Энрике: «В первом сезоне в „Барселоне“ у меня были проблемы с Месси»

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, что в своём первом сезоне у руля каталонской команды, у него были определённые проблемы в отношениях с нападающим «сине-гранатовых» Лионелем Месси.

Пока мы всё не решили, было достаточно напряжённости. Я не искал этих проблем, но они появились, и с этим нужно было что-то делать.

Однако сейчас я могу только изумляться Месси.