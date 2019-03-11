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Беляев поблагодарил тренерский штаб сборной России за доверие

вчера, 14:36

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России.

Я благодарен тренерскому штабу сборной России за оказанное мне доверие. Защищать цвета своей страны — это большая честь. Вызов в сборную для меня — это дополнительная мотивация для моего дальнейшего роста и прогресса. Это значит, что я на правильном пути, нужно работать над собой ещё больше, чтобы добиваться лучших результатов.

Россия в рамках отбора к ЧЕ-2020 сыграет с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта). 

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
   211 / 1076
вчера в 16:26
Максиму удачи в сборной!!!
КЭТиК
КЭТиК
   171 / 1076
вчера в 15:43
Пока на скамеечке посидит.
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 1076
вчера в 15:30
Удачий
Bjuik
Bjuik
   46 / 1076
вчера в 15:04
У нас появился игрок, умеющий забивать попой, конкуренция в сборной будет ужасной.
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1076
вчера в 15:02
Опять эксперименты перед ответственными играми, больше такой лажи, как на ЧМ, не будет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   335 / 1076
вчера в 15:01
Доверие нужно оправдать.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 14:59
Надо было расти до 27 лет, поздновато для роста но всё равно Максиму удачи.
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