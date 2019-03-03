«Зенит-2» одолел «Шинник», одержав вторую победу в сезоне

вчера, 17:57

В матче 25-го тура ФНЛ «Зенит-2» обыграл «Шинник». Этот успех стал только вторым для команды из Петербурга в сезоне.

«Зенит-2» набирает 11 очков и остается последним, а у «Шинника» 37 пунктов (промежуточное 8-е место).

Санкт-Петербург, стадион «МСА Петровский».

«Зенит-2» - «Шинник» - 1:0 (1:0)

Гол: Воробьев 15 (пенальти)

«Зенит-2»: Городовой, Терентьев, Вяткин, Рукас, Мостовой (Синяк 90+2), Мусаев, Капленко (Буранов 82), Богаев, Воробьев (Плетнев 62), Шамкин (Левин 67), Маркин.

Главный тренер: Владислав Радимов.

«Шинник»: Яшин, Иванов, Цховребов, Магадиев, Покидышев, Камилов (Стешин 47), Нарылков (Шайморданов 67), Самодин (Герасимов 73), Самойлов, Гелоян (Алейников 47), Низамутдинов.

Главный тренер: Александр Побегалов.

Предупреждения: Капленко 12, Магадиев 14, Магадиев 43, Богаев 54, Плетнев 67, Самойлов 78, Мостовой 83, Низамутдинов 90+3, Покидышев 90+4, Маркин 90+4.

Удаления: Магадиев 43

Судья: Евгений Кукуляк.

В другом матче тура «Тамбов» переиграл «Мордовию».