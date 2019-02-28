«Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде и вышла в финал Кубка Испании

28 февраля 2019, 00:51

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в Эль Класико, которое состоялось в рамках ответной встречи 1/2 финала Кубка Испании. Первый матч завершился со счетом 1:1, а это значит, что дальше идут каталонцы.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» - «Барселона» 0:3 (0:0)

Голы: Суарес 51, Варан 70 (автогол), Суарес 73 (пенальти)

«Реал»: Навас, Регилон, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио 82), Бензема, Лукас (Бэйл 69)

Главный тренер: Солари Сантьяго.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Нелсон Семеду, Ракитич, Бускетс (Артур 86), Роберто, Дембеле (Коутиньо 75), Суарес (Видаль 79), Лионель Месси

Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Лукас 59, Бускетс 65, Каземиро 72, Нелсон Семеду 81

Судья: Санчес Хосе.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другой полуфинальной паре 28 февраля сразятся «Валенсия» и «Бетис».