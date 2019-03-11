ГлавнаяНовости

Медведев: «„Зенит“ горд, что наши футболисты вызываются в сборную»

вчера, 14:08

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вызов в сборную России игроков «сине-бело-голубых» Андрея Лунева, Далера Кузяева, Магомеда Оздоева и Артема Дзюбы.

Национальная команда в марте сыграет с Бельгией и Казахстаном в рамках отбора к Евро-2020.

Хочу отметить, что вызванные футболисты находятся в хорошей форме. Мы же всегда поддерживали связь и взаимодействовали со сборной - тут ничего не меняется. Горды, что вызывают наших игроков.

Мне кажется, всегда лучше играть с ведущими сборными, а не обыгрывать «слабаков». Бельгийцы - одни из лидеров мирового футбола, и с ними будет очень интересный матч.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Деменко: «Краснодарцы упускают очки в конце встречи не в первый раз»
Сегодня, 16:32 Комментарии8
Ларин: «Игроки начинают терять мотивацию в „Спартаке-2“»
Сегодня, 16:03 Комментарии15
Гендиректор «Ахмата»: «Пусть судья сам объяснит назначение пенальти»
Сегодня, 15:40 Комментарии11
Мамаев в СИЗО отжимается на брусьях по 100 раз в день
Сегодня, 15:24 Комментарии12
Ростовцев: «„Енисей“ обходится Красноярскому краю в 800 млн рублей в год»
Сегодня, 15:13 Комментарии12
Гильерме: «Планирую поиграть еще лет пять»
Сегодня, 14:48 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Illuha
Illuha
   248 / 1076
сегодня в 00:38
Это хорошо.
tuman960
tuman960
   240 / 1076
вчера в 19:13
Что то не нравится мне Медведев-без года неделя в Зените,а словоблудия на век!!!!
grisser
grisser ответил VV V
   59 / 1076
вчера в 19:01
"Наши игроки".....совсем с ума сошёл....за общие государственные деньги страны купил этих игроков из российских клубов и называет их "нашими".....! У Зенита ничего и никого нет, кроме общих государственных денег страны !!!
Продолжай, смешно очень.
VV V
VV V
   293 / 1076
вчера в 18:49
"Наши игроки".....совсем с ума сошёл....за общие государственные деньги страны купил этих игроков из российских клубов и называет их "нашими".....! У Зенита ничего и никого нет, кроме общих государственных денег страны !!!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Adepta
   1 / 1076
вчера в 17:09
Они основа сборной, только тренер тарасовский, непруха.
Свиньи якорь в сборной. Гыгыгы
time out
time out ответил Сергей Саныч
   58 / 1076
вчера в 17:06
О какой хорошей форме говорит однофамилец? Лунёв косячит,Кузяев ещё не оклемался,Оздоев как был так и остался никаким,про Дзюбу и говорить стыдно. Одни лозунги.Я думал,что серьёзнее Фурсенко будет. Нет,всё то же самое. Одна гордость,более ничего.
Разве может в бомжевике быть что-то серьезное? Одни клоуны! А про этих, которые на ветках соккера висят, вообще нет ни одного цензурного слова, для них этих слов еще не придумали.
mihaluch
mihaluch
   176 / 1076
вчера в 17:01
Нет, что-то не так руководство не то.
ziborock
ziborock ответил Завтра
   66 / 1076
вчера в 16:40
Джикия из Локо, Кутепов из Ставрополя, Зобнин - из иркутской звезды. точно ваши футболисты? Куда полезнее, с закрытым ртом, смотреться в зеркало, а не по старой доброй "свинской традиции", пытаться найти "виноватых" вокруг себя. В то время, когда проблема проста и ясна ВСЕМ ВООБЩЕ, 15 ИЗ 16 КОМАНД НАШЕЙ СТРАНЫ ЯСНО КАК ДЕНЬ, ЧТО У ВАС - ромбоз головного мозга!
    ziborock
    ziborock
       66 / 1076
    вчера в 16:33
    Лунев, Кузяев, Дзюба и Оздоев на 4-ых провели в Зените 6 лет!)))
    Так во они какие, Питерские "наши футболисты"!)))
    Завтра
    Завтра ответил Сергей Саныч
       330 / 1076
    вчера в 16:23
    Завтра.
    Завтра - не существует.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Завтра
       37 / 1076
    вчера в 16:19
    Ты лучше "свиней" оценивай своих!
    Завтра.
    Завтра
    Завтра ответил Сергей Саныч
       330 / 1076
    вчера в 16:17
    О какой хорошей форме говорит однофамилец? Лунёв косячит,Кузяев ещё не оклемался,Оздоев как был так и остался никаким,про Дзюбу и говорить стыдно. Одни лозунги.Я думал,что серьёзнее Фурсенко будет. Нет,всё то же самое. Одна гордость,более ничего.
    Ты лучше "свиней" оценивай своих!
    Завтра
    Завтра ответил LOpp
       330 / 1076
    вчера в 16:17
    Лунев - торпедовец, Кузяев - из Оренбурга, Оздоев из Локо, Дзюба - мясной. точно ваши футболисты?
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч ответил Питермен
         37 / 1076
      вчера в 16:12
      В перспективе Зенит надо сделать базовым клубом сборной, через 5-10 лет, чтобы футболисты постоянно сыгрывались вместе в интересах национальной команды. Все условия и предпосылки для этого есть
      ...Все условия и предпосылки для этого есть...
      Согласен.Есть всё.Зенита нет.Того,питерского...нет.
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         37 / 1076
      вчера в 16:10
      О какой хорошей форме говорит однофамилец?
      Лунёв косячит,Кузяев ещё не оклемался,Оздоев как был так и остался никаким,про Дзюбу и говорить стыдно.
      Одни лозунги.Я думал,что серьёзнее Фурсенко будет.
      Нет,всё то же самое.
      Одна гордость,более ничего.
      Palex
      Palex ответил LOpp
         101 / 1076
      вчера в 15:50
      Совсем ,что ли рехнулся? За Зенит они играют. Нет?
      4RT
      4RT
         382 / 1076
      вчера в 15:46
      Хватит балаболить,ты не в думе....
      LOpp
      LOpp
         31 / 1076
      вчера в 15:09
      Лунев - торпедовец, Кузяев - из Оренбурга, Оздоев из Локо, Дзюба - мясной.


      точно ваши футболисты?
      sir_Alex
      sir_Alex
         123 / 1076
      вчера в 15:08
      Тот самый Медведев, выгнанный из газпрёма? 😀😀😀
      Остапчук 67
      Остапчук 67
         400 / 1076
      вчера в 15:07
      Гордиться нужно своими воспитанниками, а не теми, кого купили.
      cska plus
      cska plus
         16 / 1076
      вчера в 15:05
      А хрющи в печали, губошлёпа снова киданули.
      Морозовский
      Морозовский
         14 / 1076
      вчера в 14:59
      Да вся страна гордится лазурятником - единственные кто заикнулся про Лигу Чемпионов и выиграл её! Так держать, немытые!
      Valeleo
      Valeleo ответил 1 команда
         654 / 1076
      вчера в 14:37
      Сначала наберут свиней, те всё изгадят, потом Зенит и ЦСКА сборную опять выручать будут.
      Спартачи только и спасают сборную, всегда!
      1 команда
      1 команда
         111 / 1076
      вчера в 14:28
      Сначала наберут свиней, те всё изгадят, потом Зенит и ЦСКА сборную опять выручать будут.
      Игорь Солнцев
      Игорь Солнцев
         53 / 1076
      вчера в 14:20
      Пупсиков не брать в сборную и всё будет хорошо.
      GKN
      GKN
         304 / 1076
      вчера в 14:14
      Интересы сборной выше клубных!
      Питермен
      Питермен
         48 / 1076
      вчера в 14:12
      В перспективе Зенит надо сделать базовым клубом сборной, через 5-10 лет, чтобы футболисты постоянно сыгрывались вместе в интересах национальной команды. Все условия и предпосылки для этого есть
      Adepta
      Adepta
         158 / 1076
      вчера в 14:12
      Они основа сборной, только тренер тарасовский, непруха.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100