Тите: «Я хочу дать Винисиусу возможность расти и развиваться»

Наставник сборной Бразилии Тите прокомментировал первый вызов 18-летнего полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора в национальную команду на товарищеские матчи в марте.

Я открыт к появлению и поощрению новых талантов, если они готовы к борьбе за место в прекрасных командах - и технически, и эмоционально. Это и привело к тому, что Винисиус получил вызов.

Мы вызвали игроков с большим потенциалом. Пускай даже у нас будет мало времени на тренировки, я хочу дать Винисиусу возможность расти и развиваться.