Гвардиола: «Не согласен с тем, что место ниже 1-го в ЛЧ будет катастрофой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что его команда во что бы то ни стало должна выиграть Лигу чемпионов.

Мы многое выиграли за последнее время, и поэтому люди считают это чем-то обыкновенным. Но это не так.

В мои стандарты не входят мысли вроде «Мы – „Манчестер Сити“, мы должны выиграть всё, должны выиграть финал [Лиги чемпионов], иначе это катастрофа».

Катастрофа наступает тогда, когда ты не делаешь то, что должен делать, то есть не выкладываешься на все сто, чтобы попытаться добиться успеха.

Я говорил с президентом, генеральным директором, спортивным директором и другими работающими здесь людьми, и все они отдают должное тому, что мы сделали за последние два сезона. Это самое главное.

А так, каждый сам может судить, будет ли он считать неудачей или катастрофой всю нашу работу за эти три года, если мы не выиграем Лигу чемпионов. Я абсолютно так не считаю, но что я могу с этим сделать? Только принять это и двигаться дальше.