когда в сборную вызываются из Рпл, чемпеоната Хорватии, Турций и второго дивизиона Испании. А в Аргентине что не игрок то ТОП. Убрать от туда гнома и все равно состав будет сильный по именам.
Насчет интервью. Ты сачала разберись кто все это начал. Игроки Реала первыми стали ему в след говорить Бейл, Иско и еще кто то а он потом не сдержался им ответил. Да и не чего такого грубого Рон не сказал за что бы можно было его порицать. Больше похвалил свой новый клуб но про Реал не чего обидного не говорил. А Модрича он поздарвил по Смс с ЗМ хотя и не заслуженным!
Гол Месськи Мадриду был когда у Реала удалили защитника и конечно он обыграл уставший играющий в меншинстве Реал а где он до этого был? А насчет Баварии там от нее было одно названее. Полосновы у них тогда травмировано было и тренер физрук который праздновал гол гнома и болел за Барселону в том матче. А где был гном когда Бавария их 7-0 выносила с норм тренером и составом? Рон Атлетику с Годином и Хименесом кучу голов наклепал и посмотрим еще в Турине может им забьет. Роналду лучший бомбаридр ЛЧ! Что по твоему все они забиты с пенальти?
У Рона сборная намного слабее гномовской. У Аргентины один из силнейших составов мира с супер атакой но гном все губит потому что возомнил себя тренером и сам выберает состав, кого взять кого не взять, как играть. Куда это годится? Рон, хоть и лучший игрок мира, и то себе такого не позволяет и всегда слушается тренера. Конечно Рон Португалию тащит! Там больше нет игрока такого уровня даже близко. О чем тут можно говорить когда в сборную вызываются из Рпл, чемпеоната Хорватии, Турций и второго дивизиона Испании. А в Аргентине что не игрок то ТОП. Убрать от туда гнома и все равно состав будет сильный по именам.
Насчет интервью. Ты сачала разберись кто все это начал. Игроки Реала первыми стали ему в след говорить Бейл, Иско и еще кто то а он потом не сдержался им ответил. Да и не чего такого грубого Рон не сказал за что бы можно было его порицать. Больше похвалил свой новый клуб но про Реал не чего обидного не говорил. А Модрича он поздарвил по Смс с ЗМ хотя и не заслуженным!
и простил вас раза четыре в первой половине матча.
Так что считайте вам повезло,что у сливочных кривые напы.
и простил вас раза четыре в первой половине матча.
Так что считайте вам повезло,что у сливочных кривые напы.
Зажрался глор нынче = хотят чтобы Барса по 6 голов хреначила перед Мадридской публикой, но у нас график напряженный маникены соццера вы эдакие...
аха-а)
Зажрался глор нынче = хотят чтобы Барса по 6 голов хреначила перед Мадридской публикой, но у нас график напряженный маникены соццера вы эдакие...
аха-а)
Роналду не будет брать мяч в центре поля и разгонять атаку из глубины, как Месси, он будет в большинстве случаев ждать навеса. И атаковать персонально его в центре поля соперник в 3-4 рыла не будет, как французы Месси на ЧМ, а ждать, пока он не подойдёт ближе к штрафной, и встречать только там. Против сильной обороны, играющей таким образом, он практически ничего сделать не может, связка Годин - Хименес это и на ЧМ, и недавно в ЛЧ продемонстрировала наглядно. И к чему эта апелляция к его возрасту? В штрафной стоять и ждать навеса, совершив максимум 1-2 рывка за матч, он и в 54 сможет!
Он ЗАВЕРШИТЕЛЬ. Да, как завершитель он наголову лучше Бензема, Бэйла или Винисиуса, но причём здесь эти постоянные бредни про его величия. Но, в прошлом сезоне Роналду играл в Реале - где были его голы в первой части сезона? Почему отрыв был 16 очков (в этом году, кстати, он меньше, хотя Роналду ушёл)? Кроме этого удара через себя с Ювентусом, ошибки Ареоля с ПСЖ и двух пеналей, где были его голы в плей-офф ЛЧ? Где он был в матчах с Баварией и Ливерпулем?
Евро 16 он сам ПРОВАЛИЛ! А победила там команда! Ещё один момент о двойных стандартах - заслуги команд, в которых играл Роналду, персофаны ВСЕГДА приписывают ЛИЧНО своему идолу! "Это ОН! Это он ТАЩИТ! Команда у него днищенская, и только благодаря ему она побеждает!" А когда речь о Месси, то "внезапно" - все ошибки других игроков и в принципе слабая игра команды (той-же Аргентины") - во всём виноват лично "злобный гном"! Конечно, команда же у него прекрасная, играющая, никто не косячит, и только Месси "тянет её на дно". А как только команда выигрывает (и Месси, соответственно, тоже), что мы видим? "Это команда выиграла, без команды Месси - никто! Все его ЗМ - заслуги Хавиньесты" Что тут сказать, "старое доброе лицемерие"!
"Когда Роналду завершит кареру это будет трагедия для всего мирового футбола весь мир будет плакать." - ну вот в Испании, что-то, никто особо не плачет после его ухода (персофаны - не в счёт, да и что им плакать? В тепличных условиях Турина всё окей), особенно после его хамских интервью в адрес бывшего клуба (что о нём многое говорит, кстати). Лично мне весь этот фарс вокруг него уже давным-давно надоел, я плакать не буду. Да и многие болельщики Мадрида, насколько я знаю, после травли, которую его ближайшее окружение и толпы зомбарей-персофанов устроили Модричу за ЗМ, не сильно хотят о нём вспоминать.
Роналду не будет брать мяч в центре поля и разгонять атаку из глубины, как Месси, он будет в большинстве случаев ждать навеса. И атаковать персонально его в центре поля соперник в 3-4 рыла не будет, как французы Месси на ЧМ, а ждать, пока он не подойдёт ближе к штрафной, и встречать только там. Против сильной обороны, играющей таким образом, он практически ничего сделать не может, связка Годин - Хименес это и на ЧМ, и недавно в ЛЧ продемонстрировала наглядно. И к чему эта апелляция к его возрасту? В штрафной стоять и ждать навеса, совершив максимум 1-2 рывка за матч, он и в 54 сможет!
Он ЗАВЕРШИТЕЛЬ. Да, как завершитель он наголову лучше Бензема, Бэйла или Винисиуса, но причём здесь эти постоянные бредни про его величия. Но, в прошлом сезоне Роналду играл в Реале - где были его голы в первой части сезона? Почему отрыв был 16 очков (в этом году, кстати, он меньше, хотя Роналду ушёл)? Кроме этого удара через себя с Ювентусом, ошибки Ареоля с ПСЖ и двух пеналей, где были его голы в плей-офф ЛЧ? Где он был в матчах с Баварией и Ливерпулем?
Евро 16 он сам ПРОВАЛИЛ! А победила там команда! Ещё один момент о двойных стандартах - заслуги команд, в которых играл Роналду, персофаны ВСЕГДА приписывают ЛИЧНО своему идолу! "Это ОН! Это он ТАЩИТ! Команда у него днищенская, и только благодаря ему она побеждает!" А когда речь о Месси, то "внезапно" - все ошибки других игроков и в принципе слабая игра команды (той-же Аргентины") - во всём виноват лично "злобный гном"! Конечно, команда же у него прекрасная, играющая, никто не косячит, и только Месси "тянет её на дно". А как только команда выигрывает (и Месси, соответственно, тоже), что мы видим? "Это команда выиграла, без команды Месси - никто! Все его ЗМ - заслуги Хавиньесты" Что тут сказать, "старое доброе лицемерие"!
"Когда Роналду завершит кареру это будет трагедия для всего мирового футбола весь мир будет плакать." - ну вот в Испании, что-то, никто особо не плачет после его ухода (персофаны - не в счёт, да и что им плакать? В тепличных условиях Турина всё окей), особенно после его хамских интервью в адрес бывшего клуба (что о нём многое говорит, кстати). Лично мне весь этот фарс вокруг него уже давным-давно надоел, я плакать не буду. Да и многие болельщики Мадрида, насколько я знаю, после травли, которую его ближайшее окружение и толпы зомбарей-персофанов устроили Модричу за ЗМ, не сильно хотят о нём вспоминать.
Хотя игра была далеко не лучшая у Барсы.
Хотя игра была далеко не лучшая у Барсы.
Рон забевает голы на любой вкус. Посмотри напремер его удар через себя Ювентусу. Или дальний с метров 40 в ворота Порту. И головй может забить и пяткой и дриблинг если хочет покажет. Во всем он мастер! Просто зачем это нужно изобретать велосепед если можно просто выбрать правельную позицию и забить в пустые. Это его опыт подсказывает как ему сыграть. А почему другие столько не забевают как он? Вот ушел Рон с Реала а полузащита та же осталось моменты так же создаются почему Бейл или Бензема не колотят столько мечей?
Месси всегда будет на ступень ниже Роналду потому что все его успехи с одним клубом и это вызывает сомнения в его классе. Со сборной он тоже не смог развеять эти сомнения. Даже вшивый Копа Америка не выйграл. А Рон Евро взял!
Когда Роналду завершит кареру это будет трагедия для всего мирового футбола весь мир будет плакать. Но надеюсь еще увидем его тренером у него есть к этому все качества. Можно вспомнить хотя бы как он сборной в финале у бровки руководил когда сам играть не мог но был морально с партнерами. И лидерские качества все при нем. Думаю он может повторить успехи Зидана!
Лично я как болел за Реал так и продолжаю болеть за других персофанов не знаю. Когда Рон завершит так и буду за Реал болеть и всегда против Барсы.
Рон забевает голы на любой вкус. Посмотри напремер его удар через себя Ювентусу. Или дальний с метров 40 в ворота Порту. И головй может забить и пяткой и дриблинг если хочет покажет. Во всем он мастер! Просто зачем это нужно изобретать велосепед если можно просто выбрать правельную позицию и забить в пустые. Это его опыт подсказывает как ему сыграть. А почему другие столько не забевают как он? Вот ушел Рон с Реала а полузащита та же осталось моменты так же создаются почему Бейл или Бензема не колотят столько мечей?
Месси всегда будет на ступень ниже Роналду потому что все его успехи с одним клубом и это вызывает сомнения в его классе. Со сборной он тоже не смог развеять эти сомнения. Даже вшивый Копа Америка не выйграл. А Рон Евро взял!
Когда Роналду завершит кареру это будет трагедия для всего мирового футбола весь мир будет плакать. Но надеюсь еще увидем его тренером у него есть к этому все качества. Можно вспомнить хотя бы как он сборной в финале у бровки руководил когда сам играть не мог но был морально с партнерами. И лидерские качества все при нем. Думаю он может повторить успехи Зидана!
Лично я как болел за Реал так и продолжаю болеть за других персофанов не знаю. Когда Рон завершит так и буду за Реал болеть и всегда против Барсы.
Вот такие двойные стандарты его персофанов - одна из главных причин моего к нему отвращения. Плюс не люблю, когда командный вид спорта превращают в театр одного актёра. Интересно, а когда Роналду закончит играть, что будут делать его персофаны? Ну, те самые "преданные болельщики", которые из Манчестера в Мадрид и из Мадрида в Турин стаями носятся. По их логике, смотреть футбол им уже незачем будет. На самом деле, на самого Роналду мне в общем-то глубоко пофиг. Просто его усиленно облизывают и пихают во все щели, он символ всей той клоунады, в которую превратили современный футбол в последние годы. А как футболист он очень сильно переоценён. Если бы его так не пиарили, он б нафиг никому нужен не был.Так что смысл хейтить лично его? много чести!
Вот такие двойные стандарты его персофанов - одна из главных причин моего к нему отвращения. Плюс не люблю, когда командный вид спорта превращают в театр одного актёра. Интересно, а когда Роналду закончит играть, что будут делать его персофаны? Ну, те самые "преданные болельщики", которые из Манчестера в Мадрид и из Мадрида в Турин стаями носятся. По их логике, смотреть футбол им уже незачем будет. На самом деле, на самого Роналду мне в общем-то глубоко пофиг. Просто его усиленно облизывают и пихают во все щели, он символ всей той клоунады, в которую превратили современный футбол в последние годы. А как футболист он очень сильно переоценён. Если бы его так не пиарили, он б нафиг никому нужен не был.Так что смысл хейтить лично его? много чести!
Я, прямо скажем, на эмоциях тоже пишу очень часто, особенно после матчей ЛЧ последних лет пяти.
Я, прямо скажем, на эмоциях тоже пишу очень часто, особенно после матчей ЛЧ последних лет пяти.
если бы был роналду и тд
опозорились перед барселоной и слава богу, скорее бы этого переса убрали, Роналду продали и купили каких то неготовых игроков типа винисиуса и диаса, а модрич, кросс и тд не молодые уже
по бэйлу больничка всегда плачет, с апл а ломается как с балета
если бы был роналду и тд
опозорились перед барселоной и слава богу, скорее бы этого переса убрали, Роналду продали и купили каких то неготовых игроков типа винисиуса и диаса, а модрич, кросс и тд не молодые уже
по бэйлу больничка всегда плачет, с апл а ломается как с балета
С победой
С победой
кто больше отбошлял судье тот и выйграл.
более денежным мешком вышла барса и выйграла хех
кто больше отбошлял судье тот и выйграл.
более денежным мешком вышла барса и выйграла хех
После выходных может быть много суицидников от кефира
После выходных может быть много суицидников от кефира
Судья, кстати понравился своей последовательностью - ошибки были, но в обе стороны, бороться давал, жёлтые показывать во втором тайме начал и тем, и другим. Не поставил пенальти на Винисиусе в первом тайме, но во втором тайме Рамос ударил по ноге Ракитича, так что тут 1-1, а пенальти на Суаресе - бесспорный. Да, ошибки были, спорные решения - тоже, но в обе стороны, что порадовало. Никого специально не тащили.
В общем, рад, что Барса победила и прошла в финал, Реал догнала ответка за Аякс и Леванте (надеюсь, ещё не окончательная, и не только за них), но счёт однозначно не по игре, и у Барсы ещё много проблем, которые надо решать.
Судья, кстати понравился своей последовательностью - ошибки были, но в обе стороны, бороться давал, жёлтые показывать во втором тайме начал и тем, и другим. Не поставил пенальти на Винисиусе в первом тайме, но во втором тайме Рамос ударил по ноге Ракитича, так что тут 1-1, а пенальти на Суаресе - бесспорный. Да, ошибки были, спорные решения - тоже, но в обе стороны, что порадовало. Никого специально не тащили.
В общем, рад, что Барса победила и прошла в финал, Реал догнала ответка за Аякс и Леванте (надеюсь, ещё не окончательная, и не только за них), но счёт однозначно не по игре, и у Барсы ещё много проблем, которые надо решать.