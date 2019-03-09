Сарри: «Ситуация с Кепой встряхнула команду»

вчера, 03:32

Наставник «Челси» Маурицио Сарри отметил, что после инцидента в финале Кубка Лиги против «Манчестер Сити» лондонцы улучшили свои результаты. Напомним, в концовке матча с «Сити» голкипер «синих» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену, чем вызвал гнев Сарри. Матч закончился победой «горожан» в серии пенальти. Кепа позже был оштрафован на недельную зарплату и пропустил несколько игр «Челси».

В конечном итоге, ситуация с Кепой сыграла команде на руку. Мы выиграли 4 из последних 5 матчей и сыграли вничью с «Манчестер Сити». За эти 5 матчей мы пропустили только один раз. Так что мы прибавляем в стабильности. Но мы должны быть осторожны. У нас был длительный период, когда мы показывали хорошие результаты, а затем, внезапно, случились две катастрофические недели. Поэтому мы должны быть осторожны.

Недавно появилась информация о том, что владелец «Челси» Роман Абрамович хотел продать Кепу из-за его поведения в финале Кубка Лиги.