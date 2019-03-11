Бабаев: «Есть оптимизм в преддверии игры с бельгийцами»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пообщался с журналистами по поводу вызова нападающего «армейцев» Федора Чалова в национальную команду на матчи отбора к ЧЕ-2020 с Бельгией и Казахстаном.
Рады за Федора, хоть это и не дебютный его вызов в сборную. Надеюсь, на этот раз ему удастся проявить себя уже на поле и помочь национальной команде одержать победу. Клуб желает ему и другим вызванным «армейцам» удачи.
Сборная показала, что для нее самые сложные задачи по зубам. Будем надеяться, болеть за команду. Она у нас уже опытная, а тренер прошел огонь и воду. Есть оптимизм в преддверии игры с бельгийцами.
Если и на этот раз будет как всегда, то надо отказаться Фёдору от вызовов Черчесова, ИМХО.
Удачной игры сборникам.
Если и на этот раз будет как всегда, то надо отказаться Фёдору от вызовов Черчесова, ИМХО.
Удачной игры сборникам.
Молодец заслужил.
Молодец заслужил.
После игры : с Казахстаном оптимизма будет гораздо больше )
После игры : с Казахстаном оптимизма будет гораздо больше )