Медведев: «„Зенит“ горд, что наши футболисты вызываются в сборную»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вызов в сборную России игроков «сине-бело-голубых» Андрея Лунева, Далера Кузяева, Магомеда Оздоева и Артема Дзюбы.
Национальная команда в марте сыграет с Бельгией и Казахстаном в рамках отбора к Евро-2020.
Хочу отметить, что вызванные футболисты находятся в хорошей форме. Мы же всегда поддерживали связь и взаимодействовали со сборной - тут ничего не меняется. Горды, что вызывают наших игроков.
Мне кажется, всегда лучше играть с ведущими сборными, а не обыгрывать «слабаков». Бельгийцы - одни из лидеров мирового футбола, и с ними будет очень интересный матч.
Так во они какие, Питерские "наши футболисты"!)))
Так во они какие, Питерские "наши футболисты"!)))
точно ваши футболисты?
Куда полезнее, с закрытым ртом, смотреться в зеркало, а не по старой доброй "свинской традиции", пытаться найти "виноватых" вокруг себя. В то время, когда проблема проста и ясна ВСЕМ ВООБЩЕ, 15 ИЗ 16 КОМАНД НАШЕЙ СТРАНЫ ЯСНО КАК ДЕНЬ, ЧТО У ВАС - ромбоз головного мозга!
точно ваши футболисты?
Куда полезнее, с закрытым ртом, смотреться в зеркало, а не по старой доброй "свинской традиции", пытаться найти "виноватых" вокруг себя. В то время, когда проблема проста и ясна ВСЕМ ВООБЩЕ, 15 ИЗ 16 КОМАНД НАШЕЙ СТРАНЫ ЯСНО КАК ДЕНЬ, ЧТО У ВАС - ромбоз головного мозга!
Согласен.Есть всё.Зенита нет.Того,питерского...нет.
Согласен.Есть всё.Зенита нет.Того,питерского...нет.
Лунёв косячит,Кузяев ещё не оклемался,Оздоев как был так и остался никаким,про Дзюбу и говорить стыдно.
Одни лозунги.Я думал,что серьёзнее Фурсенко будет.
Нет,всё то же самое.
Одна гордость,более ничего.
Лунёв косячит,Кузяев ещё не оклемался,Оздоев как был так и остался никаким,про Дзюбу и говорить стыдно.
Одни лозунги.Я думал,что серьёзнее Фурсенко будет.
Нет,всё то же самое.
Одна гордость,более ничего.
точно ваши футболисты?
точно ваши футболисты?