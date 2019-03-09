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Гвардиола: «„Сити“ очень прогрессирует, но до „Барселоны“ всё ещё далеко»

вчера, 05:37

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее игравший и работавший в «Барселоне», отметил прогресс «горожан», но подчеркнул, что английскому клубу предстоит проделать большой путь, прежде чем его можно будет сравнивать с «Барселоной».

Думаю, что за последнее десятилетие самый большой прогресс был у «Манчестер Сити». Не только за три сезона нашей работы в клубе, но и за последние 10 лет.

Если сравнивать с «Барселоной», думаю, мы ещё далеко. И с точки зрения истории, и с точки зрения наследия, а также многого другого. Мы далеко, потому что это только первое десятилетие [при новом руководстве], но мы сократим отставание через прогресс.

Мы делаем маленькие шажки вперёд... С каждым разом у нас получается всё лучше, и в этом весь смысл.

Вчера Гвардиола был признан лучшим тренером АПЛ в феврале.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785 ответил Брулин
   167 / 1057
вчера в 23:24
Такое количество денег, а толку... Второй ПСЖ. Команда начинается с защиты, а в Сити она напрочь отсутствует. Лапорт, Отаменди, Уокер - хороши в атаке, но прямые функции не выполняют. Гвардиола не научился играть в защите, потому регулярно вылетает от Атлетико и других.
7 мячей за 16 матчей неужели так много?)
или 9 мячей за 18 матчей и серия 17 побед из 18
2 удара в створ за 4 матча, разве щас они так плохи?)
Wolf77785
Wolf77785 ответил RedRedTeam
   167 / 1057
вчера в 23:21
МиСи никогда не станет Барсой, потому что АПЛ не лоЛига, здесь минимум 4-5 претендентов на чемпионство.
толку, в итоге, 2 год МС, да Ливер настоящие претенденты, остальные лишь манекены!
RedRedTeam
RedRedTeam
   458 / 1057
вчера в 19:00
МиСи никогда не станет Барсой, потому что АПЛ не лоЛига, здесь минимум 4-5 претендентов на чемпионство.
yldyz
yldyz ответил Брулин
   929 / 1057
вчера в 16:07
Такое количество денег, а толку... Второй ПСЖ. Команда начинается с защиты, а в Сити она напрочь отсутствует. Лапорт, Отаменди, Уокер - хороши в атаке, но прямые функции не выполняют. Гвардиола не научился играть в защите, потому регулярно вылетает от Атлетико и других.
    allemz
    allemz ответил Dirty_Harry
       40 / 1057
    вчера в 14:08
    Шейхи уйдут по-другому запоешь. ПСЖ тоже гранд в кавычках.
    Не сравнивай Мансура с катарскими дилетантами.
    Брулин
    Брулин
       62 / 1057
    вчера в 13:48
    Такое количество денег, а толку... Второй ПСЖ. Команда начинается с защиты, а в Сити она напрочь отсутствует. Лапорт, Отаменди, Уокер - хороши в атаке, но прямые функции не выполняют. Гвардиола не научился играть в защите, потому регулярно вылетает от Атлетико и других.
    Ολυμπιακός
    Ολυμπιακός
       521 / 1057
    вчера в 13:44
    Уже близко.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил авито
       135 / 1057
    вчера в 11:56
    Барселона уже так прогрессирует с 2004 года
    Не так,в последние 40 лет Барса больше побеждает Реал а обший счет по победам в прошой игре составил 96-95 в пользу Барсы.Барса единственный клуб в мире,который со всеми командами имеет положительный результат
    авито
    авито
       561 / 1057
    вчера в 11:40
    Барселона уже так прогрессирует с 2004 года
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Болот Сарбанов
       4 / 1057
    вчера в 10:12
    об этом клубе я знал 15 лет назад ,но фанатов тогда не было на соккере у него
    Igo0rek
    Igo0rek
       2 / 1057
    вчера в 09:35
    Рассвет империи!
    cska plus
    cska plus
       13 / 1057
    вчера в 09:21
    Лукавит Пеп.
    sihafazatron
    sihafazatron ответил Dirty_Harry
       124 / 1057
    вчера в 09:17
    Шейхи уйдут по-другому запоешь. ПСЖ тоже гранд в кавычках.
    С чего вдруг им уходить, если с каждым годом в cfg все больше клубов и они расширяются?
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       259 / 1057
    вчера в 09:16
    В принципе равные, только у Барсы есть Месси. А историю даже сравнивать стыдно, 15 лет назад, никто кроме фанатов МС, и не знал об этом клубе.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 08:40
    Шейхи уйдут по-другому запоешь. ПСЖ тоже гранд в кавычках.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 1057
    вчера в 08:33
    МС из заурядного клубишки очень быстра превратился в гранда английского футбола.
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