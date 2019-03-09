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Иньеста: «Рассматриваю возможность стать тренером»

вчера, 03:03

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», заявил, что по окончании игровой карьеры может стать тренером, а также рассказал о том, следит ли он за выступлениями каталонской команды.

Раньше я не видел себя в роли тренера. Но теперь я рассматриваю эту возможность.

Учитывая разницу во времени, смотреть матчи [«Барселоны»] практически невозможно, если только тебе не хочется спать. Издалека я слежу за ними с большим спокойствием. Я как фанат, который хочет, чтобы у них всё получалось, и когда получается – это здорово.

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти недавно рассказал о том, что миланский клуб когда-то пытался подписать Иньесту и Лионеля Месси.

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вчера в 08:08
А Хави тебе в помощники.
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