Коста: «Роналду очень быстро нас всех покорил»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста поделился мнением о своём одноклубнике Криштиану Роналду, который присоединился к клубу прошлым летом.

Как только Роналду прибыл сюда, клуб стал сильнее в каждом аспекте. Он сделал заметный вклад в это.

Роналду забивает голы каждую неделю. Вместе с ним на стадион стало приходить больше болельщиков. Мы надеемся вместе завоёвывать трофеи и писать историю.

Он порядочный и трудолюбивый парень. Верите или нет, но когда о его трансфере только шли разговоры, я спрашивал: «Какая обстановка будет в нашей раздевалке?» Мы все должны любить друг друга как товарищи по команде, но Криштиану очень быстро нас покорил.

Он простой и трудолюбивый человек, который любит побеждать. «Ювентус» искал игрока с такой психологией. Так что его приход многое нам даёт.