Гвардиола: «Не согласен с тем, что место ниже 1-го в ЛЧ будет катастрофой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что его команда во что бы то ни стало должна выиграть Лигу чемпионов.
Мы многое выиграли за последнее время, и поэтому люди считают это чем-то обыкновенным. Но это не так.
В мои стандарты не входят мысли вроде «Мы – „Манчестер Сити“, мы должны выиграть всё, должны выиграть финал [Лиги чемпионов], иначе это катастрофа».
Катастрофа наступает тогда, когда ты не делаешь то, что должен делать, то есть не выкладываешься на все сто, чтобы попытаться добиться успеха.
Я говорил с президентом, генеральным директором, спортивным директором и другими работающими здесь людьми, и все они отдают должное тому, что мы сделали за последние два сезона. Это самое главное.
А так, каждый сам может судить, будет ли он считать неудачей или катастрофой всю нашу работу за эти три года, если мы не выиграем Лигу чемпионов. Я абсолютно так не считаю, но что я могу с этим сделать? Только принять это и двигаться дальше.
Напомним, по результатам жеребьёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы сыграют с «Тоттенхэмом».
Это команда порвет всех ! Уж поверь мне. У них самый сильный футбол в мире.
Это команда порвет всех ! Уж поверь мне. У них самый сильный футбол в мире.
Тотенхем конечно на общем фоне слабее,Но Почетино может что-то придумать,хотя против Сити будет сложно. ну и Портy пожалуй самая слабая из всех,которой противопоставить остальным - нечего...
Тотенхем конечно на общем фоне слабее,Но Почетино может что-то придумать,хотя против Сити будет сложно. ну и Портy пожалуй самая слабая из всех,которой противопоставить остальным - нечего...
Это сильнейший Сити за всю его историю.
Только за посл сезон Пеп установил такие рекорды в АПЛ что они ещё 100 будут держаться
Это сильнейший Сити за всю его историю.
Только за посл сезон Пеп установил такие рекорды в АПЛ что они ещё 100 будут держаться
Тем более в этом году есть реальный шанс если они выйдут в 1/2 и попадут на Юве, думаю.Пеп справиться с Юве за счет быстрых и молодых своих игроков.
А в финале там будет Ливерь или Барса.
Тем более в этом году есть реальный шанс если они выйдут в 1/2 и попадут на Юве, думаю.Пеп справиться с Юве за счет быстрых и молодых своих игроков.
А в финале там будет Ливерь или Барса.