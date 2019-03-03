«Ростов» и «Енисей» сыграли вничью

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Австрия. Первая Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бельгия. Вторая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Литва. Лига А
  • Марокко. Ботола Про
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Первый дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Португалия. Сегунда
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Сербия. Суперлига
  • Словакия. Первая лига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Швейцария. Суперлига
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Австрия. Первая Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бельгия. Вторая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Литва. Лига А
  • Марокко. Ботола Про
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Первый дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Португалия. Сегунда
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Сербия. Суперлига
  • Словакия. Первая лига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Швейцария. Суперлига
  • ЮАР. Премьер-Лига
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен  Уфа 1:2  Динамо М 3.4 2.35 2.95
14:00 Матч завершен  Енисей 1:1  Ростов 6.2 1.6 3.75
19:00 сегодня  Спартак М -:-  Краснодар 2.75 3.2 2.85
Россия. ФНЛ 2018/2019, 25 тур 1 X 2
08:00 Матч завершен  СКА-Хабаровск 1:3  Чертаново - - -
13:00 Матч завершен  Ротор 0:0  Спартак-2 - - -
13:00 Матч завершен  Сибирь 2:0  Тюмень - - -
14:00 Матч завершен  Нижний Новгород 0:0  Сочи - - -
15:00 56’  Химки 1:1  Факел - - -
15:00 58’  Мордовия 0:2  Тамбов - - -
15:30 45’  Краснодар-2 2:0  Луч - - -
16:00 15’  Зенит-2 0:0  Шинник - - -
17:00 сегодня  Балтика -:-  Авангард Кур - - -
17:00 сегодня  Армавир -:-  Томь - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 29 тур 1 X 2
15:00 57’  Уотфорд 1:0  Лестер Сити 1.65 3.65 5.7
17:05 сегодня  Фулхэм -:-  Челси 6.8 4.3 1.48
19:15 сегодня  Эвертон -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Эйбар 1:0  Сельта 2.65 1.83 7.9
18:15 сегодня  Бетис -:-  Хетафе - - -
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Атлетико М 3.75 3.1 2.15
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Атлетик Б 2.1 3.1 4
Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:30 83’  Торино 1:0  Кьево 1.92 2.7 6.3
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Сампдория 2.75 3.2 2.65
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Фрозиноне 1.77 3.3 5.4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Болонья 2.85 2.9 2.75
20:00 сегодня  Аталанта -:-  Фиорентина 1.85 3.6 4.2
22:30 сегодня  Наполи -:-  Ювентус 2.45 3.1 3.1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Ганновер-96 1.67 4 4.85
20:00 сегодня  Вольфсбург -:-  Вердер 2.15 3.45 3.35
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ницца -:-  Страсбур 2.4 2.9 3.4
17:00 сегодня  Лилль -:-  Дижон 1.55 3.9 6.5
17:00 сегодня  Генгам -:-  Нант 3.1 3 2.5
19:00 сегодня  Лион -:-  Тулуза 1.28 5.7 10
23:00 сегодня  Марсель -:-  Сент-Этьен 1.8 3.6 4.5
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 52’  Олимпик Дн 0:1  Арсенал К 4.15 3.15 1.95
15:00 56’  Заря 1:0  Ворскла 2.05 2.8 4.3
18:00 сегодня  Карпаты -:-  Львов 2.15 3.1 3.45
18:00 сегодня  Александрия -:-  Мариуполь 1.85 3.1 4.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.35 3.25 2.15
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1.7 3.8 4.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК 3.2 3.25 2.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 2.75 3.25 2.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл 5:0 Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц 1.42 3.9 8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗираЗира 1:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 20 5.2 1.19
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 6.2 4 1.45
Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 11’ Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:0 Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:0 Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 2.3 2.9 3.35
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:2 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2.9 3.1 2.5
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 4:2 Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1.5 3.8 6.6
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2.25 2.85 3.45
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато -:- Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 2.4 3.1 3
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго -:- Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ширак (Гюмри)Ширак 0:0 Логотип футбольный клуб Лори (Ванадзор)Лори 2.95 2.5 2.95
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арцах (Ереван)Арцах 1:1 Логотип футбольный клуб Бананц (Ереван)Бананц - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ГентГент 3.4 4 1.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 5.6 4.1 1.57
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.45 4.5 6.8
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РуселареРуселаре -:- Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло 2.55 3 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли -:- Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб МехеленМехелен 5.6 4.4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юнион Сент-Жиллуаз (Брюссель)Юнион Сент-Жиллуаз -:- Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1:1 Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 4.5 3.5 1.75
16:00 12’ Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 0:0 Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.12 8.5 14
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 4.3 3.6 1.75
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 1:0 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 0:0 Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос 1.65 3.65 4.4
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:30 44’ Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1:2 Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.5 3.35 2.6
15:30 44’ Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 0:1 Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.6 1.8
15:30 44’ Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1:0 Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.05 3.2 3.6
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:00 56’ Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 0:2 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 6.1 3.3 1.63
16:00 14’ Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 0:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 3.1 3.3 2.2
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа -:- Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 14’ Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 0:0 Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.9 3.1 4.7
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.55 3.6 7.7
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.25 2.85 3.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 4.3 3.3 1.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск 3:0 Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 12’ Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел 1:1 Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 1.18 6.5 15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 2.35 3.4 2.9
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш -:- Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри 2.75 3 2.57
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ -:- Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Р (Раанана)Хапоэль Р -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 2.35 3.4 2.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.25 3.1 3.25
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Минерва Пунджаб (Чандигарх)Минерва Пунджаб 0:1 Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал - - -
14:30 86’ Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам 2:1 Логотип футбольный клуб НЕРОКА (Импхал)НЕРОКА - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1:1 Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.4 1.88 8.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.45 3 2.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.68 3.4 5.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 3.25 2.95 2.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.6 3.5 6.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.13 2.9 3.75
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.05 2.85 4.15
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.6 3 2.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция - - -
Китай. Суперлига 2019, 1 тур 1 X 2
10:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз 1:1 Логотип футбольный клуб Далянь ИфанДалянь Ифан - - -
14:35 83’ Логотип футбольный клуб Цзянсу СунинЦзянсу Сунин 3:1 Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 0:1 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 0:4 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Колумбия. Примера А 2019, 10 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 2:1 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе -:- Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 4:2 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:2 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Литва. Лига A 2019, 1 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)Судува -:- Логотип футбольный клуб ТракайТракай - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Жальгирис (Вильнюс)Жальгирис -:- Логотип футбольный клуб ПалангаПаланга - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шабаб Риф Хосейма (Аль-Хосейма)Шабаб Риф Хосейма -:- Логотип футбольный клуб Иттихад Тан (Танжер)Иттихад Тан - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат -:- Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальмарКальмар -:- Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2:1 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 3:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 3:0 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:2 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.65 4 4.9
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 1.85 3.8 4
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.16 7.8 14
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.15 8 15
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ -:- Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 2:0 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры -:- Логотип футбольный клуб КатовицаКатовица - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 3.25 3.3 2.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 1.7 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 2 3.3 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4 3.75 1.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.35 5 9
Португалия. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб КовильяКовилья 2:0 Логотип футбольный клуб Бенфика-2 (Лиссабон)Бенфика-2 1.35 3.7 13
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 -:- Логотип футбольный клуб Фамаликао (Вила Нова де Фамаликао)Фамаликао 2.4 3.3 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб Академико ВизеуАкадемико Визеу 1.72 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади -:- Логотип футбольный клуб Фаренсе (Фару)Фаренсе 2 3.2 3.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Варзим (Повуа-де-Варзин)Варзим -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 3.1 3.1 2.2
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 0:1 Логотип футбольный клуб Краснодар (мол)Краснодар (мол) 19 5.1 1.2
Россия. Премьер-Лига Крыма 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Инкомспорт (Ялта)Инкомспорт -:- Логотип футбольный клуб Крымтеплица (Молодежное)Крымтеплица - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 1.7 3.2 5.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 56’ Логотип футбольный клуб Петролул (Плоешти)Петролул 1:1 Логотип футбольный клуб Металоглобус (Бухарест)Металоглобус - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Словакия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр 1.25 5.6 10
Словения. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб КршкоКршко 1.8 3.45 3.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:1 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Коламбус КрюКоламбус Крю 1:1 Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс 2:3 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс 3:3 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:1 Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 2:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Хосе ЭртквейксСан-Хосе Эртквейкс 1:2 Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сиэтл СаундерсСиэтл Саундерс 4:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Умраниеспор (Стамбул)Умраниеспор 3:0 Логотип футбольный клуб КарабюкспорКарабюкспор 1.04 12 23
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтинорду (Измир)Алтинорду 2:2 Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор - - -
16:00 14’ Логотип футбольный клуб БолуспорБолуспор 1:0 Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор 1.9 3.3 3.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор -:- Логотип футбольный клуб Генчлербирлиги (Анкара)Генчлербирлиги - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1:1 Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2 3.1 4.1
16:00 12’ Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 0:0 Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 4.7 3.45 1.73
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 3.9 3.5 1.9
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.7 2.7 3
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 4.7 3.5 1.7
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 1.65 3.6 5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1.88 3.35 3.95
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 6.8 3.7 1.5
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнионЭсп (Сантьяго)УнионЭсп 1:0 Логотип футбольный клуб Палестино (Сантьяго)Палестино 2.9 2.45 3.25
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнивЧили (Сантьяго)УнивЧили 3:0 Логотип футбольный клуб Уачипато (Талькауано)Уачипато 1.9 3.6 3.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кокимбо УнидоКокимбо Унидо -:- Логотип футбольный клуб Эвертон ВдМ (Винья-дель-Мар)Эвертон ВдМ - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэрто МонттПуэрто Монтт 0:0 Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Луис (Кильота)Сан-Луис 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюбленсе (Чильян)Ньюбленсе - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ТунТун 1.72 3.8 4.5
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарокаБарока -:- Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити 2.65 2.75 2.85
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет)Чиппа Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед - - -
ГлавнаяНовости

«Ростов» и «Енисей» сыграли вничью

сегодня, 15:57
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Енисей» и «Ростов» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ.

После этого матча «Ростов» занимает седьмую позицию в таблице (25 очков), а «Енисей» расположился на последней строчке (11 очков).

Сочи, стадион «Фишт»

«Енисей» - «Ростов» - 1:1 (0:0)
Голы: Сарр 83 - Сигурдарсон 68

«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Соболев 73), Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов 64), Данченко, Савичев, Саркисов.
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Новосельцев, Мевля (Паршивлюк 74), Чернов, Хаджикадунич, Еременко, Попов, Антонсен Норманн, Глебов (Зайнутдинов 81), Шомуродов (Сигурдарсон 59).
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Гаджибеков 23, Антонсен Норманн 40, Хубулов 76, Соболев 80, Данченко 90+4.

Судья: Матюнин Алексей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

Напомним, что эта встреча была перенесена в Сочи.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Динамо» в добавленное время обыграло «Уфу» на выезде
Сегодня, 13:25 Комментарии81
«Барселона» вновь обыграла «Реал» на «Бернабеу»
Сегодня, 00:36 ВидеоКомментарии412
«Лацио» добыл разгромную победу в римском дерби
Сегодня, 00:26 ВидеоКомментарии36
«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головин отдал голевую передачу
Вчера, 23:50 ВидеоКомментарии26
«Севилья» уступила аутсайдеру Примеры, Промес сыграл 60 минут
Вчера, 22:26 ВидеоКомментарии38
«Бавария» разгромила гладбахскую «Боруссию»
Вчера, 22:21 ВидеоКомментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
161регион
161регион
   7 / 874
сегодня в 16:14
Даже Осинов улыбается давая комментарий...слив точно
mangoх12
mangoх12
   10 / 874
сегодня в 16:14
ожидаемо ..
Бестрофейный
Бестрофейный
   101 / 874
сегодня в 16:13
Надоело уже за пупсиков стыдиться, так еще и за их филиалы приходится.
Трезвый повар
Трезвый повар
   341 / 874
сегодня в 16:12
После забитого гола надо было продолжать атаковать и забивать второй а вместо этого стали играть на удержание...
Литейный 4
Литейный 4 ответил Трезвый повар
   1 / 874
сегодня в 16:11
гыгыкнутый, тебе не надоело ещё каждый день троллить?
Нет, а Вам? Гыгыгы
Аксинья
Аксинья ответил cska plus
   80 / 874
сегодня в 16:10
У них антифутбол давно, ещё с приходом волеры.
На фоне вчерашнего антифутбола показанного армейцами Росов выглядел вполне прилично...
Трезвый повар
Трезвый повар ответил Литейный 4
   341 / 874
сегодня в 16:10
Что Карпин, что Алень оба физруки уровня 2 дивизиона. Гыгыгы
гыгыкнутый, тебе не надоело ещё каждый день троллить?
11-и метровый
11-и метровый ответил Литейный 4
   158 / 874
сегодня в 16:10
Что Карпин, что Алень оба физруки уровня 2 дивизиона. Гыгыгы
Ростовские пердивщики еле отскочили от енисейских, а енисейские от ростовских. Везде чувствуется связь со спартаком, оттого и позорище такое.
particular
particular
   12 / 874
сегодня в 16:10
Ничейку сибиряков и южан обеспечили сенегалец и исландец!!..:))
Интернациональный подход в распределении очков..:))
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 874
сегодня в 16:09
Ничья по игре, даже справедливее было бы 0:0.
Литейный 4
Литейный 4 ответил 161регион
   1 / 874
сегодня в 16:09
Настроение испорчено на долго....
Не расстраивайся. Скоро твой Спартак развеселит. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 874
сегодня в 16:07
Что Карпин, что Алень оба физруки уровня 2 дивизиона. Гыгыгы
161регион
161регион
   7 / 874
сегодня в 16:07
Настроение испорчено на долго....
drug01
drug01
   102 / 874
сегодня в 16:07
Енисей еще.....жив !!!!
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   349 / 874
сегодня в 16:05
Нормально. Кубок важнее сейчас.
161регион
161регион ответил ЮГ РОССИИ
   7 / 874
сегодня в 16:03
Не согласен...должны были рвать...если не выигрывать у таких,то тогда дальше ничего не светит...еще раз повторю,это слив Валерин...это очевидно
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   48 / 874
сегодня в 16:03
Про такие игры сейчас говорят так-сыграли на букмекеров
Evilhuman
Evilhuman
   78 / 874
сегодня в 16:03
похоже Ростову надо тупо упираться в кубке, а сегодня играли очень слабо ,тем более с аутсайдером
cska plus
cska plus ответил Брулин
   16 / 874
сегодня в 16:02
Енисей был лучше .У Ростова какой-то антифутбол сегодня.
У них антифутбол давно, ещё с приходом волеры.
Таганский
Таганский
   64 / 874
сегодня в 16:02
Справедливости ради, ничья закономерная, хотя никому и не нужная..
Ростов сегодня не доработал до победы..
Будем надеяться на лучшее в дальнейшем..
Морозовский
Морозовский
   4 / 874
сегодня в 16:01
Правильно говорит Гамула: странная игра.
Брулин
Брулин
   138 / 874
сегодня в 16:01
Енисей был лучше .У Ростова какой-то антифутбол сегодня.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   48 / 874
сегодня в 16:01
Сыграли слабо.Но с учётом что команда сильно обновилась+дисква двух игроков и тренера, сойдёт!
cska plus
cska plus
   16 / 874
сегодня в 16:01