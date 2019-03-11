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Газзаев: «В сборную вызваны лучшие на сегодня игроки»

вчера, 15:19

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что тренерский штаб национальной команды вызвал лучших игроков на сегодняшний день на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Это лучшие игроки на сегодня. Вторая часть чемпионата только началась, наверное, попали игроки с более хорошим состоянием. Судя по прессе, Караваев сейчас выступает неплохо, более того там работает наш специалист, так что информация должна быть достаточно подробной. Максим Беляев является стержневым игроком «Арсенала», показывает хорошие результаты, поэтому вызовы заслуженные.

Если у нас есть форвард лучше Смолова, то надо его вызывать, но у нас такого нет. В предыдущих матчах он хорошо выглядел психологически. Конечно, его подкосила игра на чемпионате мира, но все проходит, надеюсь, у него начинаются светлые дни. Смолов — высококлассный игрок, обладает хорошими качествами, думаю, он сможет продемонстрировать высокий уровень не только в «Локомотиве», но и в составе сборной России.

Состав оптимальный, будем надеяться на хорошую игру и успешный результат в матчах с Казахстаном и Бельгией.

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Все комментарии
beefs
beefs
   204 / 1076
сегодня в 06:45
А Комличенко????
1-й парень
1-й парень
   39 / 1076
вчера в 21:08
Лучшие ли?
Egorium
Egorium
   168 / 1076
вчера в 17:08
Сборную должны формировать три первые команды чемпионата.
Abverin
Abverin
   81 / 1076
вчера в 17:07
Сборная должна быть бессвинной, однозначно.
Багров-брат
Багров-брат
   178 / 1076
вчера в 16:46
Удачи сборной!...)))
КЭТиК
КЭТиК
   171 / 1076
вчера в 16:45
Газзаев просто не знает других игроков, не в теме.
ДСА
ДСА
   183 / 1076
вчера в 15:42
Других нету, очень жаль.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   190 / 1076
вчера в 15:38
А УСАМИ ШЕВЕЛИЛ ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЬЮ ?

ГЫ-ГЫ
Mangur
Mangur
   444 / 1076
вчера в 15:36
Что сказать -удачи сборной.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 15:22
Чем меньше свиней - тем лучше!
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 15:20
Кроме кути и гурзина.
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