Аллан: «„Ювентус“? Независимо от соперника, мы всегда играем на победу»

Полузащитник «Наполи» Аллан поделился ожиданиями от матча 26-го тура Серии А против «Ювентуса».

«Наполи» в хорошей форме. У нас есть Милик и Мертенс. Мы не следим за «Ювентусом», а думаем только о самих себе, стараясь хорошо делать свою работу.

Каждый матч мы должны проводить как финальный, стараясь победить во всех встречах. Затем мы посмотрим, как всё сложится.

Мы понимаем, что это будет особенный матч, в большей степени для болельщиков, чем для нас. Независимо от того, кто является нашим соперником, мы всегда выходим играть на победу. Постараемся сделать наших болельщиков счастливыми.