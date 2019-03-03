«Ростов» и «Енисей» сыграли вничью

сегодня, 15:57

«Енисей» и «Ростов» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ .

После этого матча «Ростов» занимает седьмую позицию в таблице (25 очков), а «Енисей» расположился на последней строчке (11 очков).

Сочи, стадион «Фишт»

«Енисей» - «Ростов» - 1:1 (0:0)

Голы: Сарр 83 - Сигурдарсон 68

«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Соболев 73), Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов 64), Данченко, Савичев, Саркисов.

Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Новосельцев, Мевля (Паршивлюк 74), Чернов, Хаджикадунич, Еременко, Попов, Антонсен Норманн, Глебов (Зайнутдинов 81), Шомуродов (Сигурдарсон 59).

Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Гаджибеков 23, Антонсен Норманн 40, Хубулов 76, Соболев 80, Данченко 90+4.

Судья: Матюнин Алексей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что эта встреча была перенесена в Сочи.