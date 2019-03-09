Симеоне: «Результаты ЛЧ больше удивляют тех, кто редко смотрит футбол»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что последние результаты матчей Лиги чемпионов не стали для него большим сюрпризом.
Результаты Лиги чемпионов меня не удивили, потому что все команды стали сильнее, и сейчас в этом турнире серьёзная конкуренция.
Эти результаты больше удивляют тех, кто редко смотрит футбол. Но для нас, кто смотрит его чаще, это не настолько удивительно. В кубковых турнирах всегда будут запутанные и сложные сценарии. Они состоят из двух матчей, и кто бы ни принимал в них участие, побеждает лучший. В Лиге чемпионов силён каждый соперник, и мы это видим.
В первом круге 1/8 финала ЛЧ подопечные Симеоне дома переиграли «Ювентус» (2:0).
Возьмите Аякс - Реал. Реал с начала сезона слаб, с редкими проблесками нормальной игры. Реализуют мало, защита уже несколько сезонов как деградирует все сильней. Плюс расслабленность после стольких кубков ЛЧ чувствуется у лидеров. Естественно резкий и желающий больше победить Аякс был лучше и прошёл дальше.
Юве- АМ. Опять таки Юве играет в этом сезоне хуже чем в предыдущие. Старенькая защита уже не успевает, полузащита сильней не стала(а ведь и в прошлый сезон отмечалось что ПЗ не очень). Очень много матчей Юве выигрывал с минимальным счётом в сезоне, были шокирующие проигрыши. Так что ничего удивительного что проиграли сильной команде.
ПСЖ-МЮ. Уже в который раз ПСЖ играет сильно одну игру. а во второй 66 нёй страдает и в итоге вылетает... Хотя конечно МЮ банально повезло, но с такой игрой(серьёзно играть только 1 матч) парижане не в 1/8 так в 1/4 вылетели бы.
Удивить могло тут только количество брака у игроков ПСЖ,..
Возьмите Аякс - Реал. Реал с начала сезона слаб, с редкими проблесками нормальной игры. Реализуют мало, защита уже несколько сезонов как деградирует все сильней. Плюс расслабленность после стольких кубков ЛЧ чувствуется у лидеров. Естественно резкий и желающий больше победить Аякс был лучше и прошёл дальше.
Юве- АМ. Опять таки Юве играет в этом сезоне хуже чем в предыдущие. Старенькая защита уже не успевает, полузащита сильней не стала(а ведь и в прошлый сезон отмечалось что ПЗ не очень). Очень много матчей Юве выигрывал с минимальным счётом в сезоне, были шокирующие проигрыши. Так что ничего удивительного что проиграли сильной команде.
ПСЖ-МЮ. Уже в который раз ПСЖ играет сильно одну игру. а во второй 66 нёй страдает и в итоге вылетает... Хотя конечно МЮ банально повезло, но с такой игрой(серьёзно играть только 1 матч) парижане не в 1/8 так в 1/4 вылетели бы.
Удивить могло тут только количество брака у игроков ПСЖ,..
Там скорее ПСЖ удивило детскими привозами )
Там скорее ПСЖ удивило детскими привозами )