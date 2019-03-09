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Симеоне: «Результаты ЛЧ больше удивляют тех, кто редко смотрит футбол»

вчера, 03:49

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что последние результаты матчей Лиги чемпионов не стали для него большим сюрпризом.

Результаты Лиги чемпионов меня не удивили, потому что все команды стали сильнее, и сейчас в этом турнире серьёзная конкуренция.

Эти результаты больше удивляют тех, кто редко смотрит футбол. Но для нас, кто смотрит его чаще, это не настолько удивительно. В кубковых турнирах всегда будут запутанные и сложные сценарии. Они состоят из двух матчей, и кто бы ни принимал в них участие, побеждает лучший. В Лиге чемпионов силён каждый соперник, и мы это видим.

В первом круге 1/8 финала ЛЧ подопечные Симеоне дома переиграли «Ювентус» (2:0).

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   271 / 1057
вчера в 13:27
Аргентинец прав
Artuom
Artuom
   185 / 1057
вчера в 12:51
Полностью прав.

Возьмите Аякс - Реал. Реал с начала сезона слаб, с редкими проблесками нормальной игры. Реализуют мало, защита уже несколько сезонов как деградирует все сильней. Плюс расслабленность после стольких кубков ЛЧ чувствуется у лидеров. Естественно резкий и желающий больше победить Аякс был лучше и прошёл дальше.

Юве- АМ. Опять таки Юве играет в этом сезоне хуже чем в предыдущие. Старенькая защита уже не успевает, полузащита сильней не стала(а ведь и в прошлый сезон отмечалось что ПЗ не очень). Очень много матчей Юве выигрывал с минимальным счётом в сезоне, были шокирующие проигрыши. Так что ничего удивительного что проиграли сильной команде.

ПСЖ-МЮ. Уже в который раз ПСЖ играет сильно одну игру. а во второй 66 нёй страдает и в итоге вылетает... Хотя конечно МЮ банально повезло, но с такой игрой(серьёзно играть только 1 матч) парижане не в 1/8 так в 1/4 вылетели бы.
Удивить могло тут только количество брака у игроков ПСЖ,..
Colchoneros
Colchoneros ответил Шишанутый
   24 / 1057
вчера в 12:08
Ювентус скоро тебя удивит. Это время камбеков в Лч!
Отгрузим парочку Ювентусу и норм!
3ton
3ton
   65 / 1057
вчера в 10:45
Кроме МЮ никто в ЛЧ не удивил .
Там скорее ПСЖ удивило детскими привозами )
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 1057
вчера в 10:15
Браво Диего ,но прчему Генич и его школьная братва и больше половины соккера этого не понимают???
Брулин
Брулин
   62 / 1057
вчера в 09:55
Просто любите футбол@
NK_505s
NK_505s
   258 / 1057
вчера в 09:14
я часто смотрю футбол, но Аякс и МЮ в гостевых матчах здорово удивил, побольше таких матчей с такой интригой, с непредсказуемым результатом, тогда многие будут смотреть намного чаще футбол)
Pervomaez
Pervomaez
   301 / 1057
вчера в 08:07
    cska plus
    cska plus
       13 / 1057
    вчера в 06:11
    Трудно спорить с Диего.
    Шишанутый
    Шишанутый
       26 / 1057
    вчера в 05:11
    Ювентус скоро тебя удивит. Это время камбеков в Лч!
    STVA 1
    STVA 1
       84 / 1057
    вчера в 04:06
    Так и есть.
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