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Коста: «Роналду очень быстро нас всех покорил»

вчера, 07:25

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста поделился мнением о своём одноклубнике Криштиану Роналду, который присоединился к клубу прошлым летом.

Как только Роналду прибыл сюда, клуб стал сильнее в каждом аспекте. Он сделал заметный вклад в это.

Роналду забивает голы каждую неделю. Вместе с ним на стадион стало приходить больше болельщиков. Мы надеемся вместе завоёвывать трофеи и писать историю.

Он порядочный и трудолюбивый парень. Верите или нет, но когда о его трансфере только шли разговоры, я спрашивал: «Какая обстановка будет в нашей раздевалке?» Мы все должны любить друг друга как товарищи по команде, но Криштиану очень быстро нас покорил.

Он простой и трудолюбивый человек, который любит побеждать. «Ювентус» искал игрока с такой психологией. Так что его приход многое нам даёт.

Напомним, Роналду был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   151 / 1092
вчера в 14:23
ДА РОНАЛДУ КАК МУЖИК ВАС ПОКАРИЛ - вот теперь я видел все..


АХА_ХА) и всех болельщиков ЮВЕ на стадионе пречем жестко на камеру..
spartach091
spartach091
   215 / 1092
вчера в 09:59
Чемпион кул пришёл
Alex12357
Alex12357
   512 / 1092
вчера в 09:41
Коста: «Роналду очень быстро нас всех под себя подмял,как это было в Реале»-скоро это всем надоест!!!
cevin cigan
cevin cigan
   39 / 1092
вчера в 08:04
Вот и вся разница,между Роном и злобным карликом!
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1092
вчера в 07:48
Роналду нормальный мужик, в любом колективе ужевается, не то что гном который строит козни и его не кто не любит.
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