Де Брюйне готов поздравить «Ливерпуль», если он выиграет АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением о чемпионской гонке в Англии. После победы над «Вест Хэмом» «горожане» по-прежнему отстают на одно очко от «Ливерпуля».

Возможно, мы играем на том же уровне, что и год назад, но тогда мы были впереди на 12 очков, а теперь на втором месте. Это доказывает, что «Ливерпуль» хорошо справляется.

Если мы выиграем все матчи в этом сезоне и даже этого не хватит, останется только поздравить «Ливерпуль» с тем, что они набрали 99 очков и победили.

В Премьер-Лиге осталось 10 матчей, это много, будем стараться побеждать.