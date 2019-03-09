Жоржиньо: «Я не считаю себя любимчиком Сарри»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо ответил на претензии болельщиков команды, которые считают, что 27-летний хавбек часто выходит в старте, потому что является любимчиком главного тренера Маурицио Сарри.

Я не особенный. Я простой футболист и не хочу иметь особенные привилегии, это нехорошо. Даже если болельщики считают, что я человек Сарри, я хочу показать им, почему я ему нравлюсь. Хочу показать им, что я хороший игрок, и что они ошибаются в своём отношении ко мне.

Я не считаю себя любимчиком Сарри. Я просто футболист, который хочет помочь ему осуществить его планы. Я такой же игрок, как и все. И, конечно, он всегда даст мне знать, что думает обо мне! Бывало, что он кричал на меня, говорил мне, что какие-то вещи я делаю не так. Так что я такой же игрок, как и остальные.

Я принимаю точку зрения болельщиков, но не разделяю ее. Я уважаю их мнение, и оно придаёт мне сил. Я слышу, что они говорят, но при этом сохраняю спокойствие и продолжаю усердно работать. Стараюсь отблагодарить их за поддержку своей игрой.