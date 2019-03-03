Успех «Тамбова», ничья «Томи» и другие результаты 25-го тура ФНЛ

Представляем Вашему вниманию результаты 25-го тура ФНЛ.
«СКА-Хабаровск» - «Чертаново» - 1:3
Голы: Хомуха 7 — Ежов 26, Колесниченко 33, 70..
«Сибирь» - «Тюмень» - 2:0
Голы: Дудолев 22, Киреенко 40.
«Ротор» - «Спартак-2» - 0:0
«Нижний Новгород» - «Сочи» - 0:0
«Химки» - «Факел» - 1:1
Голы: Барков 38 — Лебеденко 21.
«Мордовия» - «Тамбов» - 1:3
Голы: Дворецков 90 — Чистяков 53, Аппаев 56, Килин 63.
«Краснодар-2» - «Луч» - 2:1
Голы: Уткин 38 (пен), Кутовой 41 — Хлебородов 83.
«Зенит-2» - «Шинник» - 1:0
Гол: Воробьев 15 (пен).
«Балтика» - «Авангард» - 2:1
Голы: Саплинов 7, Магаль 61 — Стеклов 25.
«Армавир» - «Томь» - 0:0
Но при этом стараются выдавить из свои рядов неугодных лидеров, обрекая их на финансовые траты и соответствие требованиям РПЛ..:))
Но при этом стараются выдавить из свои рядов неугодных лидеров, обрекая их на финансовые траты и соответствие требованиям РПЛ..:))