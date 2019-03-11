Кавазашвили: «Дзюба сбавил очень прилично»

Полуфиналист чемпионата мира 1966 года в составе сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил нападающих сборной России, вызванных на матчи отбора к ЧЕ-2020 с Бельгией и Казахстаном.
На сегодняшний день Дзюба - это уже не тот Дзюба, который был на чемпионате мира в России, он сбавил очень прилично, сейчас он не сможет стать лидером команды. Видимо, он на чемпионате мира оставил последние силы: Станислав Черчесов (главный тренер) в сборной сумел заставить его заиграть, и у Дзюбы получилось собраться и показать свои лучшие качества. На сегодняшний день в нем нет и половины от того Дзюбы, который был на чемпионате мира.
Смолов, бесспорно, талантливый футболист, но, если он не играет в «Локомотиве» в основном составе, о чем можно говорить? И его поведение, самомнение на чемпионате мира, даже по тому, что он не сумел реализовать пенальти и лишил нашу сборную достойного места в рейтинге мировых сборных уже говорит о том, что я бы его не привлекал бы в сборную, на него у меня лично надежды нет.
А самый молодой нападающий, который появился в списке сейчас, Чалов, - это очень перспективный футболист, который всегда должен быть в составе. Но учтите, каждый из названных центральных нападающих очень разные, к каждому надо подходить индивидуально, каждому нужно ставить таких партнеров по команде, которые будут играть совместно с ними агрессивно и полезно. Я предпочтение отдал бы молодому и талантливому Чалову, который все лучше и лучше показывает себя в ЦСКА, не только в чемпионате России, но и в еврокубках.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
чалова пора продавать гинеру куда-нибудь в псж, реал или в мс, хотя мансур посл Жо еще не отошел.
а федя смолов на кэшбеки находится.
А кокорин?
чалова пора продавать гинеру куда-нибудь в псж, реал или в мс, хотя мансур посл Жо еще не отошел.
а федя смолов на кэшбеки находится.
А кокорин?