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Шмаров: «„Динамо“ играло лучше „Спартака“»

вчера, 12:06
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров остался недоволен игрой своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

Ой, даже не хочется комментировать. Что огорчило? Как что?! Игра «Спартака»! Да, он победил, набрал важнейшие три очка и продолжает чемпионскую гонку, но надо признать, что «Динамо» играло лучше. Лично мне эта команда больше понравилась.

Если в первом тайме «Спартак» смотрелся еще неплохо, то во втором – вообще беда. С такой игрой разве можно бороться за чемпионство?!

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Все комментарии
Пупсик на спартак
Пупсик на спартак
   837 / 1076
сегодня в 05:16
Это точно, спартак должен был проиграть.
Великолепный
Великолепный
   38 / 1076
вчера в 17:41
Динамо играло лучше
особенно во втором тайме
с этим глупо спорить
Illuha
Illuha
   248 / 1076
вчера в 15:15
Динамо живее и интереснее, это не стадо зажравшихся зулусов.
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил mangoх12
   17 / 1076
вчера в 15:10
Шмарову самому стыдно за его клуб
Только Рейнгольду вчера было не стыдно, любит тухляк.
Юрниекс
Юрниекс
   108 / 1076
вчера в 14:54
Дык все команды играют лучше спартака.. Спартак смешит лучше...Вот с этим не поспоришь...
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   165 / 1076
вчера в 14:33
    Valeleo
    Valeleo
       654 / 1076
    вчера в 14:31
    Да, ладно, спартак был сильнее во всем.
    mangoх12
    mangoх12
       19 / 1076
    вчера в 14:06
    Шмарову самому стыдно за его клуб
    pavkur
    pavkur
       42 / 1076
    вчера в 13:57
    Даже свиньи это признали.
    EAGuar As
    EAGuar As
       75 / 1076
    вчера в 13:32
    Спартак с победой
    ДАША Д
    ДАША Д
       207 / 1076
    вчера в 13:22
    Лучше играет тот, кто побеждает.
    mikysss
    mikysss ответил Alladins
       355 / 1076
    вчера в 13:19
    Он правду от имени спартачей говорит чистую.
    ой уймись я бы щас в 2019 г от клонов чушь слушал
    Alladins
    Alladins ответил mikysss
       170 / 1076
    вчера в 13:18
    87 ты Спартаковец или продался?
    Он правду от имени спартачей говорит чистую.
    mikysss
    mikysss ответил parallels
       355 / 1076
    вчера в 13:18
    на повестке дня есть и такой вопрос:
    А ты чего все свое время Спартаку уделяешь? Ты бомж нет ты Спартач, просто одноклассницы не дают и ты реализуешь либидо
    mikysss
    mikysss ответил Степка питерский
       355 / 1076
    вчера в 13:13
    поросята берегли силы перед матчем с лучшим клубом страны!
    Это с кем? Бомжевик? ты попутал с выбором барашка
    mikysss
    mikysss
       355 / 1076
    вчера в 13:12
    87 ты Спартаковец или продался?
    Bjuik
    Bjuik
       46 / 1076
    вчера в 12:57
    Это и так всем понятно, вопреки судейскому произволу.
    kust07
    kust07
       203 / 1076
    вчера в 12:43
    только во втором тайме
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       190 / 1076
    вчера в 12:43
    ТЕБЯ ЗА ТАКИЕ СЛОВА РЕЙНГОЛЬД ВООБЩЕ ПОРВЁТ !
    БЕЗ ВАРИАНТОВ !!

    ГЫ-ГЫ
    makkie
    makkie
       36 / 1076
    вчера в 12:38
    Шмаров: «„Динамо“ играло лучше „Спартака“»
    ________________________________________

    ... во второй тайме да, а что было в первом?
    Первый тайм полностью за Спартаком - Динамо изредка выходило со своей половины, чаще стояли в защите весь тайм.
    Степка питерский
    Степка питерский
       456 / 1076
    вчера в 12:36
    поросята берегли силы перед матчем с лучшим клубом страны!
    Capitan555
    Capitan555
       808 / 1076
    вчера в 12:35
    хорошая была игра.....второй тайм за Динамо полностью....
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       400 / 1076
    вчера в 12:25
    Интересно, а зачем это Шмарову?
    Сп62
    Сп62
       940 / 1076
    вчера в 12:21
    Шмаров, к сожалению, прав.
    cska plus
    cska plus
       16 / 1076
    вчера в 12:15
      handreb
      handreb ответил parallels
         127 / 1076
      вчера в 12:13
      на повестке дня есть и такой вопрос:
      Чтобы показать свою сущность.
      parallels
      parallels
         4 / 1076
      вчера в 12:12
      на повестке дня есть и такой вопрос:
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         3 / 1076
      вчера в 12:11
      Симуляции и провокации - стиль пищевика!
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