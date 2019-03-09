Симеоне: «Результаты ЛЧ больше удивляют тех, кто редко смотрит футбол»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что последние результаты матчей Лиги чемпионов не стали для него большим сюрпризом.

Результаты Лиги чемпионов меня не удивили, потому что все команды стали сильнее, и сейчас в этом турнире серьёзная конкуренция.

Эти результаты больше удивляют тех, кто редко смотрит футбол. Но для нас, кто смотрит его чаще, это не настолько удивительно. В кубковых турнирах всегда будут запутанные и сложные сценарии. Они состоят из двух матчей, и кто бы ни принимал в них участие, побеждает лучший. В Лиге чемпионов силён каждый соперник, и мы это видим.