Робертсон: «Считаю ван Дейка лучшим центрбеком мира прямо сейчас»

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон считает, что его партнёр по команде Вирджил ван Дейк заслуживает получить премию лучшему игроку года в Англии.

Если бы сезон закончился сегодня, я бы лично вручил ему этот приз. Впереди ещё 10 матчей, и ещё может выстрелить кто-нибудь из другой команды, но я считаю, Вирджил может вывести свою игру даже на более высокий уровень.

Не думаю, что он фокусируется на этом, он сосредоточен на команде. Всегда приятно получать награды в конце сезона, и я уверен, что Вирджил будет в гонке. Если он не победит, то точно будет близок к этому.

Для меня он является лучшим центральным защитником в мире прямо сейчас. Таков уровень его игры и его уверенность в себе. К тому же, он всё ещё достаточно молод, чтобы стать ещё сильнее.