«Челси» обыграл «Фулхэм» благодаря голам Игуаина и Жоржиньо

В матче 29-го тур АПЛ «Челси» одолел «Фулхэм».
«Синие» набрали 56 очков и отстают от зоны Лиги чемпионов на 2 балла. У «Фулхэма» 17 пунктов (19-е место).
Лондон, стадион «Крэвен Коттедж».
«Фулхэм» - «Челси» - 1:2 (1:2)
Голы: Чамберс 28 - Игуаин 20, Жоржиньо 31
«Фулхэм»: Серхио Рико, Одои, Рим, Нордтвейт, Брайан, Сессеньон, Чамберс, МакДональд (Замбо Ангисса 62), Кэрни (Вьетто 80), Бабел (Айите 71), Митрович
Главный тренер: Паркер Скотт.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте, Жоржиньо (Ковачич 68), Баркли (Лофтус-Чик 78), Виллиан, Игуаин, Азар (Педро 74)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Чамберс 22, МакДональд 51, Жоржиньо 61
Судья: Скотт Грэм.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре тура МЮ обыграл «Саутгемптон» (3:2).
Радоваться и поддерживать не умеют.
Радоваться и поддерживать не умеют.
Однако, выдохнув и выругавшись, поздравлю всех с победой!!
Однако, выдохнув и выругавшись, поздравлю всех с победой!!
С этим Челси не соскучишься. Вроде сыграли с курами на ура хорошо.
И вот такая игра с предпоследней командой((
С этим Челси не соскучишься. Вроде сыграли с курами на ура хорошо.
И вот такая игра с предпоследней командой((