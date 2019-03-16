Коста: «Роналду очень быстро нас всех покорил»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста поделился мнением о своём одноклубнике Криштиану Роналду, который присоединился к клубу прошлым летом.
Как только Роналду прибыл сюда, клуб стал сильнее в каждом аспекте. Он сделал заметный вклад в это.
Роналду забивает голы каждую неделю. Вместе с ним на стадион стало приходить больше болельщиков. Мы надеемся вместе завоёвывать трофеи и писать историю.
Он порядочный и трудолюбивый парень. Верите или нет, но когда о его трансфере только шли разговоры, я спрашивал: «Какая обстановка будет в нашей раздевалке?» Мы все должны любить друг друга как товарищи по команде, но Криштиану очень быстро нас покорил.
Он простой и трудолюбивый человек, который любит побеждать. «Ювентус» искал игрока с такой психологией. Так что его приход многое нам даёт.
Напомним, Роналду был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.
АХА_ХА) и всех болельщиков ЮВЕ на стадионе пречем жестко на камеру..
АХА_ХА) и всех болельщиков ЮВЕ на стадионе пречем жестко на камеру..