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Жоржиньо: «Я не считаю себя любимчиком Сарри»

вчера, 04:19

Полузащитник «Челси» Жоржиньо ответил на претензии болельщиков команды, которые считают, что 27-летний хавбек часто выходит в старте, потому что является любимчиком главного тренера Маурицио Сарри.

Я не особенный. Я простой футболист и не хочу иметь особенные привилегии, это нехорошо. Даже если болельщики считают, что я человек Сарри, я хочу показать им, почему я ему нравлюсь. Хочу показать им, что я хороший игрок, и что они ошибаются в своём отношении ко мне.

Я не считаю себя любимчиком Сарри. Я просто футболист, который хочет помочь ему осуществить его планы. Я такой же игрок, как и все. И, конечно, он всегда даст мне знать, что думает обо мне! Бывало, что он кричал на меня, говорил мне, что какие-то вещи я делаю не так. Так что я такой же игрок, как и остальные.

Я принимаю точку зрения болельщиков, но не разделяю ее. Я уважаю их мнение, и оно придаёт мне сил. Я слышу, что они говорят, но при этом сохраняю спокойствие и продолжаю усердно работать. Стараюсь отблагодарить их за поддержку своей игрой.

Недавно Сарри выразил надежду, что болельщики «Челси» поймут значимость Жоржиньо для команды.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   195 / 1057
вчера в 11:25
Кепа любимчик...
Медив
Медив
   150 / 1057
вчера в 10:29
Угу, видимо любимчик Сарри - это Дринкуотер
STVA 1
STVA 1
   84 / 1057
вчера в 05:39
Да нет , тебя Сарри и брал под саою схему.
Romeo 777
Romeo 777
   254 / 1057
вчера в 04:27
Понятно, что любимчик...иначе порой тренерские решения, когда Жоржиньо играет донно от матча к матчу необъяснимы. Да и он единственный кто переехал с ним из Неаполя. В следующем сезоне всё будет понятно, что он из себя представляет.
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