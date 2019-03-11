Газзаев: «В сборную вызваны лучшие на сегодня игроки»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что тренерский штаб национальной команды вызвал лучших игроков на сегодняшний день на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Это лучшие игроки на сегодня. Вторая часть чемпионата только началась, наверное, попали игроки с более хорошим состоянием. Судя по прессе, Караваев сейчас выступает неплохо, более того там работает наш специалист, так что информация должна быть достаточно подробной. Максим Беляев является стержневым игроком «Арсенала», показывает хорошие результаты, поэтому вызовы заслуженные.

Если у нас есть форвард лучше Смолова, то надо его вызывать, но у нас такого нет. В предыдущих матчах он хорошо выглядел психологически. Конечно, его подкосила игра на чемпионате мира, но все проходит, надеюсь, у него начинаются светлые дни. Смолов — высококлассный игрок, обладает хорошими качествами, думаю, он сможет продемонстрировать высокий уровень не только в «Локомотиве», но и в составе сборной России.

Состав оптимальный, будем надеяться на хорошую игру и успешный результат в матчах с Казахстаном и Бельгией.