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Дмитрий Кузнецов: «Нисимура - очень перспективный парень»

вчера, 11:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил игру нападающего «армейцев» Такумы Нисимуры, который забил гол в недавнем матче с «Рубином» (3:0).

Видел, как японец тренируется, работает. Очень перспективный парень. Считал, что во второй части сезона будет уже выходить с первых минут.

Подвижный, быстрый нападающий. Нацеленный на ворота, с чутьем, ударом. Даже не удивился, что он гол забил. Человек чувствует эпизод. Он уже адаптировался в ЦСКА.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   38 / 1076
вчера в 17:44
Понравился Нисимура
Похоже есть у новичка
чуйка на выбор голевой позиции
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Алексей Коротеев
   37 / 1076
вчера в 16:34
В Японии и Южной Корее люди вообще трудоголики , и футболисты в частности . Специалистам нужно побольше внимания уделять этим странам ,а не пижонам из Южной Америки . И цена на них не высокая ,и вкалывать они будут на все 100 % ! По другому они просто не умеют !
Анатолий Бышовец (1988 год, СССР – Южная Корея – 0:0): «Я не только тренировал Южную Корею два года в 90-х, но и играл против нее на Олимпийских играх в Сеуле. Первый матч-открытие состоялся между советской сборной и хозяевами, где мы увязли в нулевой ничьей. Уже тогда можно было говорить, что эта команда базируется на работоспособности и самоотдаче. Из-за этого нам не удалось реализовать свое техническое преимущество. Эти качества как часть менталитета в корейской сборной сохранились по сей день. Нужно учитывать выносливость этих футболистов.
Valeleo
Valeleo
   654 / 1076
вчера в 14:33
Сыграл один матч и кони заржали на всю округу.
Юрниекс
Юрниекс
   108 / 1076
вчера в 14:31
Будем посмотреть...хорошо если у него получится. Хотя мне больше нравится Абель..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   217 / 1076
вчера в 13:49
В Японии и Южной Корее люди вообще трудоголики , и футболисты в частности . Специалистам нужно побольше внимания уделять этим странам ,а не пижонам из Южной Америки . И цена на них не высокая ,и вкалывать они будут на все 100 % ! По другому они просто не умеют !
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1076
вчера в 13:22
Такуме уже 22 пора мужать!!!
Надеюсь, что у парня все получится!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил LOpp
   3 / 1076
вчера в 13:02
Нисимура - очень перспективный сушист.
Онанидзе - очень перспективный .............., дальше сам знаешь!
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 12:57
Будем надеяться, что так и есть, удачи самураю в ЦСКА!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   85 / 1076
вчера в 12:54
Согласен с Дмитрием, Такумыч очень перспективный игрок. Удачи ему в ЦСКА.
Sunny.
Sunny.
   138 / 1076
вчера в 11:46
растет парень
LOpp
LOpp
   31 / 1076
вчера в 11:30
Нисимура - очень перспективный сушист.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 11:24
Удачи Такуме с ЦСКА!
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