«Челси» обыграл «Фулхэм» благодаря голам Игуаина и Жоржиньо

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен  Уфа 1:2  Динамо М 3.4 2.35 2.95
14:00 Матч завершен  Енисей 1:1  Ростов 3.8 2.8 2.3
19:00 Идет первый тайм, 21’  Спартак М 1:0  Краснодар 2.85 3.2 2.75
Россия. ФНЛ 2018/2019, 25 тур 1 X 2
08:00 Матч завершен  СКА-Хабаровск 1:3  Чертаново - - -
13:00 Матч завершен  Ротор 0:0  Спартак-2 - - -
13:00 Матч завершен  Сибирь 2:0  Тюмень - - -
14:00 Матч завершен  Нижний Новгород 0:0  Сочи - - -
15:00 Матч завершен  Химки 1:1  Факел - - -
15:00 Матч завершен  Мордовия 1:3  Тамбов - - -
15:30 Матч завершен  Краснодар-2 2:1  Луч - - -
16:00 Матч завершен  Зенит-2 1:0  Шинник - - -
17:00 Матч завершен  Балтика 2:1  Авангард Кур - - -
17:00 Матч завершен  Армавир 0:0  Томь - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 29 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Уотфорд 2:1  Лестер Сити 1.3 4.3 23
17:05 Матч завершен  Фулхэм 1:2  Челси 26 7.9 1.13
19:15 9’  Эвертон 0:0  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Эйбар 1:0  Сельта 1.77 3.6 4.7
18:15 53’  Бетис 0:2  Хетафе - - -
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Атлетико М 3.75 3 2.2
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Атлетик Б 2.1 3.1 4
Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Торино 3:0  Кьево 2.65 1.82 8
17:00 Матч завершен  СПАЛ 1:2  Сампдория 30 8.5 1.11
17:00 Матч завершен  Дженоа 0:0  Фрозиноне 1.65 2.85 10
17:00 Матч завершен  Удинезе 2:1  Болонья 4.2 2.25 2.7
20:00 сегодня  Аталанта -:-  Фиорентина 1.85 3.6 4.2
22:30 сегодня  Наполи -:-  Ювентус 2.45 3.1 3.1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Штутгарт 5:1  Ганновер-96 1.05 15 42
20:00 сегодня  Вольфсбург -:-  Вердер 2.15 3.45 3.35
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Ницца 1:0  Страсбур 1.43 3.75 11.5
17:00 Матч завершен  Лилль 1:0  Дижон 1.9 2.65 6.6
17:00 Матч завершен  Генгам 0:0  Нант 3.6 1.9 3.95
19:00 21’  Лион 1:1  Тулуза 1.28 5.7 10
23:00 сегодня  Марсель -:-  Сент-Этьен 1.8 3.6 4.5
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Олимпик Дн 0:1  Арсенал К 5.9 2.6 1.95
15:00 Матч завершен  Заря 3:0  Ворскла 1.23 5.1 15
18:00 64’  Карпаты 0:1  Львов 2.15 3.1 3.45
18:00 63’  Александрия 0:1  Мариуполь 1.85 3.1 4.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.35 3.25 2.15
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 4:2 Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1.04 13 50
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 0:3 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК 3.2 3.25 2.2
19:00 24’ Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 0:0 Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 2.75 3.25 2.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл 5:0 Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц 1.42 3.9 8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗираЗира 1:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 2.8 3 2.4
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 0:1 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 37 7.5 1.09
Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 1:1 Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 5.4 2.25 2.2
19:00 25’ Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари 0:0 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:0 Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 2.3 2.9 3.35
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:2 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2.9 3.1 2.5
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 4:2 Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1.5 3.8 6.6
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2.1 3.05 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато -:- Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 2.1 3.2 3.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго -:- Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ширак (Гюмри)Ширак 0:0 Логотип футбольный клуб Лори (Ванадзор)Лори 3.25 2.15 3.25
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арцах (Ереван)Арцах 1:1 Логотип футбольный клуб Бананц (Ереван)Бананц - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1:3 Логотип футбольный клуб ГентГент 21 5.5 1.19
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 5.6 4.1 1.57
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.45 4.5 6.8
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 67’ Логотип футбольный клуб РуселареРуселаре 0:0 Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло 2.55 3 2.8
18:00 67’ Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли 0:1 Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк - - -
18:00 69’ Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб МехеленМехелен 5.6 4.4 1.5
18:00 67’ Логотип футбольный клуб Юнион Сент-Жиллуаз (Брюссель)Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1:1 Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1.75 2.95 6
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 2:0 Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.27 4.9 11
18:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 0:2 Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 4.3 3.6 1.75
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 1:0 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 0:0 Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос 1.75 3.55 4.3
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2:2 Логотип футбольный клуб БохумБохум 7.9 4.5 1.4
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 1:2 Логотип футбольный клуб КельнКельн 9.5 4.3 1.37
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1:0 Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.25 4.9 14
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 1:2 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 21 14 1.05
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 0:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 3.35 2.8 2.35
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа -:- Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 0:0 Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 2.05 2.7 4.7
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 3:0 Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.03 13 50
18:15 51’ Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1:1 Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.25 2.85 3.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 4.3 3.3 1.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск 3:0 Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел 2:2 Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
18:00 64’ Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 2:0 Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 1.18 6.5 15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 2.35 3.4 2.9
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри 14 4.7 1.25
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ -:- Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Р (Раанана)Хапоэль Р -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 2.55 2.85 2.95
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.25 3.1 3.25
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Минерва Пунджаб (Чандигарх)Минерва Пунджаб 0:1 Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам 2:1 Логотип футбольный клуб НЕРОКА (Импхал)НЕРОКА - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1:1 Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1.9 3.1 4.3
18:00 66’ Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1:2 Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.5 2.7 3.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.68 3.4 5.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 3.25 2.95 2.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.6 3.5 6.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.13 2.9 3.75
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 3:1 Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 1.22 5 16
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2:0 Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 1.58 3.35 7.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция - - -
Китай. Суперлига 2019, 1 тур 1 X 2
10:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз 1:1 Логотип футбольный клуб Далянь ИфанДалянь Ифан - - -
14:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Цзянсу СунинЦзянсу Сунин 3:2 Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 0:1 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 0:4 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Колумбия. Примера А 2019, 10 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 2:1 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе -:- Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 4:2 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:2 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Литва. Лига A 2019, 1 тур 1 X 2
18:00 67’ Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)Судува 1:1 Логотип футбольный клуб ТракайТракай - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Жальгирис (Вильнюс)Жальгирис -:- Логотип футбольный клуб ПалангаПаланга - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шабаб Риф Хосейма (Аль-Хосейма)Шабаб Риф Хосейма 2:3 Логотип футбольный клуб Иттихад Тан (Танжер)Иттихад Тан - - -
19:00 22’ Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат 0:0 Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальмарКальмар 1:0 Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2:1 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 3:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 3:0 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:2 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 3:2 Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.06 9.5 50
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 4:2 Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 1.13 6.1 34
18:45 39’ Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 1:1 Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.14 8.5 15
18:45 39’ Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 0:0 Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.12 9 18
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ -:- Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 2:0 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры 2:0 Логотип футбольный клуб КатовицаКатовица - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 90’ Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2:3 Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 9 4.3 1.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 1.7 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 60’ Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 2:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:00 63’ Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 2 3.3 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4 3.75 1.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.35 5 9
Португалия. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб КовильяКовилья 2:0 Логотип футбольный клуб Бенфика-2 (Лиссабон)Бенфика-2 2.45 3.2 2.75
18:00 62’ Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 0:0 Логотип футбольный клуб Фамаликао (Вила Нова де Фамаликао)Фамаликао 2.4 3.3 2.8
18:00 65’ Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш 0:0 Логотип футбольный клуб Академико ВизеуАкадемико Визеу 1.72 3.5 4.4
18:00 67’ Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади 0:0 Логотип футбольный клуб Фаренсе (Фару)Фаренсе 1.85 3.2 4.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Варзим (Повуа-де-Варзин)Варзим -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 3.35 3.2 2.1
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 0:1 Логотип футбольный клуб Краснодар (мол)Краснодар (мол) 19 5.1 1.2
Россия. Премьер-Лига Крыма 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Инкомспорт (Ялта)Инкомспорт 0:1 Логотип футбольный клуб Крымтеплица (Молодежное)Крымтеплица - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 63’ Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт 0:0 Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
18:00 63’ Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1:0 Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 1.7 3.2 5.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Петролул (Плоешти)Петролул 1:1 Логотип футбольный клуб Металоглобус (Бухарест)Металоглобус - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка 2:0 Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Словакия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр 1.25 5.6 10
Словения. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий 0:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб КршкоКршко 1.8 3.45 3.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:1 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Коламбус КрюКоламбус Крю 1:1 Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс 2:3 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс 3:3 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:1 Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 2:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Хосе ЭртквейксСан-Хосе Эртквейкс 1:2 Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сиэтл СаундерсСиэтл Саундерс 4:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Умраниеспор (Стамбул)Умраниеспор 3:0 Логотип футбольный клуб КарабюкспорКарабюкспор 1.04 12 23
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтинорду (Измир)Алтинорду 2:2 Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БолуспорБолуспор 2:1 Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор 1.33 4.2 11
19:00 24’ Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор 0:0 Логотип футбольный клуб Генчлербирлиги (Анкара)Генчлербирлиги - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1:1 Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.33 4.4 11.5
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 0:2 Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 6.2 3.25 1.68
19:00 22’ Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 1:0 Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 3.9 3.5 1.9
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2:0 Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 1.33 4.15 14
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1:3 Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 4.7 3.5 1.7
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 1.65 3.6 5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 3:2 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1.25 4.8 15
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 0:3 Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 6.8 3.7 1.5
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнионЭсп (Сантьяго)УнионЭсп 1:0 Логотип футбольный клуб Палестино (Сантьяго)Палестино 2.9 2.45 3.25
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнивЧили (Сантьяго)УнивЧили 3:0 Логотип футбольный клуб Уачипато (Талькауано)Уачипато 1.9 3.6 3.8
18:00 63’ Логотип футбольный клуб Кокимбо УнидоКокимбо Унидо 2:0 Логотип футбольный клуб Эвертон ВдМ (Винья-дель-Мар)Эвертон ВдМ - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэрто МонттПуэрто Монтт 0:0 Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Луис (Кильота)Сан-Луис 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюбленсе (Чильян)Ньюбленсе - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 66’ Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 0:1 Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 65’ Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен 1:0 Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 66’ Логотип футбольный клуб БазельБазель 2:0 Логотип футбольный клуб ТунТун 1.55 4.15 5.3
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарокаБарока 1:3 Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити 19 5.6 1.18
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет)Чиппа Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед - - -
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«Челси» обыграл «Фулхэм» благодаря голам Игуаина и Жоржиньо

сегодня, 18:59
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче 29-го тур АПЛ «Челси» одолел «Фулхэм».

«Синие» набрали 56 очков и отстают от зоны Лиги чемпионов на 2 балла. У «Фулхэма» 17 пунктов (19-е место).

Лондон, стадион «Крэвен Коттедж».

«Фулхэм» - «Челси» - 1:2 (1:2)
Голы: Чамберс 28 - Игуаин 20, Жоржиньо 31

«Фулхэм»: Серхио Рико, Одои, Рим, Нордтвейт, Брайан, Сессеньон, Чамберс, МакДональд (Замбо Ангисса 62), Кэрни (Вьетто 80), Бабел (Айите 71), Митрович
Главный тренер: Паркер Скотт.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте, Жоржиньо (Ковачич 68), Баркли (Лофтус-Чик 78), Виллиан, Игуаин, Азар (Педро 74)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Чамберс 22, МакДональд 51, Жоржиньо 61

Судья: Скотт Грэм.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другой игре тура МЮ обыграл «Саутгемптон» (3:2).

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Все комментарии
волгoдoн
волгoдoн ответил azkan
   457 / 874
сегодня в 19:23
Че ты хочешь, какая игра такая и реакция.. можно подумать, что болелы кур не ноют.
Ну у Вас на ветках большинство болел всегда ноют. При любом раскладе.
Радоваться и поддерживать не умеют.
волгoдoн
волгoдoн ответил Сантус
   457 / 874
сегодня в 19:22
Каталонским де.ом завоняло на ветке?С чего бы?)
Отряхивайся молча,старичок.
dok66
dok66
   275 / 874
сегодня в 19:21
Ну молодцы , думал с нулевым
VIPded
VIPded
   110 / 874
сегодня в 19:19
Так держать, пенсы!
Сантус
Сантус ответил волгoдoн
   79 / 874
сегодня в 19:19
Глоры Чукотки постоянно ноют. Что бы не случилось.
    azkan
    azkan ответил волгoдoн
       53 / 874
    сегодня в 19:19
    Глоры Чукотки постоянно ноют. Что бы не случилось.
    Че ты хочешь, какая игра такая и реакция.. можно подумать, что болелы кур не ноют.
    cska plus
    cska plus
       13 / 874
    сегодня в 19:18
    Челсюков с победой!
    azkan
    azkan ответил Иван Сидоров 2
       53 / 874
    сегодня в 19:15
    Игру выиграл Кепа. Его 3 очка
    В несостоявшемся голе с офсайда, Кепа вместо того чтобы надежнее сыграть с защитниками подарил мяч сопернику. Я так его материл! Благо что судья глазастым оказался.
    волгoдoн
    волгoдoн
       457 / 874
    сегодня в 19:14
    Глоры Чукотки постоянно ноют. Что бы не случилось.
    juvenale
    juvenale ответил Romeo 777
       54 / 874
    сегодня в 19:14
    Конец света близок...Жоржиньо забил с игры
    а что его позиция должна забивать?
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       222 / 874
    сегодня в 19:08
    С победой!
    Таганский
    Таганский
       50 / 874
    сегодня в 19:07
    К сожалению, такие матчи перестают удивлять, они просто бесят..
    Однако, выдохнув и выругавшись, поздравлю всех с победой!!
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    сегодня в 19:05
    Игру выиграл Кепа. Его 3 очка
    Romeo 777
    Romeo 777
       192 / 874
    сегодня в 19:05
    Конец света близок...Жоржиньо забил с игры
    azkan
    azkan
       53 / 874
    сегодня в 19:04
    С корявенькой но с победой! Реализация как всегда подводит.
    С этим Челси не соскучишься. Вроде сыграли с курами на ура хорошо.
    И вот такая игра с предпоследней командой((
    311
    311
       57 / 874
    сегодня в 19:04
    С победой, Синие! С учетом перенесённого матча с Брайтоном, есть шанс уже сегодня рассчитывать на зону ЛЧ!)
    Мысыктар
    Мысыктар
       308 / 874
    сегодня в 19:04
    очень и очень слабая игра, и самый слабый Челси который я когда либо видел( очень грустно от такой пОбЕдЫ.
    Коcсутий
    Коcсутий
    сегодня в 19:04
    разыгрались
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    сегодня в 19:03
    С такой игрой только на лигу Европы надежда. Все то же 77 в обороне все та же невнятная атака
    Сантус
    Сантус
       79 / 874
    сегодня в 19:02
    Смотрел две игры.В первом и втором тайме.Земля и небо сссссс.ка!!!Как так можно-не понимаю...
    Stamford Bridge
    Stamford Bridge
    сегодня в 19:01
    Всех Синих с нужной Победой!!!
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