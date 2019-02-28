«Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде и вышла в финал Кубка Испании

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 10’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 84’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 87’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 41’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 43’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 82’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:1 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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«Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде и вышла в финал Кубка Испании

28 февраля 2019, 00:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в Эль Класико, которое состоялось в рамках ответной встречи 1/2 финала Кубка Испании. Первый матч завершился со счетом 1:1, а это значит, что дальше идут каталонцы.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» - «Барселона» 0:3 (0:0)
Голы: Суарес 51, Варан 70 (автогол), Суарес 73 (пенальти)

«Реал»: Навас, Регилон, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио 82), Бензема, Лукас (Бэйл 69)
Главный тренер: Солари Сантьяго.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Нелсон Семеду, Ракитич, Бускетс (Артур 86), Роберто, Дембеле (Коутиньо 75), Суарес (Видаль 79), Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Лукас 59, Бускетс 65, Каземиро 72, Нелсон Семеду 81

Судья: Санчес Хосе.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другой полуфинальной паре 28 февраля сразятся «Валенсия» и «Бетис».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил Нгуша_с_двойными_стандартами
   28 / 882
01 марта в 03:57
Игуаин: «Было бы интересно посмотреть, сколько забьет Месси в Серии А»

«Безусловно, я бы посоветовал Месси перейти в «Ювентус». Это сложный чемпионат, особенно в плане защиты. Не знаю, забивали ли бы Месси и Криштиану Роналду меньше голов здесь. Было бы интересно посмотреть. Серия А – сложный чемпионат. Здесь я значительно прибавил», – цитирует Игуаина Marca.
Шишанутый
Шишанутый ответил Нгуша_с_двойными_стандартами
   28 / 882
28 февраля в 23:59
Нет, в самой труднозабивной лиги из Топ-5 а это делает голы Рона еще ценнее.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил FERIS
   82 / 882
28 февраля в 23:35
утритесь барсуки,вас Реал возил особенно в первом тайме. и простил вас раза четыре в первой половине матча. Так что считайте вам повезло,что у сливочных кривые напы.
Чего простил..Штеген отбивал удары - ведь он не дыра НАВАС или ТИБО Куртуа..Все что вы глоры перечисляите называется одним термином игровой момент...5-1 ? Мы тоже играли слабо могли 20 голов тогда забить...


смешно так оправдываться..


аха-ха)
Шишанутый
Шишанутый ответил ZENIT GOAL
   28 / 882
28 февраля в 22:01
Он забивает, потому что все команды, в которых он играет, перестраивают специально под него. И не просто, чтобы он там играл, а чтобы мог набивать статистику. Играют целенаправленно на него, отдают все опасные стандарты и т.д. Гол в ворота Порту? Я извиняюсь, это было 10 лет назад! Почему ты не вспоминаешь про гол Месси в ворота Мадрида в ЛЧ в 2011, когда он всю оборону обыграл в одиночку, или Баварии в 2015? Или это тоже "леганесы"? Роналду не будет брать мяч в центре поля и разгонять атаку из глубины, как Месси, он будет в большинстве случаев ждать навеса. И атаковать персонально его в центре поля соперник в 3-4 рыла не будет, как французы Месси на ЧМ, а ждать, пока он не подойдёт ближе к штрафной, и встречать только там. Против сильной обороны, играющей таким образом, он практически ничего сделать не может, связка Годин - Хименес это и на ЧМ, и недавно в ЛЧ продемонстрировала наглядно. И к чему эта апелляция к его возрасту? В штрафной стоять и ждать навеса, совершив максимум 1-2 рывка за матч, он и в 54 сможет! Он ЗАВЕРШИТЕЛЬ. Да, как завершитель он наголову лучше Бензема, Бэйла или Винисиуса, но причём здесь эти постоянные бредни про его величия. Но, в прошлом сезоне Роналду играл в Реале - где были его голы в первой части сезона? Почему отрыв был 16 очков (в этом году, кстати, он меньше, хотя Роналду ушёл)? Кроме этого удара через себя с Ювентусом, ошибки Ареоля с ПСЖ и двух пеналей, где были его голы в плей-офф ЛЧ? Где он был в матчах с Баварией и Ливерпулем? Евро 16 он сам ПРОВАЛИЛ! А победила там команда! Ещё один момент о двойных стандартах - заслуги команд, в которых играл Роналду, персофаны ВСЕГДА приписывают ЛИЧНО своему идолу! "Это ОН! Это он ТАЩИТ! Команда у него днищенская, и только благодаря ему она побеждает!" А когда речь о Месси, то "внезапно" - все ошибки других игроков и в принципе слабая игра команды (той-же Аргентины") - во всём виноват лично "злобный гном"! Конечно, команда же у него прекрасная, играющая, никто не косячит, и только Месси "тянет её на дно". А как только команда выигрывает (и Месси, соответственно, тоже), что мы видим? "Это команда выиграла, без команды Месси - никто! Все его ЗМ - заслуги Хавиньесты" Что тут сказать, "старое доброе лицемерие"! "Когда Роналду завершит кареру это будет трагедия для всего мирового футбола весь мир будет плакать." - ну вот в Испании, что-то, никто особо не плачет после его ухода (персофаны - не в счёт, да и что им плакать? В тепличных условиях Турина всё окей), особенно после его хамских интервью в адрес бывшего клуба (что о нём многое говорит, кстати). Лично мне весь этот фарс вокруг него уже давным-давно надоел, я плакать не буду. Да и многие болельщики Мадрида, насколько я знаю, после травли, которую его ближайшее окружение и толпы зомбарей-персофанов устроили Модричу за ЗМ, не сильно хотят о нём вспоминать.
Не кто под Рона не чего не подстраивает. Что за глупости? А то что играют через него это естественно ведь он лучший игрок. Так есть в любой команде когда играют на своего лидера. Рон по всему полю отрабатывает пашет как конь и в оборону тоже возвращается. Это твой гном пешком ходит и не когда не отрабатывает защиту. Потеряет мяч и стоит ждет пока партнеры его назад отберут и выложат ему на блюдечке.

Гол Месськи Мадриду был когда у Реала удалили защитника и конечно он обыграл уставший играющий в меншинстве Реал а где он до этого был? А насчет Баварии там от нее было одно названее. Полосновы у них тогда травмировано было и тренер физрук который праздновал гол гнома и болел за Барселону в том матче. А где был гном когда Бавария их 7-0 выносила с норм тренером и составом? Рон Атлетику с Годином и Хименесом кучу голов наклепал и посмотрим еще в Турине может им забьет. Роналду лучший бомбаридр ЛЧ! Что по твоему все они забиты с пенальти?

У Рона сборная намного слабее гномовской. У Аргентины один из силнейших составов мира с супер атакой но гном все губит потому что возомнил себя тренером и сам выберает состав, кого взять кого не взять, как играть. Куда это годится? Рон, хоть и лучший игрок мира, и то себе такого не позволяет и всегда слушается тренера. Конечно Рон Португалию тащит! Там больше нет игрока такого уровня даже близко. О чем тут можно говорить когда в сборную вызываются из Рпл, чемпеоната Хорватии, Турций и второго дивизиона Испании. А в Аргентине что не игрок то ТОП. Убрать от туда гнома и все равно состав будет сильный по именам.

Насчет интервью. Ты сачала разберись кто все это начал. Игроки Реала первыми стали ему в след говорить Бейл, Иско и еще кто то а он потом не сдержался им ответил. Да и не чего такого грубого Рон не сказал за что бы можно было его порицать. Больше похвалил свой новый клуб но про Реал не чего обидного не говорил. А Модрича он поздарвил по Смс с ЗМ хотя и не заслуженным!
Шишанутый
Шишанутый ответил Нгуша_с_двойными_стандартами
   28 / 882
28 февраля в 21:11
На первом месте!
FERIS
FERIS
   182 / 882
28 февраля в 20:52
утритесь барсуки,вас Реал возил особенно в первом тайме.
и простил вас раза четыре в первой половине матча.
Так что считайте вам повезло,что у сливочных кривые напы.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил ALBA BARCELONA 21
   82 / 882
28 февраля в 20:07
Второго марта,если Барса не будет играть с Реалом два тайма,как они игрли с ними во втором тайме в Барселоне,они проиграют.Вчера удивился,как они с такой игрой могли победить,не Барса выиграла а Реал проиграл сам себе и большая заслуга Тер Штегена.Давно такого не видел,чтобы Реал два тайма доминировала над Барсой.Солари супер тренер,пожалеют,если уволят его,как при нем Реал не доминировал над Барсой много лет.По игре победил Реал-молодцы а Барса позорно разгромила 3-0.
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL ответил Шишанутый
       324 / 882
    28 февраля в 19:48
    Лучший его пиар это его голы на поле и его игра. От того что кто то там о нем говорит или облизывает он больше или меньше забевать не стает. Рон тренеруется и благодаря этому он лучший игрок даже в свои 34 года когда многие в этом возрасте уже кареру заканчивают а он продолжает подерживать высочайший уровень. может поэтому люди так им восхищаются? Рон забевает голы на любой вкус. Посмотри напремер его удар через себя Ювентусу. Или дальний с метров 40 в ворота Порту. И головй может забить и пяткой и дриблинг если хочет покажет. Во всем он мастер! Просто зачем это нужно изобретать велосепед если можно просто выбрать правельную позицию и забить в пустые. Это его опыт подсказывает как ему сыграть. А почему другие столько не забевают как он? Вот ушел Рон с Реала а полузащита та же осталось моменты так же создаются почему Бейл или Бензема не колотят столько мечей? Месси всегда будет на ступень ниже Роналду потому что все его успехи с одним клубом и это вызывает сомнения в его классе. Со сборной он тоже не смог развеять эти сомнения. Даже вшивый Копа Америка не выйграл. А Рон Евро взял! Когда Роналду завершит кареру это будет трагедия для всего мирового футбола весь мир будет плакать. Но надеюсь еще увидем его тренером у него есть к этому все качества. Можно вспомнить хотя бы как он сборной в финале у бровки руководил когда сам играть не мог но был морально с партнерами. И лидерские качества все при нем. Думаю он может повторить успехи Зидана! Лично я как болел за Реал так и продолжаю болеть за других персофанов не знаю. Когда Рон завершит так и буду за Реал болеть и всегда против Барсы.
    Он забивает, потому что все команды, в которых он играет, перестраивают специально под него. И не просто, чтобы он там играл, а чтобы мог набивать статистику. Играют целенаправленно на него, отдают все опасные стандарты и т.д. Гол в ворота Порту? Я извиняюсь, это было 10 лет назад! Почему ты не вспоминаешь про гол Месси в ворота Мадрида в ЛЧ в 2011, когда он всю оборону обыграл в одиночку, или Баварии в 2015? Или это тоже "леганесы"?

    Роналду не будет брать мяч в центре поля и разгонять атаку из глубины, как Месси, он будет в большинстве случаев ждать навеса. И атаковать персонально его в центре поля соперник в 3-4 рыла не будет, как французы Месси на ЧМ, а ждать, пока он не подойдёт ближе к штрафной, и встречать только там. Против сильной обороны, играющей таким образом, он практически ничего сделать не может, связка Годин - Хименес это и на ЧМ, и недавно в ЛЧ продемонстрировала наглядно. И к чему эта апелляция к его возрасту? В штрафной стоять и ждать навеса, совершив максимум 1-2 рывка за матч, он и в 54 сможет!

    Он ЗАВЕРШИТЕЛЬ. Да, как завершитель он наголову лучше Бензема, Бэйла или Винисиуса, но причём здесь эти постоянные бредни про его величия. Но, в прошлом сезоне Роналду играл в Реале - где были его голы в первой части сезона? Почему отрыв был 16 очков (в этом году, кстати, он меньше, хотя Роналду ушёл)? Кроме этого удара через себя с Ювентусом, ошибки Ареоля с ПСЖ и двух пеналей, где были его голы в плей-офф ЛЧ? Где он был в матчах с Баварией и Ливерпулем?

    Евро 16 он сам ПРОВАЛИЛ! А победила там команда! Ещё один момент о двойных стандартах - заслуги команд, в которых играл Роналду, персофаны ВСЕГДА приписывают ЛИЧНО своему идолу! "Это ОН! Это он ТАЩИТ! Команда у него днищенская, и только благодаря ему она побеждает!" А когда речь о Месси, то "внезапно" - все ошибки других игроков и в принципе слабая игра команды (той-же Аргентины") - во всём виноват лично "злобный гном"! Конечно, команда же у него прекрасная, играющая, никто не косячит, и только Месси "тянет её на дно". А как только команда выигрывает (и Месси, соответственно, тоже), что мы видим? "Это команда выиграла, без команды Месси - никто! Все его ЗМ - заслуги Хавиньесты" Что тут сказать, "старое доброе лицемерие"!

    "Когда Роналду завершит кареру это будет трагедия для всего мирового футбола весь мир будет плакать." - ну вот в Испании, что-то, никто особо не плачет после его ухода (персофаны - не в счёт, да и что им плакать? В тепличных условиях Турина всё окей), особенно после его хамских интервью в адрес бывшего клуба (что о нём многое говорит, кстати). Лично мне весь этот фарс вокруг него уже давным-давно надоел, я плакать не буду. Да и многие болельщики Мадрида, насколько я знаю, после травли, которую его ближайшее окружение и толпы зомбарей-персофанов устроили Модричу за ЗМ, не сильно хотят о нём вспоминать.
    Gallardo10
    Gallardo10
    28 февраля в 19:40
    Супер! В очередной раз втоптали в газон на втором тренировочном поле! Надеюсь в чемпионате будет что то похожее.
    Хотя игра была далеко не лучшая у Барсы.
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Байкал-38
       284 / 882
    28 февраля в 19:13
    Там не было вне игры. Я посмотрел этот эпизод сейчас внимательно, там один защитник руку поднял, но потом увидел, что ещё трое реаловцев за спиной и понял, что вне игры не было. Притензии они судье даже не предъявляли. Так, что гол чистый!
    Ну не знаю, не знаю. По линии газона видно (хотя не факт, что линия параллельна линиям поля), что стопа Дембеле на одной линии с ногой дальнего центрального защитника, но так как скорость Дембеле выше, а следовательно корпус у него наклонён вперёд, то вполне возможен офсайд. Миллиметровый, но офсайд.

    Тага Дага
    Тага Дага ответил ZENIT GOAL
       252 / 882
    28 февраля в 18:53
    Не объясняй ему,бес толку...он футбол не смотрит, гол с 30 он не увидеть, а пустые ворота если забьет его герой. ...это космос.
    Шишанутый
    Шишанутый ответил ZENIT GOAL
       28 / 882
    28 февраля в 18:48
    Ты сейчас сам себе противоречишь)) Пишешь про проходной двор в обороне Севильи, если речь идёт о Месси, а про подарки от обороны и вратаря Дортмунда писать не хочешь)) Например, про ошибку Хуммельса, когда Роналду надо было просто отправить мяч в пустые, или про момент, когда против двоих игроков Мадрида остался один Гинтер, и Роналду забивал с линии вратарской с отскока без всяких помех, или про подарок Бюрки с ударом в ближний угол. Я всё это помню. То есть, когда забивает Месси - это дырявая оборона у соперника, а когда Роналду забивает вот такое + стандарты - это всё его заслуга и "он всем всё доказал")) Вот такие двойные стандарты его персофанов - одна из главных причин моего к нему отвращения. Плюс не люблю, когда командный вид спорта превращают в театр одного актёра. Интересно, а когда Роналду закончит играть, что будут делать его персофаны? Ну, те самые "преданные болельщики", которые из Манчестера в Мадрид и из Мадрида в Турин стаями носятся. По их логике, смотреть футбол им уже незачем будет. На самом деле, на самого Роналду мне в общем-то глубоко пофиг. Просто его усиленно облизывают и пихают во все щели, он символ всей той клоунады, в которую превратили современный футбол в последние годы. А как футболист он очень сильно переоценён. Если бы его так не пиарили, он б нафиг никому нужен не был.Так что смысл хейтить лично его? много чести!
    Лучший его пиар это его голы на поле и его игра. От того что кто то там о нем говорит или облизывает он больше или меньше забевать не стает. Рон тренеруется и благодаря этому он лучший игрок даже в свои 34 года когда многие в этом возрасте уже кареру заканчивают а он продолжает подерживать высочайший уровень. может поэтому люди так им восхищаются?

    Рон забевает голы на любой вкус. Посмотри напремер его удар через себя Ювентусу. Или дальний с метров 40 в ворота Порту. И головй может забить и пяткой и дриблинг если хочет покажет. Во всем он мастер! Просто зачем это нужно изобретать велосепед если можно просто выбрать правельную позицию и забить в пустые. Это его опыт подсказывает как ему сыграть. А почему другие столько не забевают как он? Вот ушел Рон с Реала а полузащита та же осталось моменты так же создаются почему Бейл или Бензема не колотят столько мечей?

    Месси всегда будет на ступень ниже Роналду потому что все его успехи с одним клубом и это вызывает сомнения в его классе. Со сборной он тоже не смог развеять эти сомнения. Даже вшивый Копа Америка не выйграл. А Рон Евро взял!

    Когда Роналду завершит кареру это будет трагедия для всего мирового футбола весь мир будет плакать. Но надеюсь еще увидем его тренером у него есть к этому все качества. Можно вспомнить хотя бы как он сборной в финале у бровки руководил когда сам играть не мог но был морально с партнерами. И лидерские качества все при нем. Думаю он может повторить успехи Зидана!

    Лично я как болел за Реал так и продолжаю болеть за других персофанов не знаю. Когда Рон завершит так и буду за Реал болеть и всегда против Барсы.
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL ответил Шишанутый
       324 / 882
    28 февраля в 18:30
    Рон всем голы забил и твоей Борусии кстати тоже забевал. Давно уже всем все доказал. И чемпеонаты выйграл разные и со сборной титул завоевал. Человеку уже 34 года а он продолжает забевать и являться лучшим бомбардиром в ТОП-5 чемпеонатов. Какие к нему могут быть претензии я вообще не понемаю. Ты видимо просто его хейтер!
    Ты сейчас сам себе противоречишь)) Пишешь про проходной двор в обороне Севильи, если речь идёт о Месси, а про подарки от обороны и вратаря Дортмунда писать не хочешь)) Например, про ошибку Хуммельса, когда Роналду надо было просто отправить мяч в пустые, или про момент, когда против двоих игроков Мадрида остался один Гинтер, и Роналду забивал с линии вратарской с отскока без всяких помех, или про подарок Бюрки с ударом в ближний угол. Я всё это помню. То есть, когда забивает Месси - это дырявая оборона у соперника, а когда Роналду забивает вот такое + стандарты - это всё его заслуга и "он всем всё доказал"))

    Вот такие двойные стандарты его персофанов - одна из главных причин моего к нему отвращения. Плюс не люблю, когда командный вид спорта превращают в театр одного актёра. Интересно, а когда Роналду закончит играть, что будут делать его персофаны? Ну, те самые "преданные болельщики", которые из Манчестера в Мадрид и из Мадрида в Турин стаями носятся. По их логике, смотреть футбол им уже незачем будет. На самом деле, на самого Роналду мне в общем-то глубоко пофиг. Просто его усиленно облизывают и пихают во все щели, он символ всей той клоунады, в которую превратили современный футбол в последние годы. А как футболист он очень сильно переоценён. Если бы его так не пиарили, он б нафиг никому нужен не был.Так что смысл хейтить лично его? много чести!
    Шишанутый
    Шишанутый ответил ZENIT GOAL
       28 / 882
    28 февраля в 18:07
    О да! Другое дело, когда "лучшим в истории" называют покорителя СПАЛов и Кьев, который может забивать либо с пеналей, либо с линии вратарской по пустым, если партнёры хорошо мячик навесят на бритую ножку или лакированную головушку. Вот это "независимый" игрок, да)) Да и ради "нового вызова" перешёл в чемпионат без конкуренции, в лучшую его команду! Вот это "выход из зоны комфорта")) Уж точно, куда "всяким Леганесам" до таких грандов, как Болонья и Фрозиноне с их космическим уровнем)) Да и с ними, судя по последнему матчу, бывают проколы у "лучшего игрока в истории", чего там про Атлетико говорить.
    Рон всем голы забил и твоей Борусии кстати тоже забевал. Давно уже всем все доказал. И чемпеонаты выйграл разные и со сборной титул завоевал. Человеку уже 34 года а он продолжает забевать и являться лучшим бомбардиром в ТОП-5 чемпеонатов. Какие к нему могут быть претензии я вообще не понемаю. Ты видимо просто его хейтер!
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL ответил Шишанутый
       324 / 882
    28 февраля в 17:51
    Просто признай что Месська как игрок полностью зависим от партнеров. Не когда ему не встать в один ряд с великим Роналду! Так и будет всю кареру Севильям да Легонесам в Ла Лиге забевать потому что боится попробовать себя где то еще. И правельно делает кстати! Потому что везде кроме Барсы он провалится и миф о его величии окончательно распылится. Ну если вам барсафанам так нравится гном, то пожалуйста наслаждайтесь! Я разве против? Вот только не надо его лучшим называть! Он даже не лучший в Барсе.
    О да! Другое дело, когда "лучшим в истории" называют покорителя СПАЛов и Кьев, который может забивать либо с пеналей, либо с линии вратарской по пустым, если партнёры хорошо мячик навесят на бритую ножку или лакированную головушку. Вот это "независимый" игрок, да)) Да и ради "нового вызова" перешёл в чемпионат без конкуренции, в лучшую его команду! Вот это "выход из зоны комфорта")) Уж точно, куда "всяким Леганесам" до таких грандов, как Болонья и Фрозиноне с их космическим уровнем)) Да и с ними, судя по последнему матчу, бывают проколы у "лучшего игрока в истории", чего там про Атлетико говорить.
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL ответил ALBA BARCELONA 21
       324 / 882
    28 февраля в 17:42
    Приятно читать,когда пишут истину,как ты.Пиши чаще,нечего добавить к твоим словам.Многие пишут на страстях,без логики.
    Спасибо!
    Я, прямо скажем, на эмоциях тоже пишу очень часто, особенно после матчей ЛЧ последних лет пяти.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил aventure61
       244 / 882
    28 февраля в 16:33
    вот если бы не тер штеген
    если бы был роналду и тд
    опозорились перед барселоной и слава богу, скорее бы этого переса убрали, Роналду продали и купили каких то неготовых игроков типа винисиуса и диаса, а модрич, кросс и тд не молодые уже
    по бэйлу больничка всегда плачет, с апл а ломается как с балета
    Novograd
    Novograd
       760 / 882
    28 февраля в 16:25
    пазор пазорний
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Нгуша_с_двойными_стандартами
       28 / 882
    28 февраля в 16:22
    Просто признай что Месська как игрок полностью зависим от партнеров. Не когда ему не встать в один ряд с великим Роналду! Так и будет всю кареру Севильям да Легонесам в Ла Лиге забевать потому что боится попробовать себя где то еще. И правельно делает кстати! Потому что везде кроме Барсы он провалится и миф о его величии окончательно распылится. Ну если вам барсафанам так нравится гном, то пожалуйста наслаждайтесь! Я разве против? Вот только не надо его лучшим называть! Он даже не лучший в Барсе.
    Ron09
    Ron09
       481 / 882
    28 февраля в 16:20
    Барселоне ничего не светит кроме внутреннего первенства, а на все остальное есть Реал.
    Ron09
    Ron09
       481 / 882
    28 февраля в 16:18
    Понравился первый тайм, остальное дело техники
    aventure61
    aventure61
       676 / 882
    28 февраля в 16:04
    В тренировочном режиме,можно сказать без месси барса прошла реал.Разгромом не считаю потому что если бы не тер-штеген расклад мог быть иным.Но рад тому что реалу прилетает ответка за левые победы,что команда не прогрессирует.Модрич.кросс,марсело отработаный материал,винисиус молодой атлетичный дубок как раз к бензема в пару,бэйл царевна несмеяна-короче спасибо пересу за это.В субботу на месте вальверде выпустил бы в основе барсу-2,чтобы они окончательно добили этих клоунов.
    Die Roten
    Die Roten
       519 / 882
    28 февраля в 15:42
    Не зря ставил на Барселону))
    С победой
    Bavaria_M
    Bavaria_M
    28 февраля в 14:52
    игра мешков)
    кто больше отбошлял судье тот и выйграл.
    более денежным мешком вышла барса и выйграла хех
    3ton
    3ton
       63 / 882
    28 февраля в 14:12
    5-1 , 3-0
    После выходных может быть много суицидников от кефира
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       41 / 882
    28 февраля в 13:38
    Рад за Барсу, ибо ненавижу Реал.
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Abudabi
       28 / 882
    28 февраля в 13:22
    Когда с Севильей играла барса и когда гном забивал мячи ты тне говорил что Месси норм отыграл и что супер мячи воткнул. У тебя зависть к Месси потому что он играет в Барселоне. Так нельзя если ты мужик то ты должен и про Месси говорить что он хорош . А так ты на глора смахиваешь
    Севилля это не показатель. У нее проходной двор в обороне что даже гном забевает. И то я помню в том матче он привез голевую атаку на свои ворота когда 1-0 счет открыли. Посерьезнее сопернек накажет Барсу как Рома 3-0 сделала или Ювентус тоже 3-0. Да даже тот же Лион на 0 сыграл в обороне. Максимум для Барсы с Месси это четветрьфинал. Только если он травму получит и не будет играть могут дальше пройти. Но я желаю ему здоровья! Пусть Барса продолжает играть в десетером.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил ZENIT GOAL
       61 / 882
    28 февраля в 13:11
    Да, победили, но игра Барсы совсем не понравилась. Реал играл лучше. Но ему, можно сказать, прилетело за плохую игру с Аяксом и Леванте, где он, прямо скажем, и на ничью не наиграл. Но это его проблемы, а вот Барселоне надо думать - вчерашняя игра никуда не годится. Моментов создали мало (хотя реализация была блестящей - забили больше, чем было моментов), у своих ворот позволили чересчур много, напропускать могли ещё в первом тайме, а сейв Тер Штегена - момент матча, однозначно. Судья, кстати понравился своей последовательностью - ошибки были, но в обе стороны, бороться давал, жёлтые показывать во втором тайме начал и тем, и другим. Не поставил пенальти на Винисиусе в первом тайме, но во втором тайме Рамос ударил по ноге Ракитича, так что тут 1-1, а пенальти на Суаресе - бесспорный. Да, ошибки были, спорные решения - тоже, но в обе стороны, что порадовало. Никого специально не тащили. В общем, рад, что Барса победила и прошла в финал, Реал догнала ответка за Аякс и Леванте (надеюсь, ещё не окончательная, и не только за них), но счёт однозначно не по игре, и у Барсы ещё много проблем, которые надо решать.
    Приятно читать,когда пишут истину,как ты.Пиши чаще,нечего добавить к твоим словам.Многие пишут на страстях,без логики.
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       324 / 882
    28 февраля в 13:02
    Да, победили, но игра Барсы совсем не понравилась. Реал играл лучше. Но ему, можно сказать, прилетело за плохую игру с Аяксом и Леванте, где он, прямо скажем, и на ничью не наиграл. Но это его проблемы, а вот Барселоне надо думать - вчерашняя игра никуда не годится. Моментов создали мало (хотя реализация была блестящей - забили больше, чем было моментов), у своих ворот позволили чересчур много, напропускать могли ещё в первом тайме, а сейв Тер Штегена - момент матча, однозначно.
    Судья, кстати понравился своей последовательностью - ошибки были, но в обе стороны, бороться давал, жёлтые показывать во втором тайме начал и тем, и другим. Не поставил пенальти на Винисиусе в первом тайме, но во втором тайме Рамос ударил по ноге Ракитича, так что тут 1-1, а пенальти на Суаресе - бесспорный. Да, ошибки были, спорные решения - тоже, но в обе стороны, что порадовало. Никого специально не тащили.

    В общем, рад, что Барса победила и прошла в финал, Реал догнала ответка за Аякс и Леванте (надеюсь, ещё не окончательная, и не только за них), но счёт однозначно не по игре, и у Барсы ещё много проблем, которые надо решать.
    амурец
    амурец ответил Wolf77785
       200 / 882
    28 февраля в 12:55
    Если бы играли через Месси Барселона бы проиграла
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