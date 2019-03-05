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Семин будет участвовать в работе трансферного комитета «Локомотива»

вчера, 16:23

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что главный тренер команды Юрий Сёмин будет участвовать в работе трансферного комитета клуба после изменений в составе совета директоров.

Илья Геркус покинул совет директоров футбольного клуба «Локомотив». Что касается трансферного комитета, то в него входят члены совета директоров. При этом главный тренер команды Юрий Сёмин будет участвовать в работе комитета.

Напомним, что  бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус покинул состав совета. Во время работы Геркуса Семин высказывал публичное недовольство позицией гендиректора, согласно которой главный тренер не участвует в трансферной работе клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
   81 / 933
вчера в 17:35
если будет реально влиять - нет вопросов!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 933
вчера в 17:01
Это даже не должно было обсуждаться.
Заратустра
Заратустра
   128 / 933
вчера в 16:51
Сёмин должен решать, кого купить, кого продать.
ДСА
ДСА
   151 / 933
вчера в 16:44
Без главного тренера покупать игроков очень недальновидно.
Байкал-38.
Байкал-38.
   43 / 933
вчера в 16:44
Так и должно быть!
STVA 1
STVA 1
   115 / 933
вчера в 16:40
Участвовать , не значит решать!
pomor45
pomor45
   150 / 933
вчера в 16:39
По мне так ГТ должен не участвовать в трансферном комитете, а возглавлять его и принимать решение единолично, учитывая мнения членов комитета. Отменить решение должен иметь право только Президент и то исключительно по экономическим причинам.
EAGuar As
EAGuar As
   58 / 933
вчера в 16:34
Пусть будет так .
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   348 / 933
вчера в 16:29
Зачем искусственно создавать эти "домкомы"?
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