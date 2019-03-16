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Гвардиола: «Не согласен с тем, что место ниже 1-го в ЛЧ будет катастрофой»

вчера, 07:54

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что его команда во что бы то ни стало должна выиграть Лигу чемпионов.

Мы многое выиграли за последнее время, и поэтому люди считают это чем-то обыкновенным. Но это не так.

В мои стандарты не входят мысли вроде «Мы – „Манчестер Сити“, мы должны выиграть всё, должны выиграть финал [Лиги чемпионов], иначе это катастрофа».

Катастрофа наступает тогда, когда ты не делаешь то, что должен делать, то есть не выкладываешься на все сто, чтобы попытаться добиться успеха.

Я говорил с президентом, генеральным директором, спортивным директором и другими работающими здесь людьми, и все они отдают должное тому, что мы сделали за последние два сезона. Это самое главное.

А так, каждый сам может судить, будет ли он считать неудачей или катастрофой всю нашу работу за эти три года, если мы не выиграем Лигу чемпионов. Я абсолютно так не считаю, но что я могу с этим сделать? Только принять это и двигаться дальше.

Напомним, по результатам жеребьёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы сыграют с «Тоттенхэмом».

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Все комментарии
kust07
kust07
   228 / 1092
сегодня в 01:33
Задачи надо ставить максимальные
DXTK
DXTK
   153 / 1092
вчера в 22:01
Ну Понятно, МС не Барса, не способны мешки выиграть все и вся, есть только один великий клуб Это Барса Гвардиолы 2009!!!
neomessi
neomessi ответил Ragnar_Lodbrok
   164 / 1092
вчера в 20:31
Сейчас МС до лампочки кто там будет в 1/2.
Это команда порвет всех ! Уж поверь мне. У них самый сильный футбол в мире.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   56 / 1092
вчера в 20:01
А что есть сомнения в этом? Юве конечно фаворит матча, Аякс один из самых слабых оставшихся команд. А то что Реал разгромили так это не должно водить в заблужденее. Кто в этом сезоне Реал только не громил и Цска и Севилья и Барса (дважды) и Эйбар. А сколько еще просто поражений от всяких Леванте или Алавесов. Так что Реал это не показатель. Думаю Рон отомстит Аяксу за Реал!
Даже некоторые фанаты Ювентуса считают Аякс серьезным соперником, который сильнее МЮ, Порту, Тоттенхэма
Шишанутый
Шишанутый ответил Ragnar_Lodbrok
   12 / 1092
вчера в 19:05
А Ювентус уже прошел Аякс?
А что есть сомнения в этом? Юве конечно фаворит матча, Аякс один из самых слабых оставшихся команд. А то что Реал разгромили так это не должно водить в заблужденее. Кто в этом сезоне Реал только не громил и Цска и Севилья и Барса (дважды) и Эйбар. А сколько еще просто поражений от всяких Леванте или Алавесов. Так что Реал это не показатель. Думаю Рон отомстит Аяксу за Реал!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил neomessi
   56 / 1092
вчера в 13:53
А ведь ясно же Пеп хочет этот кубок) Тем более в этом году есть реальный шанс если они выйдут в 1/2 и попадут на Юве, думаю.Пеп справиться с Юве за счет быстрых и молодых своих игроков. А в финале там будет Ливерь или Барса.
А если Аякс выйдет в полуфинал, Пеп справится с этими молодыми парнями, у которых глаза горят?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   56 / 1092
вчера в 13:52
Готовится к вылету уже от Ювентуса.
А Ювентус уже прошел Аякс?
grisser
grisser
   60 / 1092
вчера в 11:01
Лукавит немного.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   166 / 1092
вчера в 10:34
главное направление,которое выбрал тренер и команда.... Мансити в АПЛе стал подобием МЮ времён Ферги, соперники при встрече с горожанами испытывают определённый страх. Конечно бывают и осечки,но вектор выбран правильный,подбор игроков отличный и самое главное,тренер не упёртый баран и самодур. бесспорно что пребывание у руля Шейхов,более конструктивно,чем у Баварии. Шансы есть победить в этом заходе,но легко не будет... у Ювы - Роналду и если он в хорошем настроении,то сами знаете что. .. Барса тоже на ходу,ну и + рефери могут помочь. Ливерпуль также укрепился Бекером и ВВД, а МЮ команда закалённая стресс-тестами,с тем же Бёрнли, Ньюкаслом,Сотоном и конечно же с ПСЖ,(мало кто из 1/4 финалистов проиграв дома по делу 2-0, способен на комбек) ну и ДДГ ... Аякс - это тёмная лошадка,которая встретится со старой. АМБИЦИЙ МНОГО,ЛИШЬ БЫ НЕ ПЕРЕГОРЕЛИ,ЧТО ЗАЧАСТУЮ БЫВАЕТ.
Тотенхем конечно на общем фоне слабее,Но Почетино может что-то придумать,хотя против Сити будет сложно. ну и Портy пожалуй самая слабая из всех,которой противопоставить остальным - нечего...
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   110 / 1092
вчера в 10:28
Только больной будет считать что Гвардиола правалился в Сити.
Это сильнейший Сити за всю его историю.
Только за посл сезон Пеп установил такие рекорды в АПЛ что они ещё 100 будут держаться
neomessi
neomessi
   164 / 1092
вчера в 10:14
А ведь ясно же Пеп хочет этот кубок)
Тем более в этом году есть реальный шанс если они выйдут в 1/2 и попадут на Юве, думаю.Пеп справиться с Юве за счет быстрых и молодых своих игроков.
А в финале там будет Ливерь или Барса.
Василий 50
Василий 50
   313 / 1092
вчера в 08:58
Зачем он это сказал?
STVA 1
STVA 1
   106 / 1092
вчера в 08:14
Многие хотят ЛЧ выиграть.
Шишанутый
Шишанутый ответил Igo0rek
   12 / 1092
вчера в 08:08
Пытается максимально сбавить давление на команду
Готовится к вылету уже от Ювентуса.
Igo0rek
Igo0rek
   197 / 1092
вчера в 07:56
Пытается максимально сбавить давление на команду
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