«Барселона» вновь обыграла «Реал» на «Бернабеу»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 56’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.5 3.3 2.05
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 14 1.04
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 59’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 1:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.7 3.7 4.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4.8 1.5 4.8
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 25 5.7 1.16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 13’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 15’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 4.6 1.8 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 55’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 2.9 4.9
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 19 5.2 1.22
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 9 4.3 1.38
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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«Барселона» вновь обыграла «Реал» на «Бернабеу»

вчера, 00:36
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Каталонцы лидируют в турнирной таблице национального первенства, опережая «королевский клуб» на 12 очков.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Барселона» 0:1 (0:1)
Гол: Ракитич 26

«Реал»: Куртуа, Регилон, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос (Вальверде 55), Каземиро (Иско 76), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема, Бэйл (Асенсио 62)
Главный тренер: Солари Сантьяго.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Роберто, Артур Рамос (Видаль 71), Бускетс (Нелсон Семеду 90+2), Ракитич, Дембеле (Коутиньо 79), Суарес, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Бускетс 2, Рамос 61, Ленгле 64, Асенсио 83, Карвахаль 89

Судья: Ундиано Мальенко Альберто.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что недавно «Барселона» обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Кубка Испании.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответил 95-shishani-95
   135 / 882
сегодня в 11:11
Хорошо, что вы сами понимаете то, что только при них вам удается выиграть у Реала!!!
Кому вам-то? ))
Я вроде в субботу дома сидел. А обобщать меня с футбольной командой не нужно и уж тем более относить к болельщику Каталонии.
SDSPanther
SDSPanther ответил andrefino13
   337 / 882
сегодня в 07:47
Ты серьезно ???? Говори за себя .... Я уважаю футбол и не уважаю Рона как футболиста .... Капризный самолюбивый , ему в балет надо а не в футбол....
SDSPanther
SDSPanther ответил Шишанутый
   337 / 882
сегодня в 07:37
С тобой спорить бесполезно..... Проще взгляни на ЛИЧНУЮ СТАТИСТИКУ Роналду и Месси за последние года .... Если после просмотра цифр ты также будешь утверждать что он королева футбола то я уже не знаю как до тебя что нибудь донести.....
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил galem72
   66 / 882
вчера в 23:43
Хороший исход! Лишь бы Солари не убрали и перес вечно правил. ))
Хорошо, что вы сами понимаете то, что только при них вам удается выиграть у Реала!!!
PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO
   138 / 882
вчера в 21:25
Ожидаемо
Gallardo10
Gallardo10
вчера в 21:23
Посмотрел повторно игру, без грязной игры 23ные никак, играли как обычно грязно и судья судил также. Но короли ответили им победой и унижением в собственном же логове! Так держать!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Agamaga
   16 / 882
вчера в 20:50
101 ник у тебя должен быть котолунским - это обезопасит тебя от бана))
Не нужно мне зашкварной безопасности. Как нибудь перекантуюсь.
Agamaga
Agamaga ответил Князю бан по барабану
   295 / 882
вчера в 20:18
101 ник у тебя должен быть котолунским - это обезопасит тебя от бана))
Agamaga
Agamaga ответил Шишанутый
   295 / 882
вчера в 20:16
Еще можно сказать, что геи фанатеют от примы, а истинные ценители футбола за Барсу!
ESPANOL
ESPANOL ответил Шишанутый
   278 / 882
вчера в 19:06
Роналду это король футбола! Все кто любят футбол с уваженеем относятся к Рону а любители театра за Барселону!
Кто о чем, а Шиш.. все про баню...
d_fincher
d_fincher
   389 / 882
вчера в 19:05
Без Зидана и Роналду -
Реал похож на злую Панду
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил alexfor
   16 / 882
вчера в 18:50
пруфы в студию, балабол) у тебя не заканчиватся только "остроумные" пуки в воздух)
Ты сам предоставляешь пруфы. Оскорбление за оскорблением, а ты не в бане. Значит местные судьи тебя крышуют. Ты истинный котолунец. Аха-ха)
alexfor
alexfor ответил Князю бан по барабану
   161 / 882
вчера в 18:40
Алёшафор, аргументы никогда не кончаются, просто ты как истинный барсук заручился поддержкой админресурса. В результате твой 41 всё ещё висит, а мой подчистили.
пруфы в студию, балабол) у тебя не заканчиватся только "остроумные" пуки в воздух)
alexfor
alexfor ответил Jeck Denielse
   161 / 882
вчера в 18:35
Да всё это мы уже проходили.....не утруждайся...))) Все победы и титулы Реала - вопиющая судейская предвзятость и откровенный неприкрытый подкуп всего УЕФА вместе с их родсвенниками и родственниками их родственников...)))) А все победы Барселоны - чистейшее воплощение мастерства игроков,мудрейших тренеров и честнейших руководителей..... Каждому своё...))) Лично я и рад бы смотреть игры Барселоны......но после инцидента с пролетающей мимо пластиковой бутылкой....после которой более половины команды стали корчиться в неимоверных муках...)))) - я окончательно утвердился...нет ...не моё...)))) Я по-любому на стороне Рамоса....ненавистного многими...но честным перед собой.... Ибо на другой стороне .....без комментариев..))) Удачи !!!!!!!
можешь ерничать, сколько влезет, но все видели, каким образом брались последние 3 лч.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   113 / 882
вчера в 18:34
А вот наши детишки вышли с похмелья)) 😂😂😂
Вы все в одной норке были что ли?)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил alexfor
   16 / 882
вчера в 18:23
им 2011 хватило)
Алёшафор, аргументы никогда не кончаются, просто ты как истинный барсук заручился поддержкой админресурса. В результате твой 41 всё ещё висит, а мой подчистили.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   191 / 882
вчера в 18:03
Испанцам пора отсоединить от себя каталонию,что бы наглые Барсуки не издевались на Королями, только так можно возродить величие Галакси.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Князю бан по барабану
   191 / 882
вчера в 18:01
Главный кабинет Италии это интер, это тебе ликбез. Аха-ха) А то вы кроме судьясико и не смотрите ничего)
а пенали пробивает Крестьянка)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил DXTK
   191 / 882
вчера в 17:59
Только моя Барса меня всегда радует, в очередной раз урыли Реал на Бернабеу, и преподнесли мне на праздник, отличный подарок из двух побед подряд. PS Теперь вы понимаете, почему Барсу не сводят с Реалом в ЛЧ, не хотят чтобы Перес обанкротился на судьях, ведь Барса их просто поимеет.
их до финала не сводят,потому что рефери поломают голову - кому подсуживать. А до финала,кто то может случайно не дойти,в этот раз все шансы у псевдоКоролей.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   191 / 882
вчера в 17:54
не люблю Барсу и Реал,за подкупы рефери, не люблю Атлетико за двух Диег,которые по характеру гнильё....Смотрел матч и слегка болел за Барсу, всё таки там есть ливерпульский след. Каталонцы играли в полсилы,хотя как знать,может после ухода Радиоллы и во всю мощь пыхтели. Понравился Месси на общем фоне, вроде бы и перед глазами не маячил,как тот же Ригулон или Винисиус, зато когда получал мячи,забрать так никому не удалось и точные передачи партнёру,даже если тот на противоположном фланге, а вот когда пассовали Лионелю,то мячи или перехватывали или же могли куда то в сторону улететь. Короче Месси работает с мячом на топ-уровне,передачи высококлассные, Модрич тоже старался,но видно что это детский сад.
Барсуки играли в зрелый футбол,а вот Реал очень сильно старался,было рвение,НО увы не то пальто! Кросс и Бейл сыграли посредственно,молодежь носилась,а кпд 30%,Месси пешком как минимум кпд 90%. Класс игроков очень сильно разнится,тот же Суарез-МеССИ -Дембеле против деревянного Бензима, непонятного Бейла и дюрасселевого ВИНИСИУСА , тут в атаке всё ясно. В общем шансов,что нападающие забьют было не много.Бензема даже забить не смог с убойной позиции,когда был оффсайд. Рамоса надо за его отвратительно-подлую игру выписывать дискву на 7-10 матчей,играет мерзко. необходимо предпринимать к нему меры, ну может если рефери не хотят,так взять и покалечить.
Барса заслуженно победила,приложив минимум усилий.
ermak6848
ermak6848
   201 / 882
вчера в 17:45
победа по делом...
andrefino13
andrefino13 ответил Шишанутый
   668 / 882
вчера в 17:15
Ты верно подметил, Барселона - это театр, с великими актёрами, а Роналду уважают все, кто уважает футбол.
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил Шишанутый
   184 / 882
вчера в 17:01
Роналду это король футбола! Все кто любят футбол с уваженеем относятся к Рону а любители театра за Барселону!
пеналду это гей футбола но не как не кароль
нормальный
нормальный ответил cevin cigan
   462 / 882
вчера в 16:36
Это всё из категории представь. Лига Чемпионов-это совсем другая мотивация,настрой и накал. Там вас Лион в ответке может натянуть и поверь,лично я этому не удивлюсь!
Лион изнасилуют в ответке!
Шишанутый
Шишанутый ответил SDSPanther
   28 / 882
вчера в 16:32
Да мы знаем что ты поклонник Роналду , но не футбола .. ... ))))
Роналду это король футбола! Все кто любят футбол с уваженеем относятся к Рону а любители театра за Барселону!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Prazdnik
   10 / 882
вчера в 16:28
Рамос тот ещё симулянт. И это неможет характеризовать его честным перед собой.
Так в том вся и фишка....
Рамос и не пытается притворяться "хорошим".....в отличии от "пустойпластиковойбутылкоймимолетящейконтуженных".......)))
cevin cigan
cevin cigan ответил Abudabi
   127 / 882
вчера в 16:07
А ты представь если реал попался бы барсе в лч. Все эти годы. Барса порвала бы их каждый год. Ни разу реал не сыграл в посл годы в лч. Посл раз когда играли барса натянула реал. Так что кто середняк? Их обыгрывали другие клубы. Но не как реал в лч. Так что не 59
Это всё из категории представь. Лига Чемпионов-это совсем другая мотивация,настрой и накал. Там вас Лион в ответке может натянуть и поверь,лично я этому не удивлюсь!
Prazdnik
Prazdnik ответил Jeck Denielse
вчера в 15:47
Рамос тот ещё симулянт. И это неможет характеризовать его честным перед собой.
SDSPanther
SDSPanther ответил Jeck Denielse
   337 / 882
вчера в 15:45
Да мне лично по..... Что было сто лет назад ..... Тут речь идет о эль класико , в корором за всю историю вышла вперед ... А за 15 лет счет 20: 12 в пользу Барсы
Abudabi
Abudabi ответил cevin cigan
   444 / 882
вчера в 15:42
А ты представь если реал попался бы барсе в лч. Все эти годы. Барса порвала бы их каждый год. Ни разу реал не сыграл в посл годы в лч. Посл раз когда играли барса натянула реал. Так что кто середняк? Их обыгрывали другие клубы. Но не как реал в лч. Так что не 59
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