Тренер «Вальядолида»: «Худшее время для встречи с „Реалом“»

Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Реалом» в рамках 27-го тура Примеры. На этой неделе мадридский клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив дома «Аяксу» со счётом 1:4.

Сейчас «Реал» – это раненый лев. У них много потерь, но в строю осталось полно игроков топ-класса с чувством собственного достоинства. Они придут, чтобы оправдать себя, но мы постараемся усложнить им эту задачу.

Думаю, это самое худшее время для приезда «Реала». Ведь теперь у них остался только чемпионат, и мы их первые соперники.