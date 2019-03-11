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Кавазашвили: «Дзюба сбавил очень прилично»

вчера, 14:25

Полуфиналист чемпионата мира 1966 года в составе сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил нападающих сборной России, вызванных на матчи отбора к ЧЕ-2020 с Бельгией и Казахстаном.

На сегодняшний день Дзюба - это уже не тот Дзюба, который был на чемпионате мира в России, он сбавил очень прилично, сейчас он не сможет стать лидером команды. Видимо, он на чемпионате мира оставил последние силы: Станислав Черчесов (главный тренер) в сборной сумел заставить его заиграть, и у Дзюбы получилось собраться и показать свои лучшие качества. На сегодняшний день в нем нет и половины от того Дзюбы, который был на чемпионате мира.

Смолов, бесспорно, талантливый футболист, но, если он не играет в «Локомотиве» в основном составе, о чем можно говорить? И его поведение, самомнение на чемпионате мира, даже по тому, что он не сумел реализовать пенальти и лишил нашу сборную достойного места в рейтинге мировых сборных уже говорит о том, что я бы его не привлекал бы в сборную, на него у меня лично надежды нет.

А самый молодой нападающий, который появился в списке сейчас, Чалов, - это очень перспективный футболист, который всегда должен быть в составе. Но учтите, каждый из названных центральных нападающих очень разные, к каждому надо подходить индивидуально, каждому нужно ставить таких партнеров по команде, которые будут играть совместно с ними агрессивно и полезно. Я предпочтение отдал бы молодому и талантливому Чалову, который все лучше и лучше показывает себя в ЦСКА, не только в чемпионате России, но и в еврокубках.

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Все комментарии
112910415
112910415
   103 / 1076
вчера в 20:36
точнее - очень неприлично
kust07
kust07
   203 / 1076
вчера в 20:29
сезон тяжелый был+ЧМ Поэтому неудивительно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Завтра
   217 / 1076
вчера в 19:49
Согласен. Из этих троих, сейчас, Чалов - наиболее опасен как нападающий! Надо ставить под него Головина и Черышева, и рвать линии защиты.
Чалов опасен как нападающий ???????????????????)))))))))))))))))))))))))))))))) Ну ,может посильнее Смолова ...? Хотя ,нет ! Лечим манию величия ,лечим ...!!!
Т34
Т34
   44 / 1076
вчера в 19:35
Не сбавил, а сдулся. Он уже тоже газовый пузырь.
ekliziast
ekliziast
   253 / 1076
вчера в 19:34
Дзюба в сборной и Дзюба в Зеньке -это два разных Дзюбы.Стас заставит играть на зубах.
kotmyshka
kotmyshka
   239 / 1076
вчера в 17:08
Вроде бы все верно...
Ruslik1982
Ruslik1982
   164 / 1076
вчера в 16:15
в чем именно он сбавил, что за бред? просто его раньше никто всерьез не воспринимал, а когда защитники стали на него обращать внимания, то уже и не назабиваешь с отскоков
Завтра
Завтра
   330 / 1076
вчера в 16:10
Согласен. Из этих троих, сейчас, Чалов - наиболее опасен как нападающий! Надо ставить под него Головина и Черышева, и рвать линии защиты.
mihaluch
mihaluch
   176 / 1076
вчера в 15:53
Анзор, вспомни Мексику и как ты тогда облажался.
За адекватность
За адекватность
   45 / 1076
вчера в 15:45
Да по идее Черчесов сам определит кому играть, с него и спрос будет. С Бельгией матч смерти будет, нужен нападающий, способный более обороняться и отрабатывать в защите. Абсолютно мое субъективное мнение.
grisser
grisser
   59 / 1076
вчера в 15:05
Не умел играть, да еще и везти перестало.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   369 / 1076
вчера в 15:03
Это правда...
cska plus
cska plus ответил pavkur
   16 / 1076
вчера в 15:03
Губошлеп в печали.
Лайкнет против Кононова и снова уйдёт в молодёжку в его то возрасте а потом устроит дебош.
Морозовский
Морозовский
   14 / 1076
вчера в 15:02
В лазурятнике все тухнут! Следующий - Азмун!
pavkur
pavkur ответил cska plus
   42 / 1076
вчера в 15:00
Вопрос анзорику, а ваш губошлёп прибавил или сбавил?
Губошлеп в печали.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   445 / 1076
вчера в 14:42
Дзюба себя израсходовал на чемпионате мира, последний дух спартаковский испустил.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   190 / 1076
вчера в 14:37
ПОРОСЯМ ТРЁШКУ ЗАГРУЗИТ И БУДЕМ СЧИТАТЬ ЧТО ОН СВОЙ ПЛАН НА СЕЗОН ВЫПОЛНИЛ !

ГЫ-ГЫ
ДСА
ДСА
   183 / 1076
вчера в 14:37
Дзюбу сейчас берут в сборную для фактуры.
Valeleo
Valeleo
   654 / 1076
вчера в 14:36
Дзюбу в аренду к нам в спартак, там его научат опять играть.
Mangur
Mangur
   444 / 1076
вчера в 14:35
Время покажет кто прав.
Deville
Deville
   149 / 1076
вчера в 14:34
надо было дзюбе в китай валить, когда была возможность, теперь если и уйдет то куданибудь в чемпионат казахстана.

чалова пора продавать гинеру куда-нибудь в псж, реал или в мс, хотя мансур посл Жо еще не отошел.

а федя смолов на кэшбеки находится.

А кокорин?
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 14:31
Вопрос анзорику, а ваш губошлёп прибавил или сбавил?
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