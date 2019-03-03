«Барселона» вновь обыграла «Реал» на «Бернабеу»

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Каталонцы лидируют в турнирной таблице национального первенства, опережая «королевский клуб» на 12 очков.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Барселона» 0:1 (0:1)
Гол: Ракитич 26
«Реал»: Куртуа, Регилон, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос (Вальверде 55), Каземиро (Иско 76), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема, Бэйл (Асенсио 62)
Главный тренер: Солари Сантьяго.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Роберто, Артур Рамос (Видаль 71), Бускетс (Нелсон Семеду 90+2), Ракитич, Дембеле (Коутиньо 79), Суарес, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Бускетс 2, Рамос 61, Ленгле 64, Асенсио 83, Карвахаль 89
Судья: Ундиано Мальенко Альберто.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно «Барселона» обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Кубка Испании.
Я вроде в субботу дома сидел. А обобщать меня с футбольной командой не нужно и уж тем более относить к болельщику Каталонии.
Я вроде в субботу дома сидел. А обобщать меня с футбольной командой не нужно и уж тем более относить к болельщику Каталонии.
Реал похож на злую Панду
Реал похож на злую Панду
Вы все в одной норке были что ли?)
Вы все в одной норке были что ли?)
Барсуки играли в зрелый футбол,а вот Реал очень сильно старался,было рвение,НО увы не то пальто! Кросс и Бейл сыграли посредственно,молодежь носилась,а кпд 30%,Месси пешком как минимум кпд 90%. Класс игроков очень сильно разнится,тот же Суарез-МеССИ -Дембеле против деревянного Бензима, непонятного Бейла и дюрасселевого ВИНИСИУСА , тут в атаке всё ясно. В общем шансов,что нападающие забьют было не много.Бензема даже забить не смог с убойной позиции,когда был оффсайд. Рамоса надо за его отвратительно-подлую игру выписывать дискву на 7-10 матчей,играет мерзко. необходимо предпринимать к нему меры, ну может если рефери не хотят,так взять и покалечить.
Барса заслуженно победила,приложив минимум усилий.
Барсуки играли в зрелый футбол,а вот Реал очень сильно старался,было рвение,НО увы не то пальто! Кросс и Бейл сыграли посредственно,молодежь носилась,а кпд 30%,Месси пешком как минимум кпд 90%. Класс игроков очень сильно разнится,тот же Суарез-МеССИ -Дембеле против деревянного Бензима, непонятного Бейла и дюрасселевого ВИНИСИУСА , тут в атаке всё ясно. В общем шансов,что нападающие забьют было не много.Бензема даже забить не смог с убойной позиции,когда был оффсайд. Рамоса надо за его отвратительно-подлую игру выписывать дискву на 7-10 матчей,играет мерзко. необходимо предпринимать к нему меры, ну может если рефери не хотят,так взять и покалечить.
Барса заслуженно победила,приложив минимум усилий.
Рамос и не пытается притворяться "хорошим".....в отличии от "пустойпластиковойбутылкоймимолетящейконтуженных".......)))
Рамос и не пытается притворяться "хорошим".....в отличии от "пустойпластиковойбутылкоймимолетящейконтуженных".......)))