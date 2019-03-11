Кавазашвили: «Дзюба сбавил очень прилично»

Полуфиналист чемпионата мира 1966 года в составе сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил нападающих сборной России, вызванных на матчи отбора к ЧЕ -2020 с Бельгией и Казахстаном.

На сегодняшний день Дзюба - это уже не тот Дзюба, который был на чемпионате мира в России, он сбавил очень прилично, сейчас он не сможет стать лидером команды. Видимо, он на чемпионате мира оставил последние силы: Станислав Черчесов (главный тренер) в сборной сумел заставить его заиграть, и у Дзюбы получилось собраться и показать свои лучшие качества. На сегодняшний день в нем нет и половины от того Дзюбы, который был на чемпионате мира.

Смолов, бесспорно, талантливый футболист, но, если он не играет в «Локомотиве» в основном составе, о чем можно говорить? И его поведение, самомнение на чемпионате мира, даже по тому, что он не сумел реализовать пенальти и лишил нашу сборную достойного места в рейтинге мировых сборных уже говорит о том, что я бы его не привлекал бы в сборную, на него у меня лично надежды нет.