Агент: «Салу бросили в отеле, чтобы он сам искал себе самолет»

Бывший футбольный агент Вилли МакКэй заявил, что из него и его сына Марка пытаются сделать козлов отпущения. Марк занимался трансфером нападающего Эмилиано Салы из «Нанта» в «Кардифф», а Вилли помог провести сделку, наняв частный самолет, на котором футболист впоследствии разбился.

Салу бросили в отеле, чтобы он самостоятельно занимался вопросами перелета. Похоже, в «Кардиффе» всем было всё равно. Они купили игрока за 17 млн евро, а потом оставили его в отеле, чтобы он сидел за компьютером и искал самолет. На мой взгляд, клуб поступил неправильно и даже позорно.

Теперь все ищут козла отпущения - в частности меня, либо говорят, что это ошибка пилота.

Я просто помогал своему сыну и заботился о том, чтобы парень добрался домой. Меня со всей серьезностью заверяли, что это очень хороший пилот. Я не считаю кого-либо ответственным в случившемся, потому что это была просто трагическая случайность.