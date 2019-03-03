«Тамбов» уверенно переиграл «Мордовию» на выезде

«Тамбов» переиграл «Мордовию» в матче 25-го тура ФНЛ.
После 25 туров «Тамбов» занимает первую строчку в таблице (50 очков), а «Мордовия» расположилась на одиннадцатой позиции (34 очка).
Саранск, стадион «Мордовия Арена»
«Мордовия» - «Тамбов» - 1:3 (0:0)
Голы: Дворецков 90+1 - Чистяков 53, Аппаев 56, Килин 63
«Мордовия»: Кобзев, Юсупов (Поярков 57), Климов, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Дворецков, Мухаметшин (Ермаков 62), Киреев, Петров (Орлов 72), Адаев.
«Тамбов»: Шилея, Рыбин, Горбатюк, Зуйков, Чистяков, Альшин (Чернышов 67), Кленкин, Хосонов (Рагулькин 84), Килин (Олабиран 74), Думбия Секу, Аппаев (Мамтов 70).
Предупреждения: Хосонов 22, Поярков 82.
Судья: Шадыханов Павел.
Напомним, что недавно «Тамбов» занял третье место в турнире «Кубок ФНЛ».
Похоже всерьез решили в вышку перейти!!!
С победой!!!
Похоже всерьез решили в вышку перейти!!!
С победой!!!