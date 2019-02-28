Педро помог «Челси» обыграть «Тоттенхэм»

28 февраля 2019, 00:51

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче 28-го тура АПЛ . Отметим, что Маурицио Сарри показательно оставил на скамейке запасных голкипера Кепу Аррисабалагу.

«Челси» в данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «шпоры» остаются третьими, но отставание от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» увеличилось до 8 и 9 очков соответственно.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Тоттенхэм» 2:0 (0:0)

Гол: Педро 57, Триппьер 85 (автогол)

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик 77), Педро, Игуаин (Жиру 84), Азар (Виллиан 60)

Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэвис, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Ламела (Льоренте 70), Кейн, Сон (Моура 80)

Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Кейн 90+4, Луис 90+4

Судья: Марринер Андре.