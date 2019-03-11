Медведев: «„Зенит“ горд, что наши футболисты вызываются в сборную»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вызов в сборную России игроков «сине-бело-голубых» Андрея Лунева, Далера Кузяева, Магомеда Оздоева и Артема Дзюбы.

Национальная команда в марте сыграет с Бельгией и Казахстаном в рамках отбора к Евро-2020.

Хочу отметить, что вызванные футболисты находятся в хорошей форме. Мы же всегда поддерживали связь и взаимодействовали со сборной - тут ничего не меняется. Горды, что вызывают наших игроков.

Мне кажется, всегда лучше играть с ведущими сборными, а не обыгрывать «слабаков». Бельгийцы - одни из лидеров мирового футбола, и с ними будет очень интересный матч.