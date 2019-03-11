Беляев поблагодарил тренерский штаб сборной России за доверие

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России.

Я благодарен тренерскому штабу сборной России за оказанное мне доверие. Защищать цвета своей страны — это большая честь. Вызов в сборную для меня — это дополнительная мотивация для моего дальнейшего роста и прогресса. Это значит, что я на правильном пути, нужно работать над собой ещё больше, чтобы добиваться лучших результатов.