«Динамо» в добавленное время обыграло «Уфу» на выезде

вчера, 13:25

«Динамо» обыграло «Уфу» в матче 18-го тура РПЛ .

После 18 туров «Динамо» располагается на десятой строчке (23 очка), а «Уфа» на пятнадцатой (16 очков).

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - «Динамо» - 1:2 (1:0)

Голы: Слай 32 - Луценко 60, Грулев 90+4

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Живоглядов (Сухов 85), Карп, Пауревич, Тилль (Вомбергар 85), Йокич, Сысуев (Кротов 58), Слай.

Главный тренер: Кириченко Дмитрий.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен, Морозов, Черных (Грулев 75), Юсупов , Тетте, Жоаозиньо, Луценко (Панченко 89), Марков.

Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Юсупов 13, Тетте 45+1, Козлов 67, Пауревич 72, Шунич 78, Аликин 81, Йокич 86, Неделчару 90+2.

Судья: Лапочкин Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Ранее сообщалось, что «Уфа» вернет фанатам деньги за билеты, если проиграет «Динамо».