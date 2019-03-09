Гвардиола: «„Сити“ очень прогрессирует, но до „Барселоны“ всё ещё далеко»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее игравший и работавший в «Барселоне», отметил прогресс «горожан», но подчеркнул, что английскому клубу предстоит проделать большой путь, прежде чем его можно будет сравнивать с «Барселоной».

Думаю, что за последнее десятилетие самый большой прогресс был у «Манчестер Сити». Не только за три сезона нашей работы в клубе, но и за последние 10 лет.

Если сравнивать с «Барселоной», думаю, мы ещё далеко. И с точки зрения истории, и с точки зрения наследия, а также многого другого. Мы далеко, потому что это только первое десятилетие [при новом руководстве], но мы сократим отставание через прогресс.

Мы делаем маленькие шажки вперёд... С каждым разом у нас получается всё лучше, и в этом весь смысл.