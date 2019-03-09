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Сарри: «Ситуация с Кепой встряхнула команду»

вчера, 03:32

Наставник «Челси» Маурицио Сарри отметил, что после инцидента в финале Кубка Лиги против «Манчестер Сити» лондонцы улучшили свои результаты. Напомним, в концовке матча с «Сити» голкипер «синих» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену, чем вызвал гнев Сарри. Матч закончился победой «горожан» в серии пенальти. Кепа позже был оштрафован на недельную зарплату и пропустил несколько игр «Челси».

В конечном итоге, ситуация с Кепой сыграла команде на руку. Мы выиграли 4 из последних 5 матчей и сыграли вничью с «Манчестер Сити». За эти 5 матчей мы пропустили только один раз. Так что мы прибавляем в стабильности.

Но мы должны быть осторожны. У нас был длительный период, когда мы показывали хорошие результаты, а затем, внезапно, случились две катастрофические недели. Поэтому мы должны быть осторожны.

Недавно появилась информация о том, что владелец «Челси» Роман Абрамович хотел продать Кепу из-за его поведения в финале Кубка Лиги.

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Все комментарии
Медив
Медив
   150 / 1057
вчера в 10:45
Угу, великая серия из побед над Мальме, Динамо и Фулхэмом...
Не знаю, что там встряхнуло, но хотя бы поменяли тактику и ушли от бездумного владения мячом
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   259 / 1057
вчера в 09:19
Посмотрим что теперь это даст.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1057
вчера в 05:37
Кепа слил финал кубка и встряхнул команду!
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 05:05
Мне понрпвилось как Кепа послал Сарри.
Romeo 777
Romeo 777
   254 / 1057
вчера в 04:24
Кепа неплохо так тренирует команду в последние матчи...)
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