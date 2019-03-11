Дмитрий Кузнецов: «Нисимура - очень перспективный парень»

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил игру нападающего «армейцев» Такумы Нисимуры, который забил гол в недавнем матче с «Рубином» (3:0).

Видел, как японец тренируется, работает. Очень перспективный парень. Считал, что во второй части сезона будет уже выходить с первых минут.