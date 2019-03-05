Семин будет участвовать в работе трансферного комитета «Локомотива»

вчера, 16:23

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что главный тренер команды Юрий Сёмин будет участвовать в работе трансферного комитета клуба после изменений в составе совета директоров.

Илья Геркус покинул совет директоров футбольного клуба «Локомотив». Что касается трансферного комитета, то в него входят члены совета директоров. При этом главный тренер команды Юрий Сёмин будет участвовать в работе комитета.

Напомним, что бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус покинул состав совета. Во время работы Геркуса Семин высказывал публичное недовольство позицией гендиректора, согласно которой главный тренер не участвует в трансферной работе клуба.