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Бабаев: «Есть оптимизм в преддверии игры с бельгийцами»

вчера, 14:16
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21.03.2019 в 22:45 Не начался

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пообщался с журналистами по поводу вызова нападающего «армейцев» Федора Чалова в национальную команду на матчи отбора к ЧЕ-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Рады за Федора, хоть это и не дебютный его вызов в сборную. Надеюсь, на этот раз ему удастся проявить себя уже на поле и помочь национальной команде одержать победу. Клуб желает ему и другим вызванным «армейцам» удачи.

Сборная показала, что для нее самые сложные задачи по зубам. Будем надеяться, болеть за команду. Она у нас уже опытная, а тренер прошел огонь и воду. Есть оптимизм в преддверии игры с бельгийцами.

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сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил berda2003
   142 / 1076
сегодня в 11:11
бабайка вместе кобельком, что-то вместе покурили, видно вставило хорошо...
Ромки в конюшне нет уже давно, а заначки-то до сих пор отыскиваются !
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   142 / 1076
сегодня в 11:10
С какого... перепугу? Что баран Чалова взял ? Так взять - не значит выпустить на поле.
Glodor
Glodor
   49 / 1076
сегодня в 02:07
Есть, но очень маленький.
Санчо Панса
Санчо Панса
   119 / 1076
вчера в 18:57
Оптимизм может быть и есть, но веры в благоприятный результат не так и много. Радует одно: в этой сборной России не так много спартачей)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   85 / 1076
вчера в 18:40
Фёдор дважды вызывался Черчесовыми........и сидел на лавке. Тренер предпочитал Ионова..
Если и на этот раз будет как всегда, то надо отказаться Фёдору от вызовов Черчесова, ИМХО.
Удачной игры сборникам.
Великолепный
Великолепный
   38 / 1076
вчера в 17:37
Удачи Чалову!
Молодец заслужил.
Суеверный
Суеверный
   247 / 1076
вчера в 16:28
Удачи команде.
berda2003
berda2003
   420 / 1076
вчера в 15:25
бабайка вместе кобельком, что-то вместе покурили, видно вставило хорошо...
Don trambon
Don trambon
   124 / 1076
вчера в 15:09
Минимум свиней в составе, разумеется вселяет оптимизм.
Glodor
Glodor
   49 / 1076
вчера в 15:08
Где прячется этот оптимизм?
КЭТиК
КЭТиК
   171 / 1076
вчера в 14:38
Не верится как-то в удачу с бельгийцами.
kotmyshka
kotmyshka
   239 / 1076
вчера в 14:32
Болеть, конечно, буду, но оптимизма маловато...
loko7
loko7
   467 / 1076
вчера в 14:31
Откуда оптимизм? Последние 2 игры сборная безвольно проиграла, да и форма игроков в такое время года оставляет желать лучшего.
Alladins
Alladins
   170 / 1076
вчера в 14:26
Неплохо и удачи!
Abverin
Abverin
   81 / 1076
вчера в 14:22
Оптимизм могут только свиньи нарушить своей слабой подготовленностью.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 14:22
Удачи Фёдору и всем сборникам, даже из хрющатника.
NAZAR 007
NAZAR 007
   27 / 1076
вчера в 14:20
Перед игрой : есть оптимизм в предверии игры с бельгийцами.
После игры : с Казахстаном оптимизма будет гораздо больше )
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 14:19
Удачи Федору!
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