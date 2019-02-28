«Ливерпуль» разгромил «Уотфорд». Ван Дейк сделал дубль

«Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Уотфордом» в матче 28-го тура АПЛ.
Этот разгром позволил мерсисайдцам сохранить лидерство в чемпионате. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет одно очко. «Уотфорд» же делит седьмую строчку с «Вулверхэмптоном».
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» - «Уотфорд» 5:0 (2:0)
Голы: Мане 9, Мане 20, Ориги 66, ван Дейк 80, ван Дейк 83
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум (Кейта 84), Фабиньо, Милнер (Хендерсон 70), Салах, Ориги, Мане (Лаллана 78)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Мариаппа, Кэткарт, Масина, Дюкуре, Капу, Хьюз, Перейра (Сема 84), Деулофеу (Клеверли 73), Дини (Грей 73)
Главный тренер: Грасия Хави.
Предупреждения: Кэткарт 79, Масина 82
Судья: Скотт Грэм.
В другом матче тура «Арсенал» разгромил «Борнмут».
С победой
С победой
С победой Ливерпуль!
С победой Ливерпуль!