ГлавнаяНовости

Тренер «Вальядолида»: «Худшее время для встречи с „Реалом“»

вчера, 04:47
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:45 Не начался

Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Реалом» в рамках 27-го тура Примеры. На этой неделе мадридский клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив дома «Аяксу» со счётом 1:4.

Сейчас «Реал» – это раненый лев. У них много потерь, но в строю осталось полно игроков топ-класса с чувством собственного достоинства. Они придут, чтобы оправдать себя, но мы постараемся усложнить им эту задачу.

Думаю, это самое худшее время для приезда «Реала». Ведь теперь у них остался только чемпионат, и мы их первые соперники.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Лигт не исключил, что может перейти в «Ливерпуль»
Сегодня, 15:18 Комментарии7
Мбаппе признался, что будет верен ПСЖ
Сегодня, 14:43 Комментарии11
Мбаппе страдает от бессонницы после поражения от «Ман Юнайтед»
Сегодня, 14:30 Комментарии18
Фердинанд назвал имя лучшего центрального защитника
Сегодня, 10:39 Комментарии14
Солари - об Иско: «Чтобы играть, сначала нужно быть в хорошей форме»
Сегодня, 10:26 Комментарии13
Кимпембе: «ПСЖ легкомысленно отнесся к игре с МЮ»
Сегодня, 00:56 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   454 / 1057
вчера в 09:18
почему худшее, у теперешнего реала легко можно очки взять
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 08:42
Добивать такой Реал нужно, пощечину и пинок под зад Пересу за его проделки
ДАША Д
ДАША Д
   242 / 1057
вчера в 08:12
А может наоборот - Реал в нокауте ..
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 1057
вчера в 07:12
Надо добивать "сливки"
95-shishani-95
95-shishani-95
   134 / 1057
вчера в 06:07
"Почти мёртвый" можно сказать?!
Шишанутый
Шишанутый
   26 / 1057
вчера в 05:13
Раненый но далеко не лев. Такой Реал даже Валядолид раскатает. От великого клуба одно названее.
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 05:02
Раненный лев это точно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100