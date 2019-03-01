Тренер «Болоньи» считает, что в конфликте виноваты и «Интер», и Икарди

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал скандал с участием нападающего «Интера» Мауро Икарди. Слова специалиста приводит Sky Sport Italia.

Напомним, аргентинец отказался играть с «Рапидом» в Лиге Европы, после чего лишился капитанской повязки и не попадал в состав команды. Лишь тогда выяснилось, что у футболиста больное колено, которое нуждается в лечении. Параллельно с этим агент Икарди Ванда Нара продолжала говорить об интересе к игроку со стороны других клубов. В конечном итоге Икарди заявил, что останется в «Интере».

Я не знаю, что там происходит. Икарди был капитаном и игроком, который всегда забивал. Понятия не имею, что происходит в клубе, но там работают опытные люди вроде Маротты и Аузилио. Что-то должно измениться, иначе ситуация бы до такого не дошла.

Как по мне, вина - это всегда обоюдная вещь, как во время ссор мужа с женой.

Главная цель должна состоять в том, чтобы принимать решения на пользу «Интера». Могу сказать лишь то, что Икарди - великолепный игрок, и я всегда хотел его видеть в своей команде.