Шмаров: «„Динамо“ играло лучше „Спартака“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров остался недоволен игрой своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

Ой, даже не хочется комментировать. Что огорчило? Как что?! Игра «Спартака»! Да, он победил, набрал важнейшие три очка и продолжает чемпионскую гонку, но надо признать, что «Динамо» играло лучше. Лично мне эта команда больше понравилась.

Если в первом тайме «Спартак» смотрелся еще неплохо, то во втором – вообще беда. С такой игрой разве можно бороться за чемпионство?!