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Энрике: «В первом сезоне в „Барселоне“ у меня были проблемы с Месси»

вчера, 05:08

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, что в своём первом сезоне у руля каталонской команды, у него были определённые проблемы в отношениях с нападающим «сине-гранатовых» Лионелем Месси.

Пока мы всё не решили, было достаточно напряжённости. Я не искал этих проблем, но они появились, и с этим нужно было что-то делать. 

Однако сейчас я могу только изумляться Месси.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
   368 / 1057
вчера в 13:39
Да, мы помним, как зимой ходили слухи о том, что Энрике может вылететь))
А теперь он и сам в этом сознался.
Evilhuman
Evilhuman
   19 / 1057
вчера в 11:11
Просто ты тоже лег под гнома
Incredulous
Incredulous
   144 / 1057
вчера в 10:17
Значит в первом сезоне у тебя были проблески характера и здравого смысла, а теперь ты как и все прогнулся, и не упускаешь момент, чтобы лишний раз лизнуть царьку.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 1057
вчера в 10:14
так везде,в любом коллективе
This is BarCa
This is BarCa
   634 / 1057
вчера в 08:34
Не хотел бегать наверное...
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 1057
вчера в 07:43
Однако сейчас я могу только изумляться Месси.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Молчи и изумляйся, изумляйся и молчи!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   134 / 1057
вчера в 06:12
Неужели ложки пропадали?)
ermak6848
ermak6848
   162 / 1057
вчера в 05:45
въехал в режим клуба - и всё понял Кто " первая " скрипка в составе...
NGY
NGY
   45 / 1057
вчера в 05:27
Видимо когда ты пришел, не стал сразу отрабатывать слова прописанные у тебя в контракте, про аргентинскую принцессу. Вот ей это и не понравилось!
Шишанутый
Шишанутый
   26 / 1057
вчера в 05:23
Ложкоед не одному тренеру нормально работать не даст.
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