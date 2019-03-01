Симен: «Кепа проявил неуважение не только к тренеру, но и к Кабальеро»

Бывший голкипер «Арсенала» и сборной Англии Дэвид Симен поделился мнением о ситуации с вратарём «Челси» Кепой Аррисабалагой. Напомним, в концовке финала Кубка Лиги с «Манчестер Сити» Кепа отказался уходить на замену, после чего был оштрафован клубом на недельную зарплату и остался на скамейке запасных в матче против «Тоттенхэма».

Не думаю, что кто-нибудь ранее видел в футболе что-то подобное. Я считаю, что Кепа проявил неуважение не только к своему тренеру, но и к другому вратарю «Челси» Кабальеро.

Он не должен был стоять и махать своей рукой. Он должен был подойти и объяснить ситуацию, потому что у штаба возникло недопонимание с физиотерапевтами.

Кабальеро не просто разминался, он уже был в перчатках и готов к работе. Это означало, что тренерам передали информацию о том, что Кепа не может продолжать игру. Кепа явно не понимал этого и думал, что всё в порядке, но затем он понял, что его снимают с игры. Поэтому ему надо было просто подойти, и ничего бы этого не произошло.

Его оштрафовали, он извинился и не попал в старт [на игру с «Тоттенхэмом»]. Для меня это достаточное наказание. Теперь ему придётся ждать, когда он сможет вернуться на поле.