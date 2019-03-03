«Динамо» в добавленное время обыграло «Уфу» на выезде

«Динамо» обыграло «Уфу» в матче 18-го тура РПЛ.
После 18 туров «Динамо» располагается на десятой строчке (23 очка), а «Уфа» на пятнадцатой (16 очков).
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - «Динамо» - 1:2 (1:0)
Голы: Слай 32 - Луценко 60, Грулев 90+4
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Живоглядов (Сухов 85), Карп, Пауревич, Тилль (Вомбергар 85), Йокич, Сысуев (Кротов 58), Слай.
Главный тренер: Кириченко Дмитрий.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен, Морозов, Черных (Грулев 75), Юсупов , Тетте, Жоаозиньо, Луценко (Панченко 89), Марков.
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Юсупов 13, Тетте 45+1, Козлов 67, Пауревич 72, Шунич 78, Аликин 81, Йокич 86, Неделчару 90+2.
Судья: Лапочкин Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее сообщалось, что «Уфа» вернет фанатам деньги за билеты, если проиграет «Динамо».
Вчера 14:22
ответ пользователю mangoх12 (раскрыть)
Значит так построено твое предложение,
своей постановкой подразумеваещее
не честную победу, только то и всего.
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не ищи черную кошку в темной комнате - только и всего..
Вчера 14:22
ответ пользователю mangoх12 (раскрыть)
Значит так построено твое предложение,
своей постановкой подразумеваещее
не честную победу, только то и всего.
--------------------------------------------------------
не ищи черную кошку в темной комнате - только и всего..
Динамо» было лучше, гол нам подарили.
Динамо» было лучше, гол нам подарили.
У Краснодара тоже нет истории, и что? По игре лучшие в РФПЛ.
У Краснодара тоже нет истории, и что? По игре лучшие в РФПЛ.
Лапочкин до понедельника бы не свистел об окончании матча...))
Лапочкин до понедельника бы не свистел об окончании матча...))
Просто тюльпановые стали чемпионами, и признавать вратаря
лучшим на тот момент при наличии Ван Бастена и Гуллита
в составе, просто бы не стали. Хотя это нисколько не умаляет
заслугу Рината в звании лучшего в том году в мире . Но и заслуга
Игоря в том, что наши дошли до четвертьфинала чемпионата мира,
очень немалая, просто разное время и разные эпохи, естественно
на фоне Буффона, Кана или Ван дер Саара, сборные которых
неизменно находились в лидерах мундиалей и еврочемпов,
очень сложно выбрать вратаря российской сборной лучшим.
Просто тюльпановые стали чемпионами, и признавать вратаря
лучшим на тот момент при наличии Ван Бастена и Гуллита
в составе, просто бы не стали. Хотя это нисколько не умаляет
заслугу Рината в звании лучшего в том году в мире . Но и заслуга
Игоря в том, что наши дошли до четвертьфинала чемпионата мира,
очень немалая, просто разное время и разные эпохи, естественно
на фоне Буффона, Кана или Ван дер Саара, сборные которых
неизменно находились в лидерах мундиалей и еврочемпов,
очень сложно выбрать вратаря российской сборной лучшим.