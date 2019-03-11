Дмитрий Кузнецов: «Нисимура - очень перспективный парень»

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил игру нападающего «армейцев» Такумы Нисимуры, который забил гол в недавнем матче с «Рубином» (3:0).
Видел, как японец тренируется, работает. Очень перспективный парень. Считал, что во второй части сезона будет уже выходить с первых минут.
Подвижный, быстрый нападающий. Нацеленный на ворота, с чутьем, ударом. Даже не удивился, что он гол забил. Человек чувствует эпизод. Он уже адаптировался в ЦСКА.
Похоже есть у новичка
чуйка на выбор голевой позиции
Похоже есть у новичка
чуйка на выбор голевой позиции
Надеюсь, что у парня все получится!!!
Надеюсь, что у парня все получится!!!